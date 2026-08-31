Apple Dynamic Power Adapter: Super cooler Stecker-Mechanismus

In der vergangenen Woche hat Apple nicht nur das Poliertuch neu aufgelegt, sondern auch den Dynamic Power Adapter nach Europa gebracht. Bisher war das Ladegerät mit einer nominellen Leistung von 40 Watt und einem Boost auf 60 Watt nur in den USA und Großbritannien erhältlich. Nun hat man das Ladegerät für europäische Steckdosen optimiert und verkauft es im Apple Online Store.

Und genau hier kommen wir schon zum Highlight des Produkts. Während sich der kleine US-Stecker relativ einfach einklappen lässt, sieht das beim großen Euro-Stecker schon anders aus. Bisherige Klapp-Lösungen, wie beispielsweise von Anker, waren eher sehr einfach konzipiert. Apple hat sich bedeutend mehr Mühe gegeben.

Beim Dynamic Power Adapter verschwinden die beiden Kontakte und auch das flache Kunststoffgehäuse komplett im Inneren des Ladegeräts. Was dabei besonders bemerkenswert ist: Mit rund 2,9 Zentimetern ist das Ladegerät schlanker als der herausstehende Teil des Steckers, der etwa 3,8 Zentimeter misst. Der Clou: Die beiden Kontakte und das Kunststoffgehäuse werden ineinander versenkt und verschwinden dann gemeinsam im Ladegerät.

Und was ich persönlich ebenfalls grandios finde: Drückt man auf den Kopf am oberen Rand des Apple Dynamic Power Adapters, schnellt der Euro-Stecker im Bruchteil einer Sekunde aus dem Ladegerät. Das ist schon wirklich eine spektakuläre Geschichte.

Was der Apple Dynamic Power Adapter sonst noch bietet

Das Design des Ladegeräts ist mehr als schlicht. Das weiße Kunststoffgehäuse ist an den Ecken abgerundet und nicht einmal mit einem Apple-Logo bedruckt. Unten finden wir einen einzelnen USB-C-Anschluss, selbst der ist nahezu komplett in Weiß gehalten.

Der Apple Dynamic Power Adapter leistet regulär 40 Watt Leistung, was für iPhone und iPad absolut ausreichend ist. Kurzzeitig kann die Leistung auch auf 60 Watt erhöht werden, wenn zum Beispiel ein MacBook geladen werden soll. Diese erhöhte Leistung kann so lange geliefert werden, bis das Ladegerät zu heiß wird. In unserem ersten Test mit einem MacBook Pro wurde die Leistung nach rund 20 Minuten wieder zurück auf 40 Watt gedrosselt.

Kaufen könnt ihr den Dynamic Power Adapter direkt im Apple Store für 45 Euro. Das Ladegerät ist auch schon bei Amazon gelistet und kostet dort nur 37,78 Euro, soll aber seltsamerweise erst am 22. September erscheinen. Wir gehen davon aus, dass es bei Amazon schneller gehen wird…