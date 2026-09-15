Apple veröffentlicht neue Firmware für die AirPods mit iOS 27-Funktionen

Nicht nur iPhone, iPad und Mac haben neue Funktionen erhalten, auch Apples AirPods bekommen mit einer neuen Firmware ein Upgrade spendiert. Für die AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 und AirPods Max 2 steht ab sofort das Firmware-Update auf die Build-Nummer 9A348 an.

Um von den neuen Features zu profitieren, muss zusätzlich iOS 27, iPadOS 27 oder macOS Golden Gate installiert sein. Unter anderem gibt es neu strukturierte Einstellungen, einen Schieberegler für den adaptiven Modus sowie erstmals einen Equalizer mit benutzerdefinierten Einstellungen. Natürlich stellt Apple auch die Unterstützung für Siri AI bereit, allerdings nicht in Deutschland.

So könnt ihr das Firmware-Update laden und installieren

Eine manuelle Installation, wie sie auf iPhone, iPad und Mac möglich ist, gibt es bei den AirPods nicht. Um den automatischen Update-Prozess anzustoßen, hilft es, wenn man die AirPods zum Beispiel mit dem iPhone verbindet, an eine Stromquelle anschließt und den Deckel öffnet.

Die Installation der neuen Software kann einige Stunden dauern. Ob das Update aufgespielt ist, könnt ihr prüfen, in dem ihr in den Einstellungen schaut, ob die neue Version 9A348 installiert ist.