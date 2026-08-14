Pebblebee LÔC8: AirTag-Gadget für den Fahrradlenker

Das passt ja wie die Faust aufs Auge: Erst gestern habe ich euch mein zukünftiges E-Bike vorgestellt und heute Nacht trudelt eine Mitteilung zum neuen AirTag-Produkt von Pebblebee in meinem Postfach ein. Pebblebee LÔC8, ausgesprochen wie Locate, ist ein neuer Tracker für Apple Find My und Google Find Hub, der sich problemlos in einer Lenkerstange unterbringen lässt.

Es gibt ja schon einige AirTag-Halterungen, die speziell für das Fahrrad konzipiert wurden. So könnt ihr einen originalen Apple AirTag zum Beispiel in der Klingel oder unter dem Flaschenhalter verstecken. Manche sind schneller zu finden, andere sind besser versteckt. Eines haben sie aber gemeinsam: Nach rund einem Jahr geht dem AirTag der Saft aus.

Leider kann ich auf der Produktseite nicht entdecken, welcher Batterietyp verwendet wird. Ich gehe derzeit von AA oder den etwas kürzeren CR123A Batterien aus. Die Batterie lässt sich danach problemlos austauschen.

So verschwindet Pebblebee LÔC8 im Fahrradlenker

Eine weitere Besonderheit ist der Ort, an dem Pebblebee LÔC8 untergebracht wird: Direkt im Hohlraum eines Griffs, also beispielsweise im Fahrradlenker. Das Gadget ist 1,4 Zentimeter dünn und 6 Zentimeter lang. Damit es im leeren Rohr nicht hin und her wackelt, werden verschiedene Kunststoffstutzen mitgeliefert, die einen festen Halt gewährleisten sollen.

Die Kopplung mit der „Wo ist?“-App von Apple oder alternativ auch dem Google Find Hub läuft dann wie gewohnt. Danach kann der Tracker über das von euch gewählte Netzwerk aufgespürt werden. Seid ihr in Bluetooth-Reichweite kann auch ein Signalton abgespielt werden. Das könnte hilfreich sein, wenn ein Fahrrad zum Beispiel in einem Schuppen versteckt ist. Die zentimetergenaue Ortung via UWB-Chip erlaubt Apple bei Drittherstellern ja leider nicht.

Aktuell ist Pebblebee LÔC8 ausverkauft oder noch nicht verfügbar. Der offizielle Preis für einen einzelnen Tracker beträgt 41,85 Euro. Damit ist das Gadget definitiv etwas, das ich mir mal für das neue Rad ansehen werde – wenn ich denn einen bekomme.