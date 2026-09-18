So schnell lädt das iPhone 18 Pro wirklich

Bei der Präsentation des iPhone 18 Pro hat Apple bekannt gegeben, dass sich die neuen Modelle deutlich schneller aufladen lassen. Doch während Apple keine genauen Zahlen nennt, legt ein neues YouTube-Video nun offen, wie schnell die neuen iPhones wirklich laden.

iPhone 18 Pro Max lädt in 55 Minuten voll auf

Die Testergebnisse zeigen, dass das iPhone 18 Pro Max innerhalb von nur 55 Minuten von 0 auf 100 Prozent geladen hat. Zum Vergleich: Das iPhone 17 Pro Max hat dafür noch 81 Minuten benötigt. Demnach lässt sich das iPhone 18 Pro Max 26 Minuten schneller vollständig aufladen, als es noch beim Vorgänger der Fall war.

Wie von Apple beworben, lädt das iPhone 18 Pro Max im Test innerhalb der ersten 15 Minuten auf 50 Prozent auf. Das Vorgänger-iPhone brauchte noch 35 Minuten, um den Akku auf 50 Prozent zu laden.

Obwohl im Test explizit das iPhone 18 Pro Max genutzt wurde, dürfte das iPhone 18 Pro ähnliche Ladegeschwindigkeiten aufweisen.

iPhone 18 Pro lädt mit 52 Watt in der Spitze

Um die schnelleren Ladevorgänge zu ermöglichen, können iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Spitzenladegeschwindigkeiten von bis zu 52 Watt erreichen. Im vergangenen Jahr hat das iPhone 17 Pro Max maximal 36 Watt geschafft. Wie üblich, verringert das iPhone die Leistung intelligent, da es während des Ladevorgangs warm wird, sodass eine Überhitzung verhindert wird.

Wann lohnt sich das schnelle Laden?

Wer sein iPhone ohnehin über Nacht lädt, kann sein iPhone 18 Pro langsam aufladen, um den Akku zu schonen. In bestimmten Situationen kann eine Schnellladung aber hilfreich sein, um so das iPhone möglichst schnell wieder einsatzbereit zu machen.

Um die schnellsten Ladegeschwindigkeiten zu erreichen, ist ein Netzteil mit 60 Watt oder mehr erforderlich. Apple selbst verkauft das passende Ladegerät mit 40 Watt Leistung, das in der Spitze aber bis zu 60 Watt liefern kann. Wer Geld sparen möchte, schaut sich lieber bei Baseus, Anker oder Ugreen um.