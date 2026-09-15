Apple veröffentlicht neue Firmware für die AirPods mit iOS 27-Funktionen

Nicht nur iPhone, iPad und Mac haben neue Funktionen erhalten, auch Apples AirPods bekommen mit einer neuen Firmware ein Upgrade spendiert. Für die AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 und AirPods Max 2 steht ab sofort das Firmware-Update auf die Build-Nummer 9A348 an.
Um von den neuen Features zu profitieren, muss zusätzlich iOS 27, iPadOS 27 oder macOS Golden Gate installiert sein. Unter anderem gibt es neu strukturierte Einstellungen, einen Schieberegler für den adaptiven Modus sowie erstmals einen Equalizer mit benutzerdefinierten Einstellungen. Natürlich stellt Apple auch die Unterstützung für Siri AI bereit, allerdings nicht in Deutschland.
So könnt ihr das Firmware-Update laden und installieren
Eine manuelle Installation, wie sie auf iPhone, iPad und Mac möglich ist, gibt es bei den AirPods nicht. Um den automatischen Update-Prozess anzustoßen, hilft es, wenn man die AirPods zum Beispiel mit dem iPhone verbindet, an eine Stromquelle anschließt und den Deckel öffnet.
Die Installation der neuen Software kann einige Stunden dauern. Ob das Update aufgespielt ist, könnt ihr prüfen, in dem ihr in den Einstellungen schaut, ob die neue Version 9A348 installiert ist.
Kommentare 4 Antworten
In 2026 immer noch kein einfacheres Update der AirPods ist schon traurig. Bei meinen Bose spiele ich das Update einfach über die App ein.
Macht man so eigentlich bei jedem Kopfhörer nur nicht bei den AirPods.
Der „It‘s magic“ Gedanke ist zwar nett von Apple und das update ist irgendwann einfach da aber sie müsste doch mittlerweile wissen das ein riesiger Teil ihrer Nutzer ein Update sofort ausführt manuell wenn es heißt es gibt ein update.
Ein riesiger Teil?
Das ist wohl sehr relativ, in der Early-Adopter-Ecke sicherlich und die wissen alle wie man das Update anstößt.
Ich kenne aus meinem Umfeld niemanden der sich manuell um ein Update bemüht und sich einen sch***** reck um Updates kümmern wollen und gerade diesen Umstand an Apple-Produkten liebt. Also der RIESIGE Anteil ist doch wohl kleiner, als so mancher denken mag.
Der Teil ist so riesig dass sie seit Jahren immer extra Server anmieten müssen wenn ein Major Update veröffentlicht wird.