AirPods 5: Akkus in Ohrhörern lassen sich austauschen

In den vergangenen Jahren habe ich durchaus einige AirPods-Modelle verwendet und bisher zum Glück keinerlei technische Probleme gehabt. Aber was, wenn nach langer Zeit tatsächlich mal etwas mit dem Akku ist? Genau das war bisher eine große Schwachstelle der AirPods. Bei den neuen AirPods 5 scheint sich in dieser Richtung zumindest ein kleines bisschen getan zu haben.

Die Reparatur-Experten von iFixit haben die neuen AirPods 5 bereits genauer unter die Lupe genommen und dabei durchaus interessante Erkenntnisse gesammelt. Bisher haben alle AirPods seit dem Start vor zehn Jahren eine Reparatur-Bewertung von 0 Punkten erhalten. Bei maximal 10 Punkten eine wirklich sehr schlechte Wertung. Es war quasi nichts möglich, ohne die AirPods zu zerstören.

Bei den AirPods 5 sieht das zumindest ein kleines bisschen anders aus. Wer einige Erfahrung und das passende Werkzeug mitbringt, kann die AirPods 5 tatsächlich öffnen, ohne sie zu beschädigen. Das bringt immerhin 2 von 10 Punkten ein. Immer noch keine gute Note, besser haben aber noch keine AirPods abgeschnitten.

iFixit hat herausgefunden, dass die kleinen Akkus in den Ohrhörern entkommen und ausgetauscht werden können. Wie genau das funktioniert, könnt ihr neben vielen weiteren Details im folgenden Video sehen.

Die neuen AirPods 5 sind ab 149 Euro erhältlich

Kaufen könnt ihr die AirPods 5 in der Basis-Variante für 149 Euro. Anders als bisher bekommt ihr bei beiden Varianten eine aktive Geräuschunterdrückung. Für 20 Euro mehr gibt es einige Extras, dazu zählen ein Case mit drahtloser Ladetechnologie, Steuerung an den Earbuds oder auch eine leicht bessere Akkulaufzeit.

Mich persönlich haben die AirPods 5 durchaus überzeugt, ich ziehe sie sogar meinen AirPods Pro 3 vor. Die teureren In-Ears von Apple halten einfach nicht ordentlich in meinen Ohren, egal mit welchen Aufsätzen.