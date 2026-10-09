Apples kleinstes Tablet steht vor einer Auffrischung, denn Apple soll schon Ende Oktober ein neues Modell präsentieren. Das iPad mini 8 steht somit in den Startlöchern, doch während zuvor von einem modernen OLED-Display mit ProMotion die Rede war, soll nach neuesten Informationen doch nur ein Display mit 60 Hz Bildwiederholrate zum Einsatz kommen.

Der Insider will aus internen Berichten erfahren haben, dass Apple LTPS-Displays mit 60 Hz für das neue iPad mini nutzt. Wenn diese Infos stimmen, müsste das iPad mini 8 auf ProMotion mit 120 Hz verzichten, sodass sich das Scrollen „ruckeliger“ anfühlt.

Im Vergleich dazu kann das OLED-Display im iPad Pro die Bildwiederholfrequenz dynamisch zwischen 10 Hz und 120 Hz anpassen. Das gemunkelte LTPS-OLED-Panel kommt in der Regel nur mit festen Bildwiederholraten und ist typischerweise heller als reine LTPO-Panels.

Apple kann sich nicht von 60 Hz trennen

Da das iPad Pro Apples Flaggschiff-Modell ist, nutzt der Konzern bei anderen iPad-Produkten gerne ältere Hardware. Dennoch könnte der Schritt viele Apple-Fans enttäuschen, die sich auch für das kleinste iPad ein modernes Upgrade gewünscht hatten.

Dennoch stellt ein OLED-Display ein Upgrade zum aktuell verbauten LCD-Display dar, da OLED mehr Farbtiefe, mehr Kontrast und echte Schwarzwerte ermöglicht. Während fast alle Geräte auf schnelle Displays mit 120 Hz setzen, müssen sowohl das iPhone 17e als auch das kommende iPad mini 8 weiterhin mit einem 60-Hz-Display auskommen.

iPad mini 8: Das sollen alle Neuheiten sein