Dreame hat mit dem T16 Pro Heat Anfang Juli einen Nass-Trockensauger vorgestellt, der beim Wischen ziemlich heiß rangeht: Das Gerät arbeitet mit bis zu 90 Grad heißem Frischwasser und soll damit Fett, klebrige Rückstände und anderen hartnäckigen Schmutz lösen. Gleichzeitig saugt der T16 Pro Heat mit bis zu 30.000 Pa und kombiniert Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang. Für die automatische Anpassung der Reinigung ist ein multispektraler Sensor zuständig, der den Verschmutzungsgrad erkennt und unter anderem Wassermenge, Reinigungsmittel und Saugleistung anpasst.

Beim Design setzt Dreame auf ein 180-Grad-Lie-Flat-Konzept. Mit einer Höhe von nur 9,85 Zentimetern soll der T16 Pro Heat im komplett flachen Zustand auch unter vergleichsweise niedrige Möbel kommen. Dazu kommt der WhaleSweep-KI-Roboterarm, der laut Hersteller 17 Millimeter höher anheben kann als beim Vorgänger und dadurch auch gröberen Schmutz aus Ecken holen soll. Die Kantenreinigung nennt Dreame „Triple Edge“. Mit 6,2 Kilogramm ist der Sauger allerdings kein Leichtgewicht, dafür soll aber das GlideWheel-System das Manövrieren erleichtern.

Bürste ohne Haar-Salat

Auch bei der Wartung versucht Dreame, möglichst viel Arbeit abzunehmen. Der TangleCut-2.0-Schaber soll verhindern, dass sich Haare in der Bürste verheddern, während eine elastische Gummilippe Wasserreste entfernt. Nach dem Reinigungsvorgang startet per Knopfdruck die Selbstreinigung mit bis zu 95 Grad heißem Wasser. Auch die Trocknung läuft mit 95 Grad Heißluft. Dreame gibt für die Selbstreinigung eine Reduktion bestimmter getesteter Keime um bis zu 99,9999 Prozent an; die Angabe bezieht sich auf konkrete Labortests und nicht pauschal auf jede Art von Keimen.

Für größere Wohnungen bringt der T16 Pro Heat einen austauschbaren 5.000-mAh-Akku mit. Dreame gibt eine maximale Laufzeit von bis zu 70 Minuten für Saugen und Wischen an. Wer länger durchziehen möchte, kann einen zweiten Akku separat kaufen und während der Nutzung des ersten laden. Der Frischwasserbehälter fasst 900 Milliliter, der Schmutzwassertank 500 Milliliter. Eine vollständige Ladung dauert laut Dreame rund vier Stunden.

Zur Ausstattung gehören außerdem eine automatische Reinigungsmitteldosierung und Schmutzerkennung, eine Farb-LED-Anzeige am Handgriff und eine App-Anbindung. Das AutoAdapt-Reinigungsystem soll während des Einsatzes selbstständig die relevanten Parameter anpassen, statt den Nutzer bzw. die Nutzerin ständig zwischen verschiedenen Modi wechseln zu lassen.

Meine ersten Eindrücke zum Dreame T16 Pro Heat

Ich hatte in der Vergangenheit bereits Nass-Trockensauger von Dreame ausprobieren können und war mit ihnen und ihrer Reinigungsleistung immer zufrieden. Insofern war ich natürlich auch gespannt, wie sich die Flaggschiff-Neuerscheinung von Dreame bei der Reinigung in meiner Wohnung machen würde. Eine Hardcore-Nutzerin bin ich ohne Haustiere und Kleinkinder sicherlich nicht, aber auch mein Zuhause muss regelmäßig sauber gemacht werden, damit der Schmutz keine Überhand gewinnt.

Geliefert wird der Dreame T16 Pro Heat in einem großen Karton, in dem sich alles Notwendige befindet. Vor der ersten Nutzung heißt es nur noch, das Gerät über die Dockingstation voll aufzuladen und vorher den Handgriff einzustecken. Danach kann man nach dem Einfüllen des mitgelieferten Reinigungsmittels in den abnehmbaren Aufsatz auf der Reinigungswalze auch direkt loslegen. Über die Buttons und ein kleines Farbdisplay am Handgriff kann der Nass-Trockensauger ein- und ausgeschaltet sowie zwischen den verschiedenen Betriebsmodi gewechselt werden. Neben einem Automatik-Modus gibt es auch noch einen Eco-, sowie einen Turbo-Modus. Für normal verschmutzte Böden reicht der Auto-Modus auf jeden Fall.

