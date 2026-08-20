Da ich für YouTube und Social Media zahlreiche Videos anfertige, habe ich mein Setup einem Upgrade verpasst. Bisher habe ich ein K&F-Stativ genutzt, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Dennoch habe ich mich für das Ulanzi SK-21 entschieden, da es deutlich kleiner, flexibler und mit MagSafe ausgestattet ist. Was die Vor- und Nachteile sind, habe ich im Test herausgefunden.

Mein großes Stativ steht auf jeden Fall sicherer, ist aber auch umständlicher zu bedienen. Die drei Beine müssen jeweils manuell ausgefahren werden, was vor allem dann nervt, wenn man viele verschiedene Shots hintereinander machen möchte. Hinzu kommt die Klemme, in der ich das iPhone packen muss, die bei meinem Stativ noch per Schraube funktioniert. Für ein langes YouTube-Video ist das in Ordnung, um meinen Workflow für Kurzvideos zu beschleunigen, habe ich letztendlich zum Ulanzi SK-21 gegriffen.

Das kann das Ulanzi SK-21 MagSafe-Stativ

Mit 380 Gramm ist das Stativ deutlich leichter und ist zusammengefaltet nur noch 30 Zentimeter lang – und eignet sich damit auch bestens für unterwegs. Besonders cool finde ich das Aufklappen: Das Stativ verfügt über eine Teleskopstange, die sich stufenlos für die perfekte Höhe ausrichten lässt. Wenn ich das Stativ nun leicht auf den Boden tippe, öffnen sich die vier Beine automatisch. Vier Beine sind definitiv besser als drei, dennoch sorgt die Konstruktion dafür, dass das Ulanzi SK-21 nicht so sicher steht wie ein „großes 3-Bein-Stativ“.

Das iPhone selbst hält einfach mit MagSafe und lässt sich demnach mühelos im Hoch- oder Querformat verwenden. Die Halterung lässt sich nach vorne und hinten neigen, um auch kreative Shots zu ermöglichen. Ein Stativgewinde gibt es bei diesem Stativ nicht, da es nur für MagSafe ausgelegt ist. Allerdings ist die MagSafe-Halterung doppelseitig nutzbar, sodass auf der Rückseite weiteres Zubehör genutzt werden kann, zum Beispiel ein Fülllicht.

Und das Stativ ist auch binnen weniger Sekunden wieder verstaut. Hebt man das Stativ ruckartig hoch, klappen die Beine automatisch ein und ihr könnt die Stange einfahren und das Stativ zusammenklappen. Das gefällt mir richtig gut. Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten, denn ihr könnt das Stativ auch als langen Selfiestick nutzen, wenn die Beine eingeklappt sind. Mit einer Länge von 180 Zentimetern sind nicht nur Shots auf Augenhöhe möglich, sondern auch drohnenartige Perspektiven im Selfie-Modus.

Wer sich selbst aufnehmen möchte, profitiert von einer kleinen Bluetooth-Fernbedienung, die an einem der Standfüße zu finden ist. Wenn die Verbindung zum Smartphone hergestellt ist, fungiert sie als Fernauslöser, um so Fotos und Videos aus der Entfernung zu knipsen, zu starten oder zu beenden.

Mein Fazit zum Ulanzi SK-21 MagSafe-Stativ

Mir gefällt die super einfache Handhabung, sodass das Stativ samt iPhone innerhalb von wenigen Sekunden aufgebaut und einsatzbereit ist. Die kompakte Form überzeugt auch unterwegs, allerdings steht das Stativ im Vergleich zu großen Modellen etwas wackelig da. Wenn es einmal steht und nicht mehr berührt wird, sind Aufnahmen ohne Wackler möglich. Ich jedenfalls bin mit meinem Kauf sehr zufrieden, allerdings habe ich mit 32 Euro etwas mehr bezahlt, als es aktuell der Fall ist. Im aktuellen Angebot gibt es das Ulanzi SK-21 MagSafe-Stativ schon für 27,99 Euro.

Für optische Eindrücke verweise ich noch auf mein Instagram Reel, in dem ich das Mini-Stativ im Video vorstelle.