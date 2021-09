Tag Bottle Base: Die beste AirTag-Halterung für das Fahrrad?

In der vergangenen Woche habe ich das Thema im Zusammenhang mit der Steinweber AirTag Fahrrad-Halterung angeschnitten. Die Sache wurde heiß diskutiert und in einer Sache sind wir uns einig: So ganz auffällig platziert ist eine AirTag-Halterung wohl nicht unbedingt die beste Wahl.

Ich hatte ja auch schon angemerkt, dass ich bereits eine Halterung gefunden habe, die mir auf den ersten Blick noch ein bisschen besser gefallen hat: Die Tag Bottle Base für nur 9,95 Euro (Amazon-Link). Insbesondere für Prime-Mitglieder, die von kostenlosen Versand profitieren, ist dieser kleine Helfer wohl ziemlich attraktiv.

Tag Bottle Base ist durchdacht gestaltet

Im Vergleich zur Halterung von Steinweber hat die Tag Bottle Base mehrere Vorteile, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Zunächst einmal ist die Halterung ohne Hohlräume gegossen und verfügt über ein Stülpdeckeldesign. Somit ist sie äußerst stabil und kann nicht einfach aufgehebelt werden. Zudem kommen Torx-Schrauben zum Einsatz, was etwas weniger gängig ist als ein einfacher Innensechskant.

Ebenfalls praktisch: Rund um die Schrauben gibt es Aussparungen, so dass die Halterung selbst dann eng am Rahmen anliegt, wenn dort die Gewinde ein wenig abstehen. Zudem sind die Schrauben 25 Millimeter lang, so dass die Montage an meinem Rad sowohl mit Flaschenhalter als auch Schlosshalter kein Problem waren.

Und wenn man nicht ganz genau hinschaut, ist die Tag Bottle Base Halterung definitiv nicht einfach so zu entdecken. Ich kann durchaus verstehen, dass sich die Meinungen hier spalten, mir persönlich verschafft der AirTag am Fahrrad aber ein kleines bisschen mehr Sicherheit – neben zwei Schlössern und einer Versicherung.

Am Ende kann das alles ja jeder zum Glück so handhaben, wie er es gerne möchte. Wenn ihr auf der Suche nach einer stabilen und dennoch günstigen Fahrradhalterung für einen AirTag seid, ist meine Empfehlung jedenfalls die Tag Bottle Base.