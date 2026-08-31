Meine Aufgaben: Kostenlose ToDo-App, die ohne Cloud-Sync auskommt

Wer bei einer ToDo-App einfach Aufgaben notieren möchte, landet schnell bei Konten, Synchronisation und Cloud-Diensten. „Meine Aufgaben: ToDo Offline“ (App Store-Link) schlägt einen komplett anderen Weg ein: Die iPhone- und iPad-App funktioniert vollständig offline, benötigt weder Registrierung noch E-Mail-Adresse und verzichtet laut Entwickler auf Tracking und Analyse-Tools. Die Aufgaben bleiben auf dem Gerät.

Trotz des Offline-Ansatzes fällt der Funktionsumfang erstaunlich ordentlich aus: Nutzer und Nutzerinnen können mehrere Listen für unterschiedliche Lebensbereiche anlegen und Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Wiederholungen versehen. Unterstützt werden tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Aufgaben, dazu kommen Erinnerungen per Benachrichtigung, die laut Beschreibung auch nach einem Neustart des Geräts weiter funktionieren.

Auch an Aufgaben-Details spart Meine Aufgaben nicht, im Gegenteil: An Aufgaben lassen sich Fotos und Sprachnotizen anhängen, während eine Kalenderansicht einen Überblick über anstehende Termine liefert. Für größere Listen gibt es eine Suche, Filter für offene und erledigte Aufgaben sowie freies Sortieren per Drag & Drop. Jede Liste kann außerdem mit einer Farbe oder einem eigenen Foto als Kopfbild personalisiert werden.

QR-Codes, Widgets und ein Dark Mode

Interessant wird es dann beim Gerätewechsel. Statt die Daten über einen Server zu schicken, bietet die App den Transfer per QR-Code oder ZIP-Datei an. Eine Liste kann also exportiert und auf einem anderen Gerät wieder importiert werden, ohne dass dafür eine Internetverbindung oder ein Benutzerkonto nötig ist. Das eignet sich nicht nur für den Umzug auf ein neues iPhone oder iPad, sondern auch als lokale Backup-Option.

Für den schnellen Blick auf offene Aufgaben gibt es in Meine Aufgaben auch ein Homescreen-Widget. Dazu kommen ein helles und dunkles Erscheinungsbild, das sich automatisch an die Systemeinstellung anpassen kann. Mit rund 2 MB fällt die App im App Store zudem ausgesprochen klein aus. Voraussetzung ist iOS bzw. iPadOS 17 oder neuer. Auch auf Macs mit Apple-Chip lässt sich die Anwendung laut Store-Angabe nutzen, sofern macOS 14 oder neuer installiert ist.

Meine Aufgaben stammt von Entwickler Marius Zakel und steht vollständig kostenlos zur Verfügung und kommt darüber hinaus auch ohne Werbung, Abonnements und dem Sammeln von persönlichen Daten aus. Wer im Android-System unterwegs ist, findet auch ein entsprechendes Pendant von Meine Aufgaben im Google Play Store.