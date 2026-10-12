MagentaTV: SmartStream wird teurer & 3. Liga bleibt

Insbesondere auf Reddit sehe ich quasi tagtäglich neue Posts, in denen es um eine Kündigung des Netflix-Abonnements geht. Bei den neuerlichen Preiserhöhungen ist das absolut verständlich. Ich bleibe dank des MagentaTV SmartStream Pakets noch bis mindestens Ende 2027 mit dabei. Aber auch hier gibt es spannende Nachrichten.

Telekom verlängert Vertrag mit der 3. Liga

Fangen wir ausnahmsweise mit den guten Nachrichten an: Die dritte Liga bleibt bis 2031 bei MagentaSport. Die Telekom hat erneut die exklusiven Medienrechte vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erworben und zeigt den Wettbewerb bis einschließlich der Saison 2030/31. Die Vereinbarung umfasst alle 380 Spiele pro Saison sowie die Relegationsspiele zur 3. Liga.

Die 3. Liga ist nicht die einzige spannende Meisterschaft bei MagentaSport. Die Deutsche Eishockey Liga, die Frauen-Fußball-Bundesliga und die EuroLeague sind ebenfalls zu sehen. Auch Live-Golf mit der PGA Tour, der DP World Tour und dem Ryder Cup. Außerdem die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Herren und Frauen.

Leider ist MagentaSport nicht automatisch Bestandteil von MagentaTV. Die Preise starten bei 9,95 Euro pro Monat mit MagentaTV und bei 14,95 Euro ohne MagentaTV. Wenn mein Verein in der 3. Liga unterwegs wäre (wollen wir es für die Zukunft nicht hoffen), dann wäre das auf jeden Fall ein Preis, mit dem ich zufrieden wäre. Besser jedenfalls als das, was Sky und DAZN in der 1. und 2. Liga veranstalten.

MagentaTV SmartStream wird einen Hauch teurer

Preislich geht es bei MagentaTV SmartStream aktuell leider etwas nach oben. Während man das Paket aus MagentaTV, RTL+ Premium sowie Netflix und Disney+ mit Werbung in den vergangenen Monaten noch für 12,75 Euro pro Monat (bei zwei Jahren Laufzeit) bekommen konnte, steigt der Preis jetzt umgerechnet auf 15 Euro. Die ersten sechs Monate sind kostenlos, danach kostet das Bundle 20 Euro.

Wenn man aber bedenkt, dass Netflix (Standard mit Werbung) bereits 6,99 Euro pro Monat und Disney+ (Standard mit Werbung) ebenfalls 6,99 Euro pro Monat kosten, dann sind die 15 Euro für die ersten zwei Jahre ein guter Deal. Immerhin bekommt man RTL+ und TV-Streaming mit MagentaTV für den fast gleichen Preis mit dazu. Hier geht es direkt zur Aktionsseite.