Apple Watch Series 12: Kleineres Display, größeres Gehäuse

Auf den ersten Blick klingt es paradox: Die neue Apple Watch Series 12 bekommt laut Apples eigenen technischen Daten ein etwas kleineres Display, während gleichzeitig das Gehäuse an Umfang zulegt. Schuld daran ist offenbar nicht die Pixelanzahl, denn die bleibt bei 416 x 496 (46mm) sowie 374 x 446 (42mm) exakt identisch zu den Vorgängern Series 10 und 11.

Kleineres Display, breiterer Rand

Bei der 46mm-Ausführung schrumpft die Displayfläche von 1.220 mm² auf 1.196 mm², also um rund 2 Prozent. Die kompaktere 42mm-Variante verliert mit einem Rückgang von 989 mm² auf 970 mm² sogar 1,9 Prozent. Gleichzeitig wächst jedoch das Gehäuse: Bei 46mm steigt die Breite von 39 auf 40 Millimeter, was einem Flächenzuwachs von etwa 2,6 Prozent entspricht, während die 42mm-Version von 36 auf 37 Millimeter zulegt – ein Plus von ungefähr 2,8 Prozent. Die Tiefe bleibt bei beiden Größen konstant bei 9,7 Millimetern.

Kleineres Display plus größeres Gehäuse ergibt logischerweise breitere Ränder rings um den Bildschirm. Schon beim Wechsel von Series 9 zu Series 10 im Jahr 2024 wuchs der sichtbare Rahmen spürbar an, obwohl die reinen Zahlen auf dem Papier eher nach einer Verbesserung aussahen. Damals schrumpfte zwar der Aluminiumrand um etwa 33 Prozent, während der gesamte Rahmen inklusive Glasrand um rund 17 Prozent zunahm. Bei der Series 12 dürfte sich dieses Muster wiederholen, wenn auch deutlich abgeschwächt, da es sich diesmal nicht um eine komplette Neugestaltung, sondern lediglich um eine Feinjustierung des bestehenden Designs handelt.

Keramik-Version: größer und deutlich schwerer

Noch auffälliger fällt der Unterschied bei der neuen Keramik-Ausführung aus, die nach sechs Jahren Pause, zuletzt gab es sie 2019 bei der Series 5, wieder ins Sortiment zurückkehrt. Unter derselben Größenbezeichnung 46mm verbirgt sich hier tatsächlich ein größeres Gehäuse: 47 x 41 x 9,85 Millimeter statt 46 x 40 x 9,7 Millimeter bei Aluminium und Titan. Bei der 42mm-Version zeigt sich dasselbe Bild mit 43 x 37 x 9,85 statt 42 x 37 x 9,7 Millimetern. Die Displayfläche selbst bleibt dabei über alle Materialien hinweg unverändert.

Auch beim Gesicht legt die Spezialedition zu: Die 46mm-Keramikversion bringt je nach Farbe 51,3 oder 52,9 Gramm auf die Waage, verglichen mit 39,5 Gramm bei Aluminium und 44,9 Gramm bei Titan – also bis zu 34 Prozent schwerer als das Aluminiummodell. Auch bei 42 mm zeigt sich ein ähnliches Bild: 41,7 beziehungsweise 42,8 Gramm gegenüber 32,2 Gramm (Aluminium) und 36,5 Gramm (Titan).

Preislich liegt die Aluminium-Variante weiterhin bei 449 Euro, Titan kostet 799 Euro, und wer zur Keramik-Version greifen möchte, zahlt 1.049 Euro. Erhältlich in „Perlweiß“ oder „Nachtblau“. Der Marktstart aller Modelle ist für den 18. September angesetzt.