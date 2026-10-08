Kleinanzeigen: Gratis DHL-Versand mit PayPal

Den Gedanken von Kleinanzeigen finde ich genial, denn so lassen sich Produkte und Waren im Handumdrehen verkaufen, die man selbst nicht mehr benötigt. Getrübt wird der Spaß allerdings durch zahlreiche Käuferinnen und Käufer, die nicht einmal eine Begrüßung in ihr Smartphone eintippen können oder einfach nur dreiste Angebote machen, die bodenlos frech sind. Falls ihr jedoch zu den guten Käufern zählt, könnt ihr aktuell die Versandkosten sparen, wenn ihr etwas kauft. Und so geht’s.

Sofern das gesuchte Produkt mit DHL verschickt wird und das Inserat die Option „Angebot machen“ oder „Direkt kaufen“ bietet, lassen sich die Versandkosten sparen, wenn man mit PayPal bezahlt. Bevor ihr den Kauf abschließt, gebt ihr im Aktionsfeld einfach den Gutschein PAYPAL an, um so vom kostenlosen DHL-Versand zu profitieren. Da die Aktion für alle von DHL angebotenen Paketgrößen gilt, könnt ihr beim XL-Paket bis zu 18,99 Euro sparen.

Da der Aktionscode schon einige Tage im Umlauf ist und nur für 68.000 Käufe gilt, heißt es, nicht zu lange zu warten. Die Aktion endet spätestens am 30. November und der Code ist nur einmal einlösbar. Die genauen Teilnahmebedingungen könnt ihr auf dieser Aktionsseite nachlesen.