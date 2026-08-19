Genug: iPhone-App will beim Gewohnheiten-Tracking keinen Druck machen

Habit-Tracker gibt es viele, und oft haben sie eines gemeinsam: Sie wollen möglichst lückenlose Serien erzeugen. Die iPhone-App Genug (App Store-Link) geht bewusst in die andere Richtung. Einmal am Tag schaut man auf sieben Bereiche des eigenen Alltags: Schlaf, Bewegung, Nahrung, Stille, Wasser, Self-Care und Verbindung. Dann wird einfach angetippt, was an diesem Tag da war. Mehr ist zunächst nicht nötig.

Der vielleicht auffälligste Unterschied zu klassischen Habit-Trackern: Genug zählt keine Streaks. Auch Punkte, Prozentwerte oder Bewertungen sucht man vergeblich. Ein vergessener Tag bleibt leer und muss später nicht nachgetragen werden. Die App verfolgt damit einen ziemlich entspannten Ansatz: Nicht jeder Tag muss perfekt laufen, und genau das soll sich auch in der Anwendung widerspiegeln. Solo-Entwickler Julian Furchert aus Bocholt berichtet dazu:

„Genug ist aus eigenem Bedarf entstanden. Es gibt Phasen, in denen die einfachsten Dinge untergehen: Schlaf, Essen, rausgehen, sich melden. Dafür wollte ich einen täglichen Blick, der nicht bewertet, sondern zeigt, was zuletzt wenig Raum hatte. Manchmal reicht das, um zu merken: Stimmt, ich habe lange niemanden gesehen.“

Die App konzentriert sich auf drei Ansichten. Unter „Heute“ stehen die sieben Themen übersichtlich untereinander, jeweils mit einem Kreis zum Abhaken. In der Wochenansicht liegen die vergangenen sieben Tage nebeneinander. So lässt sich schnell erkennen, welche Bereiche zuletzt viel Aufmerksamkeit bekommen haben und welche eher untergegangen sind. Der dritte Bereich heißt „Fortschritt“ und sammelt die bestätigten Einträge über längere Zeit.

Keine Konfiguration, sieben feste Kategorien

Wer Genug startet, muss zunächst keine persönlichen Ziele, Routinen oder Erinnerungen einrichten. Die sieben Themen sind fest vorgegeben und lassen sich nicht verändern. Das ist einerseits bewusst simpel, andererseits schränkt es die App gleichzeitig auch ein: Wer etwa ganz konkrete Gewohnheiten wie Lesen, Meditieren oder früheres Schlafengehen verfolgen möchte, findet dafür keine eigenen Kategorien. Genug beobachtet stattdessen eher das große Ganze.

Auch beim Umgang mit persönlichen Daten hält sich Genug zurück. Laut Entwickler werden die Einträge lediglich auf dem iPhone gespeichert. Wer iCloud nutzt, kann sie privat zwischen eigenen Geräten synchronisieren. Eigene Server, ein Benutzerkonto und Tracking gibt es laut Julian Furchert nicht.

Genug ist kostenlos erhältlich und verzichtet auf Abos, Werbung und In-App-Käufe. Die App ist ausschließlich für das iPhone gedacht und benötigt iOS 26 oder neuer. Mit rund 0,8 MB fällt sie zudem ausgesprochen klein aus. Die Anwendung ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar, weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website.