Einmal mit alles, bitte: Was man sonst nur im Dönerladen hört, ist beim Ugreen Nexode Pro Netzteil Programm. Die Neuerscheinung, die erst seit wenigen Wochen am Markt ist, hat schon jetzt einen signifikanten Preissturz erfahren, denn das Ladegerät kostet erstmals weniger als 100 Euro. Zum Start für 129,99 Euro angeboten, könnt ihr jetzt für nur 99,99 Euro zugreifen.

Das ist immer noch viel Geld für ein Netzteil, doch dieses Ladegerät vereint alle wichtigen Extras. Mit 160 Watt ausgestattet, kann es auch MacBooks mit voller Power laden, während kleinere Geräte wie iPhone oder iPad ebenfalls mit Strom versorgt werden. Besonders praktisch ist das aus- und einziehbare Kabel, das mit 70 Zentimetern bemessen ist. Mit 140 Watt lässt sich ein MacBook Pro zum Beispiel innerhalb von nur 30 Minuten auf 56 Prozent aufladen.

Vier Geräte gleichzeitig aufladen

Darüber hinaus stehen sowohl zwei weitere USB-C-Anschlüsse als auch ein älterer USB-A-Anschluss bereit, die ebenfalls schnelle Leistungsdaten bieten. USB-C1 schafft maximal 140 Watt, USB-C2 immer noch 100 Watt. Wenn jedoch mehrere Geräte geladen werden, teilt das Ladegerät die Leistung intelligent auf und zeigt auf dem Display die Wattanzahl pro Port genau an. Wer möchte, kann auch sowohl Temperaturdaten als auch benutzerdefinierte Hintergrundbilder per App auf das Display legen.

In der zugehörigen App bietet Ugreen insgesamt fünf verschiedene Lademodi an, die sich individuell konfigurieren lassen. So soll sich das Verhalten des Ladegeräts besser an unterschiedliche Geräte und Nutzungssituationen anpassen lassen. Dazu kommen OTA-Updates, mit denen neue Funktionen und zusätzliche Kompatibilitäten nachgereicht werden können.

Das integrierte Kabel sorgt genau wie der klappbare Stecker für weniger Kabelchaos. Darüber hinaus ist das Netzteil kompakt gestaltet, da die GaN-Infinity-Technologie zum Einsatz kommt. Wer das Alles-Könner-Netzteil spannend findet, bekommt es aktuell mit 23 Prozent Rabatt und bezahlt erstmals weniger als 100 Euro.