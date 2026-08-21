iPad Air M3 bei Amazon stark reduziert: 256 GB mit Cellular für nur 719 Euro

Nachdem Apple die Preise erhöht hat, muss man auch für das iPad Air mehr Geld in die Hand nehmen. Während Apple für das iPad Air mit 11-Zoll-Display und 256 GB Speicher 929 Euro aufruft, bekommt ihr das Vorgängermodell bei Amazon gerade deutlich günstiger: Der Preis beträgt nur noch 599 Euro (Update: ausverkauft), allerdings gilt das Angebot nur für die Farbe Space Grau . Wer eine Cellular-Anbindung wünscht, spart auch ordentlich, da der Preis von 889 Euro auf 719 Euro gefallen ist. Günstiger gab es die Modelle vor der Preiserhöhung nur selten.

Es handelt sich hier um das iPad Air mit M3-Chip aus dem Jahr 2025. Einen Unterschied zum aktuellen Modell mit M4 merkt man wohl nur, wenn man beide Geräte direkt nebeneinander legt. Ohnehin sind die Apple-Chips für das iPad maßlos übertaktet, da die enorme Power oftmals gar nicht zum Einsatz kommt. Dennoch ist das iPad Air die beste Wahl, wenn ihr ein grundsolides Apple-Tablet sucht, das mit moderner Technologie ausgestattet ist.

Obwohl die neue Siri-KI vorerst nicht nach Deutschland kommt, ist das iPad Air auch mit M3 dafür vorbereitet. Sollte Apple sich mit der EU einigen, könnt ihr die KI-Siri auf dem iPad Air problemlos aktivieren und nutzen. Davon abgesehen meistert das iPad Air alle erdenklichen Aufgaben, vom Surfen über Streaming, Bildbearbeitung, Recherche bis hin zum Zocken.

Mit 256 GB müsst ihr euch vorerst auch keine Gedanken um den Speicherplatz machen, da hier doppelt so viel Kapazität im Vergleich zum Basismodell verfügbar ist. Wer zusätzlich iCloud-Speicher nutzt, wird mit dem Platzangebot gut zurechtkommen.