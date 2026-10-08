Amazon schickt eine frische Tablet-Familie ins Rennen: Die Alexa Tablets vereinen starke Hardware, die KI-Assistentin Alexa+ und den kompletten Google Play Store. Zur Auswahl stehen drei Modelle, nämlich das Alexa Tablet 12 Pro, das Alexa Tablet 11 und das Alexa Tablet 8. Alle drei stecken in einem Aluminium-Unibody, setzen auf hochauflösende Displays und laufen mit Android. Damit lassen sich neben Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music und Luna auch YouTube, Netflix, Gmail oder Google Docs nutzen.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro: Flaggschiff für Arbeit und Freizeit

Das Alexa Tablet 12 Pro ist laut Amazon das bislang ambitionierteste Tablet des Konzerns. Es ist nur 6,5 Millimeter dünn und wird aus einem einzigen Stück Aluminium gefertigt. Das 12-Zoll-Panel im 3:2-Format kommt auf 280 ppi und 120 Hz. Unter der Haube arbeiten ein 4-nm-Achtkernchip und bis zu 16 GB RAM. Das bedeutet fast dreimal mehr Prozessor- und neunmal mehr Grafikleistung als bei jedem bisherigen Amazon-Tablet. Dazu gesellen sich vier Dolby-Atmos-Lautsprecher, Wi-Fi 6E und bis zu 16 Stunden Videowiedergabe.

Wer will, greift zur Nanomatte-Variante des Displays. Gemeinsam mit Corning hat Amazon dafür ein Photolithografie-Verfahren entwickelt, das eine Textur auf Subpixel-Ebene ins Glas ätzt. Das Ergebnis: kaum Spiegelungen, hoher Kontrast bei Helligkeit und gleichbleibende Farbtreue. Herkömmliche matte Bildschirme werden dagegen sandgestrahlt, wodurch das Licht unregelmäßig streut.

Stift und Tastatur machen das Tablet zur Workstation

Exklusiv für das 12 Pro gibt es einen Pro-Eingabestift und eine Pro-Tastatur. Der Stift bietet 4.096 Druckstufen, Neigungserkennung, magnetische Halterung und kabelloses Laden. Auf dem Nanomatte-Display fühlt sich das Schreiben laut Amazon fast wie auf Papier an. Die Tastatur haftet magnetisch und braucht keine Bluetooth-Kopplung. Mehrere Fenster laufen parallel, und zwischen Arbeits- und Privatprofil lässt sich schnell wechseln.

Kindle-Modus und Alexa+ als Alleinstellungsmerkmale

Beim Lesen soll das Tablet zum E-Reader werden. Öffnet man ein Buch in der Kindle-App, verstummen Benachrichtigungen, das Blaulicht wird reduziert und der Akku hält bis zu 20 Stunden. Drei Darstellungen stehen bereit: Standard, Farbpapier und Tintenpapier in Graustufen. Bücher und Hörbücher erscheinen gemeinsam an einem Ort, und die Scribe-Markierungsfunktionen sind erstmals auf einem Amazon-Tablet verfügbar. Anmerkungen werden mit stiftfähigen Kindle-Geräten synchronisiert.

Alexa+ ist direkt ins System eingebaut. Ein Zuruf oder ein Tipp auf „Alexa fragen“ genügt, und die Assistentin meldet sich, ohne die aktuelle App zu verlassen. Neu ist die Bildschirmanalyse: Alexa kann sehen, was gerade angezeigt wird, und etwa Wanderrouten bewerten oder Termine direkt in den Kalender eintragen. Die Funktion ist standardmäßig aus, ein visueller Hinweis zeigt an, wenn sie aktiv ist. Zudem bündelt ein „Für dich“-Feed zuletzt Gesehenes, Gelesenes und Gehörtes geräteübergreifend.

Das neue Amazon Alexa Tablet 12 Pro, 8 GB RAM, 128 GB, brillantes 12-Zoll-Display mit... Starke Leistung, Akku für den ganzen Tag: Schnell und flüssig für Split-Screen-Multitasking, grafikintensives Gaming und 4K-Streaming. 8-Kern-Chip...

Fühlt sich so gut an, wie es aussieht: dünnes, leichtes und robustes Aluminium-Unibody-Design.

Die kleineren Modelle und die Kids-Variante

Das Alexa Tablet 11 bringt ein 2,5K-Display mit 276 ppi, 90 Hz und 16:10-Format mit. Dazu kommen ein Achtkernprozessor, 8 GB RAM, 64 GB Speicher, zwei Dolby-Atmos-Lautsprecher und bis zu 15 Stunden Videolaufzeit. Das Alexa Tablet 8 ist mit 8,7 Zoll, 329 Gramm und 7,95 Millimetern das handlichste Modell. Es bietet 4 GB RAM, 64 GB Speicher, Wi-Fi 6 und bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit.

Für Familien gibt es die Kids Tablets als Komplettpaket in 8,7 oder 11 Zoll. Enthalten sind eine kindgerechte Hülle mit Ständer, etwa mit Paw-Patrol- oder Barbie-Motiven, sowie ein Jahr Amazon Kids+. Eltern steuern Bildschirmzeit und Inhalte über ein neues Dashboard, auch per Smartphone-App.

Preise und Termine

Vorbestellungen sind ab sofort möglich, die Auslieferung startet am 19. Oktober.