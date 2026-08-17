Apples ikonische Magic Mouse für 59,99 Euro im Angebot

Apples ikonische Magic Mouse für 59,99 Euro im Angebot

Flaches Ding mit Touch

Fabian1 Kommentar zu Apples ikonische Magic Mouse für 59,99 Euro im Angebot
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Apples Magic Mouse

Es ist mittlerweile schon etliche Jahre her, seit ich die Magic Mouse genutzt habe. 2024 hat Apple ein Mini-Update durchgeführt und den unter der Maus liegenden Anschluss von Lightning auf USB-C umgestellt. Ansonsten hat sich in all der Zeit nichts geändert. Nach unten geht es jetzt beim Preis – bei Amazon bekommt ihr die Magic Mouse für nur 59,99 Euro. Das sind 25 Euro weniger als bei Apple und immerhin 8,50 Euro günstiger als beim nächsten Händler.

Gleich vorwegnehmen muss man natürlich, dass die Apple Magic Mouse alles andere als ergonomisch ist. Sie ist einfach viel zu flach. Optisch sieht das natürlich spitze aus. Kein Scrollrad, keine sichtbaren Tasten, nur ein glänzendes Stück Technik, das perfekt zu MacBooks, iMacs und dem Apple-Ökosystem passt. Optisch macht das Ding definitiv etwas her.


Die Multitouch-Funktion macht die Magic Mouse magisch

Und funktional? Da kann im Prinzip keine andere Maus mithalten. Die gesamte Oberfläche der Magic Mouse ist nämlich mit Multi-Touch ausgestattet. Ihr könnt mit einem Finger vertikal und auch horizontal scrollen. Mit zwei Fingern einfach nach links und rechts wischen, um in Safari oder zwischen Apps zu blättern. Zudem müsst ihr nicht mal unbedingt klicken, sondern könnt auch einfach tippen, um etwas zu öffnen.

Mit Werkzeugen wie dem BetterTouchTool sind noch viel mehr Möglichkeiten drin. Hier könnt ihr je nach Anwendung verschiedene Gesten hinterlegen und so noch mehr aus eurer Magic Mouse herausholen. Definitiv eine Software, die ihr mit der Magic Mouse nicht auslassen solltet.

Apple Magic Mouse mit USB-C von unten.
Auch der USB-C-Anschluss ist weiterhin auf der Unterseite.

Der integrierte Akku der Magic Mouse hält rund vier Wochen durch und wird dann per USB-C geladen. Der Port befindet sich an der Unterseite, ihr könnt die Maus also während des Ladens nicht nutzen. Eine kurze Kaffeepause oder der Gang aufs stille Örtchen reichen aber zumeist aus, um die Maus bis für den Rest des Tages wieder aufzuladen. Natürlich hätte Apple den Port auch irgendwo an der Seite anbringen können – das hätte aber wohl nicht zur Design-Philosophie gepasst…

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  • Die kabellose und wiederaufladbare Magic Mouse hat eine verbesserte Unterseite, die sie leicht über deinen Schreibtisch gleiten lässt.
  • Mit der Multi‑Touch Oberfläche kannst du einfache Gesten ausführen, wie durch Webseiten streichen oder durch Dokumente scrollen.
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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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