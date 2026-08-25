Ugreen hat eine neue 2-in-1-Ladestation für das iPhone und die AirPods im Sortiment, die zum Marktstart mit 20 Prozent Rabatt angeboten wird. Die Ugreen MagFlow Pro kostet demnach nur 71,99 Euro statt 89,99 Euro und bietet dafür die folgenden Lademöglichkeiten und Extras.

Ausgestattet mit Qi2, lässt sich ein magnetisch angedocktes iPhone mit bis zu 25 Watt laden, wenn ein eigenes Netzteil mit mindestens 45 Watt im Einsatz ist. Um eine effiziente Ladung zu gewährleisten, setzt die Ladestation auf eine aktive Kühlung, die sich manuell aktivieren lässt. Mit 18 dB ist der Lüfter ziemlich leise, sodass er im Alltag kaum wahrnehmbar ist.

Lädt auch die AirPods auf

Da der Ladekopf zwischen 0 und 90 Grad drehbar ist, könnt ihr das iPhone im Hoch- oder Querformat beliebig einstellen. Ein eher steiler Winkel eignet sich zum Beispiel, um eingehende Nachrichten besser sehen zu können. Zusätzlich lassen sich die AirPods aufladen, die im Standfuß eine eigene Ladefläche haben. Da es hier 5 Watt gibt, erfolgt die Aufladung entsprechend schnell.

Mit dabei ist ein Display, das nicht nur die Ladeleistung in Echtzeit anzeigt, sondern auch Warnungen bei einem zu schwachen Netzteil ausgibt und zusätzlich als Temperaturanzeige dient. Seitlich vom Display gibt es zwei Tasten, mit denen sich der Lüfter als auch das Display steuern und abschalten lässt.

Wenn euch das Design zusagt und ihr euren iPhone-Akku während des kabellosen Ladevorgangs kühlen wollt, um die Alterung zu bremsen, aktiviert den aktuellen Gutschein und nutzt das Startangebot.