Auch die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen: Ich habe rund 50 qm meiner Designböden in der Wohnung in rund 20 Minuten im Auto- und später im Turbomodus gereinigt. Zwischendurch musste ich einmal den Schmutzwassertank leeren, und am Ende der Reinigung sagte mir das Gerät mit einer Sprachansage, dass der Frischwassertank inklusive Reinigungsmittel leer sei. Der Akku war noch mehr als halb voll, so dass ich davon ausgehe, dass ein rund 50- bis 60-minütiger Reinigungsvorgang auf jeden Fall mit einer Akkuladung möglich ist.

Reinigungsleistung und Selbstreinigung in der Dockingstation

Die Reinigung selbst geht dank der selbstfahrenden Rollen und der gleichmäßigen Wasserverteilung wirklich hervorragend von der Hand. Der T16 Pro Heat summt und brummt vor sich hin, während man ihn gefühlt mit den Fingerspitzen durch die Räume navigieren kann. Dank seines flexiblen Arms konnte ich das Gerät auch komplett nach unten klappen und so unter meinem Bett sauber machen. Lediglich im Bad, wenn viele Haare und Staub auf dem Boden liegen, muss man mehrfach über die Fliesen fahren, da der Nass-Trockensauger manchmal nicht alles auf einmal zu fassen bekommt. Hier empfiehlt es sich, vorab einmal kurz mit einem Besen oder einem reinen Staubsauger zu reinigen, ehe man den T16 Pro Heat auf den Boden los lässt.

Die Reinigungsleistung selbst ist grundsätzlich hervorragend: Das zeigte sich auch bei einem Experiment, Sprühsahne auf dem Küchenboden zu verteilen. Nach ein paar Vorgängen war die klebrig-fettig-süße Masse vom T16 Pro Heat komplett entfernt. Nichts klebte, es gab keine Schlieren oder sonstige verbleibende Flecken. Hier zeigt sich der Vorteil der Heißwasserreinigung, bei der das Frischwasser auf bis zu 90 Grad erhitzt wird, um auch hartnäckige Flecken vom Boden zu eliminieren.

Die Reinigung des abnehmbaren und sich an der Rückseite befindlichen Schmutzwassertanks ist dank eines roten Hebels zum Öffnen ebenfalls schnell erledigt. Haare und nasse Staubknäuel kann man dort einfach entfernen, spült alles ein paar Mal durch und setzt den Tank mit einem Klick wieder auf der Rückseite ein. Nach getaner Saug- und Wischaktion wird der Haushaltshelfer dann auf die Lade- und Dockingstation gestellt, wo das Gerät wieder auflädt und durch einen Druck auf einen eigenen Button auf dem Handgriff die automatische Walzenreinigung und -trocknung vorgenommen wird. Dies dauert rund 20 Minuten und geschieht mit bis zu 95 Grad heißer Luft, danach steht der Nass-Trockensauger nur noch ohne weitere Geräusche in der Ladestation und wird voll aufgeladen. Nach erfolgter Walzenreinigung hat man noch den Schmutzwassertank zu leeren, in dem das verbrauchte Wasser gesammelt wurde.

Fazit, Preise und Verfügbarkeit

Mein Fazit zum neuen Dreame T16 Pro Heat fällt nach meinen ersten Reinigungserfahrungen in den eigenen vier Wänden sehr gut aus. Der Frischwassertank reicht bei mir für eine komplette Wohnungsreinigung, die Heißwasser-Funktion sorgt für tolle Ergebnisse auf dem Boden, und auch die Selbstreinigung der Walze spart jede Menge Arbeit. Wenn ich an der Neuerscheinung etwas zu kritisieren habe, sind es die vergleichsweise leisen Sprachansagen, die man im laufenden Betrieb des Nass-Trockensaugers nur schlecht versteht, gerade im lauteren Turbomodus. Zum Glück gibt es ja noch das Display, das Hinweise oder Fehlermeldungen auch visualisiert darstellt.

Der Dreame T16 Pro Heat ist zum Preis von 629 Euro über die offizielle Dreame-Website und ausgewählte Handelspartner erhältlich, beim Hersteller selbst ist das Gerät jedoch gerade ausverkauft. Bei Amazon ist die Neuerscheinung zum gleichen Preis gelistet. Im Lieferumfang des Dreame T16 Pro Heat enthalten sind neben der Ladestation auch eine Reinigungsbürste, eine Ersatz-Rollenbürste, ein Ersatzfilter und eine Flasche mit Reinigungslösung.

Angebot dreame T16 Pro Heat-A Nass- & Trockensauger, Triple-Edge ThermoRinse Entfetten mit 90 ℃: Der T16 Pro Heat-A wurde für die Küchenreinigung entwickelt und verwendet 90 °C heißes Wasser, um die Bürste...

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