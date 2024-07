iPadOS 18: Apple-Management spricht über spannende neue Funktionen

Im Herbst dieses Jahres wird Apple auch das neue Betriebssystem für das iPad, iPadOS 18, offiziell veröffentlichen. Das Unternehmen hatte die neue Software erstmals auf der WWDC 2024-Entwicklerkonferenz in diesem Juni vorgestellt und dort auch einige spannende Neuerungen für das Apple-Tablet präsentiert.

Zu zwei neuen Features, auf die wir uns auf dem iPad freuen können, gehören die für den Apple Pencil ausgerichteten Notiz-Features Smart Script und Math Notes. Während Smart Script die eigenen handschriftlichen Notizen in besser lesbare Schönschrift verwandelt, sorgt Math Notes (dt. „mathematische Notizen“) dafür, das per Apple Pencil eingegebene mathematische Formeln, Variablen und Diagramme über das Schreiben eines Gleichheitszeichens direkt von der Rechner-App gelöst werden.

In einem neuen Interview mit YouTuber und Podcaster Chris Lawley, das als Video bei YouTube veröffentlicht worden ist, sprechen Apples Produktmanager Ty Jordan und Engineering Manager Jenny Chen über die Arbeit, die in iPadOS 18 geflossen ist. Vor allem Smart Script und Math Notes wurden von den drei Beteiligten ausführlich diskutiert. So wird bei Smart Script beispielsweise Machine Learning verwendet, um die eigene Handschrift-Technik zu erlernen und Verbesserungen umzusetzen. Zudem lernt die Engine immer weiter dazu, je mehr man schreibt, und entwickelt sich dynamisch von Notiz zu Notiz. Ty Jordan erklärt dazu:

“Du wirst feststellen, dass deine Handschrift verfeinert wird, sobald du anfängst, Wörter zu schreiben. Du wirst feststellen, dass es die Rechtschreibung prüft, so dass, wenn du einen Rechtschreibfehler machst, wird es unterstrichen werden. Wenn du also den Stift antippst und gedrückt hältst, kannst du Wörter verschieben und sehen, dass sie in deinem Absatz neu angeordnet werden, damit du mehr Platz hast. Du kannst sogar getippten Text als deinen eigenen handgeschriebenen Text direkt in der Mitte eines Absatzes einfügen. Viele Dinge, die wir bei getipptem Text als selbstverständlich ansehen, kannst du jetzt auch mit handgeschriebenem Text tun. [Smart Script] ist sehr kontextabhängig. Wenn du zum Beispiel zu einem früheren Absatz gehst, in dem du eine Bandschrift hattest, werden wir die Handschrift anpassen, die dort verfeinert wurde, und nicht versuchen, das zu wiederholen, was du in anderen Notizen genutzt hast.“

Auch im Hinblick auf die neuen mathematischen Notizen hat man sich viele Gedanken gemacht. Die Taschenrechner-App musste für Math Notes und die Darstellung auf dem iPad grundlegend überarbeitet werden. Ty Jordan erklärt die neue Funktion:

“Es funktioniert quasi wie Magie. Es kombiniert die natürliche Eingabe eines Stifts mit den erstaunlichen maschinellen Lernmodellen auf dem Gerät, an denen Jenny [Chen, Anm.d.Red.] und ihre Teams arbeiten. Man schreibt die Mathematik einfach auf ein Blatt Papier und wie von Zauberhand erhält man die Antwort. Es ist so einfach und intuitiv. Ich persönlich nutze es gerne für natürliche Erfahrungen, bei denen ich beispielsweise erkläre, dass Getränke gleich etwas sind und Essen gleich etwas anderes, und dann kann ich einfach sagen, dass plus das und durch die Anzahl der Personen geteilt, und ich erhalte eine Antwort. Es ist also eine sehr natürliche Art, mit der Mathematik zu arbeiten.“

Wer sich für die Hintergründe von Smart Script und Math Notes in iPadOS 18 interessiert, dem sei das rund 21-minütige Interview mit Ty Jordan und Jenny Chen bei YouTube sehr empfohlen. Die Veröffentlichung von iPadOS mit allen neuen Funktionen wird für diesen Herbst erwartet, auch eine öffentliche Betaversion ist mittlerweile vorhanden. Alle neuen Features von iPadOS 8 können auf der Vorschauseite von Apple entdeckt werden.