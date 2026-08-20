Ugreen startet neue Powerbank mit Display, Kabel und CCC

Mindestens eine Powerbank gehört meiner Meinung nach zur Grundausstattung, um unterwegs und abseits von Steckdosen iPhone und Co. aufladen zu können. Aus dem Hause Ugreen ist jetzt die neue Nexode Powerbank gestartet, die 20.000 mAh, eine 55-Watt-Schnellladung per Kabel sowie ein Display mitbringt.

Das kann die neue Ugreen Powerbank

Ausgestattet mit 20.000 mAh, fällt die Powerbank mit ihren Abmessungen von 11,65 x 7,1 x 3 Zentimeter durchaus kompakt aus. Mit dem 18 Zentimeter langen USB-C-Kabel könnt ihr euer iPhone mit maximal 45 Watt aufladen, sodass eine Schnellladung möglich ist. Wer ein Xiaomi-Smartphone besitzt, profitiert am Kabel sogar von noch schnelleren 55 Watt, sodass man innerhalb von 30 Minuten bis zu 64 Prozent nachtanken kann. Darüber hinaus liefert die Powerbank zusätzliche USB-Anschlüsse, um bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen zu können.

Das smarte Display auf der Vorderseite zeigt nicht nur aktuelle Leistungswerte an, sondern auch Informationen zur Batteriegesundheit und Temperatur. Durch das integrierte Batteriemanagementsystem, kurz BMS, gibt es entsprechende Warnungen auf dem Display, wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist oder Geräte angeschlossen sind, die Fehler verursachen.

Wenn die neue Ugreen Powerbank ihren Strom an angeschlossene Geräte abgegeben hat, kann sie über das integrierte Kabel und ein separates Netzteil nachtanken. Da das mit 45 Watt relativ flott geht, ist die Powerbank innerhalb von 4 Stunden wieder voll und einsatzbereit. Da das Pass-Through-Laden unterstützt wird, könnt ihr die Powerbank laden und gleichzeitig ein angeschlossenes iPhone mit Strom versorgen.

Wer künftig Reisen nach China plant, freut sich über die CCC-Kennzeichnung, die für Powerbanks auf Flugreisen Richtung China Pflicht ist. Chinesische Airlines nehmen euch Powerbanks ohne CCC schon am Flughafen ab, sodass ihr komplett ohne Powerbank reisen müsst. Das CCC-Kennzeichen stellt sicher, dass ihr Powerbanks auf Flugreisen nach China mitführen dürft. Da viele Airlines die Nutzung an Bord verbieten, müsst ihr euch vorab informieren, wie die Regelungen für die jeweilige Fluggesellschaft gelten.

Die neue Ugreen Nexode Powerbank kostet 69,99 Euro und ist in einer grauen Variante mit grünem Kabel erhältlich.