FRITZ!Box 7630: DSL-Router mit Wi-Fi 7 so günstig wie noch nie

Im Juni für 299 Euro gestartet, könnt ihr die neuste FRITZ!Box 7630, die Wi-Fi 7 mit DSL bietet, erstmals für nur 219,99 Euro kaufen. In meinen vier Wänden setze ich seit Jahren auf die Produkte von FRITZ!, wobei ich noch mit Wi-Fi 6 unterwegs bin. Wer jetzt ein Upgrade machen will, spart erstmals deutlich mehr, denn der beste Preis lag zuletzt bei 257 Euro.

Doch was hat die FRITZ!Box technisch zu bieten? Dank WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 GBit/s surfen verbundene Geräte besonders zügig durchs Netz. Dabei setzt FRITZ! auf ein Mesh-WLAN mit 5 und 2,4 GHz: Im 5-GHz-Band sind bis zu 2.889 MBit/s drin, im 2,4-GHz-Netz bis zu 688 MBit/s. Für die kabelgebundene Anbindung stehen zudem vier LAN-Anschlüsse bereit – drei davon mit 1 GBit/s, einer sogar mit 2,5 GBit/s.

Ergänzt wird das Ganze durch die gewohnten FRITZ!-Funktionen: Telefonie über DECT, Smart Home via DECT ULE, unkomplizierte Einrichtung per MyFRITZ!, ein integriertes VPN, Kindersicherung, Mediaserver, Gast-WLAN und einiges mehr.

Angebot FRITZ!Box 7630 | DSL-Router | Wi-Fi 7 bis zu 3,6 GBit/s Zukunftssicheres Wi-Fi 7: Bis zu 3,6 GBit/s für maximale Kapazität, minimale Latenz und herausragende Effizienz

Perfekt für Homeoffice, Streaming & E-Learning – starke DSL-Performance für reibungsloses Arbeiten, Unterhaltung in höchster Qualität und...

FRITZ!Box 5590 Fiber für den Glasfaseranschluss

Darüber hinaus bekommt ihr auch die FRITZ!Box 5590 Fiber günstiger, denn der Preis ist von 279 Euro auf 209,99 Euro gefallen. Der Preis ist nicht ganz so gut wie im Juni (200 Euro), aber immer noch attraktiv, denn zuletzt lag der Preis lange bei 250 Euro.

Mit Wi-Fi 6 (4×4) liefert die FRITZ!Box 5590 Fiber ordentlich Tempo: bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz- und 1.200 MBit/s im 2,4-GHz-Band. Wi-Fi 7 sucht man vergeblich, doch für Streaming, Gaming, Homeoffice und ein volles Smart Home reicht die Leistung locker aus.

Kabelseitig gibt es einen flexiblen 2,5-Gigabit-Port (WAN oder LAN) plus vier weitere Gigabit-Anschlüsse – macht in der Theorie bis zu 10 GBit/s. Dazu kommen bewährte Mesh-Technologie fürs flächendeckende WLAN, eine vollwertige Telefonanlage samt Anrufbeantworter sowie eine DECT-Basis für schnurlose Telefone und Smart-Home-Geräte.

Zwei USB-3.0-Ports binden Speicher oder Drucker ins Heimnetz ein, und FRITZ!OS bringt wie immer Firewall, Kindersicherung, VPN, Gast-WLAN und regelmäßige Updates mit.

Angebot FRITZ!Box 5590 Fiber | Glasfaser-Router | Wi-Fi 6 bis zu 3,6 GBit/s WLAN-Router mit integriertem Glasfasermodem für einen direkten Anschluss an alle in Deutschland gängigen Glasfaseranschlüsse, die passenden...

Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen mit modernem Wi-Fi 6: WLAN (4x4) mit bis zu 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz...

FRITZ!Box 6690 für den Kabelanschluss

Wenn ihr euren Internetanschluss über Kabel nutzt, könnt ihr aktuell auch bei der FRITZ!Box 6690 Cable sparen. Der Router bietet Wi-Fi 6, Mesh-WLAN, DECT-Unterstützung und viele weitere Funktionen für das Heimnetz.

Mit 259,99 Euro liegt der Preis wieder auf dem gleichen Niveau wie im Juni.

Angebot FRITZ!Box 6690 | Router für den Kabel-Anschlus | Wi-Fi 6 bis zu 6 GBit/s Router mit integriertem DOCSIS-3.1-Kabelmodem (2x2 OFDMA Kanalbündelung),abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0 (mit 32x8 Kanalbündelung), geeignet für...

Innovatives Dualband-4x4-Wi-Fi 6 (WLAN AX) ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN-Endgeräten, höchste Reichweite und...

FRITZ!Repeater 6000 versorgt das ganze Haus

Falls Wohnung oder das Haus etwas größer ausfallen und das WLAN nicht überall ankommt, lohnt sich ein Blick auf den FRITZ!Repeater 6000. Ich nutze ihn selbst und kann bestätigen: Jeder Raum bekommt eine stabile Verbindung. Bei mir reicht das Signal sogar bis in den Garten und auf die Straße.

Als leistungsstärkstes Modell der Repeater-Reihe setzt er auf Wi-Fi 6 und bringt zusätzlich einen 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss mit, über den sich bei Bedarf auch Geräte per Kabel anbinden lassen. Eingerichtet ist er in Sekunden: WPS-Taste an der FRITZ!Box drücken, Connect-Taste am Repeater drücken, fertig.

Mein Fazit: Das Zusammenspiel aus FRITZ!Box und Repeater sorgt bei mir für lückenloses WLAN ohne Funklöcher oder Aussetzer. Aktuell gibt es das Top-Modell zudem deutlich günstiger – statt 259 Euro zahlt ihr nur 199,99 Euro.

Angebot FRITZ!Repeater 6000 | WLAN Mesh Erweiterung | Wi-Fi 6 bis zu 6 GBit/s Innovatives und schnelles WiFi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an gleichzeitig verwendeten WLAN-Endgeräten

Intelligente und automatische Bandauswahl im laufenden Betrieb: Drei Funkeinheiten für ein High-End WLAN mit bis zu 6.000 MBit/s (WLAN AX)

FRITZ!Repeater 1700 mit Wi-Fi 7

Wer sich für den Wi-Fi 7 Router entscheidet, bekommt mit dem FRITZ!Repeater 1700 einen Repeater für die Steckdose, der ebenfalls auf Wi-Fi 7 setzt. Er ist zwar nicht so stark wie das 6.000er-Modell, bietet in mittelgroßen Wohnungen und Häusern dennoch eine größere WLAN-Abdeckung. Wi-Fi 7 sorgt für bis zu 3.600 Mbit/s schnelles WLAN, wobei Dual-Band mit 2,4 und 5 GHz zum Einsatz kommt. Die Einrichtung ist kinderleicht und über den zusätzlichen Gigabit-LAN-Anschluss, lassen sich Geräte auch per Kabel ins Netzt bringen.

Der FRITZ!Repeater 1700 kostet jetzt 89,99 Euro statt 119 Euro.