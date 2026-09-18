PDF Expert: Handschrift wird durchsuchbar und Apple Pencil bekommt mehr Funktionen

Readdle hat PDF Expert (App Store-Link) für iOS 27 und iPadOS 27 aktualisiert und bringt damit mehrere neue Funktionen auf iPhone und iPad. Besonders interessant ist die neue Handschrifterkennung: PDF Expert kann handschriftliche Notizen jetzt erkennen und durchsuchbar machen. Das funktioniert nicht nur bei einzelnen PDFs, sondern auch über die gesamte Dokumentbibliothek hinweg.

Praktisch ist dabei, dass die Funktion nicht auf neu erstellte Notizen beschränkt bleibt. PDF Expert kann auch bereits vorhandene handschriftliche Anmerkungen und Notizen indexieren, selbst wenn diese ursprünglich in einer anderen App erstellt wurden. Die erkannte Handschrift wird dabei wie normaler Text behandelt: Wer sich also nur noch an ein bestimmtes Wort erinnert, kann danach suchen, ohne das passende Dokument mühsam durchzublättern.

Bei der Handschrifterkennung unterstützt PDF Expert derzeit 29 Sprachen. Damit orientiert sich Readdle an der Sprachunterstützung von Apples neuer PKStrokeRecognizer-API. Sollte Apple diese künftig um weitere Sprachen ergänzen, dürfte auch PDF Expert von diesem Ausbau profitieren. Die neue Erkennung sowie die Suche über die komplette Bibliothek sind allerdings Premium-Funktionen.

Mehr Möglichkeiten mit dem Apple Pencil Pro

Auch beim Apple Pencil Pro legt PDF Expert nach. Das Update unterstützt die Squeeze-Geste des Eingabestifts, mit der sich direkt die Werkzeugpalette öffnen lässt. Darüber können Nutzer und Nutzerinnen beispielsweise zwischen Stift, Marker, Textmarker, Formen, Stempeln, Signaturen und Messwerkzeugen wechseln. Auch Farbe, Strichstärke und Deckkraft lassen sich dort anpassen, während zuletzt verwendete Werkzeuge, Radierer sowie Rückgängig- und Wiederholen-Funktionen schnell erreichbar sind.

Voraussetzung für die neue Pencil-Funktion sind ein Apple Pencil Pro und ein kompatibles iPad. Falls die Squeeze-Geste bereits einer anderen Aktion zugewiesen ist, lässt sich die Werkzeugpalette in den Apple-Pencil-Einstellungen über „Werkzeugpalette anzeigen“ aktivieren. Gleichzeitig hat Readdle das neue „Liquid Glass“-Design von iOS 27 und iPadOS 27 umfassender in PDF Expert integriert, und zwar von der Seitenleiste über den Dokument-Viewer bis hin zur Symbolleiste und dem Präsentationsmodus.

Eine kleine, aber praktische Änderung gibt es außerdem bei der Bedienung: Die Schaltflächen für Rückgängig und Wiederholen sind nun direkt in der Dokumentansicht erreichbar. User der App müssen dafür also nicht mehr erst andere Menüs öffnen. Wer die kostenlose Version von PDF Expert verwendet, kann weiterhin das Textwerkzeug zum Schreiben nutzen; dabei wird die Handschrift bereits während der Eingabe in getippten Text umgewandelt. PDF Expert kostet im Premium-Tarif ab 1,63 Euro/Woche bei jährlicher Abrechnung. Wer mehr zum Update und zu PDF Expert an sich wissen will, kann sich das unten eingebundene YouTube-Video ansehen oder die offizielle Website besuchen.