iOS 18 und Co: Aus der Apple ID wird der Apple Account

Apple hat die “Apple ID” abgeschafft und mit den neuesten Betriebssystemen den sogenannten “Apple Account” eingeführt. Dabei handelt es sich um eine reine Umbenennung, um eine einfachere und klarere Bezeichnung zu gewährleisten.

Der Apple Support erklärt in seinem neuesten Video noch einmal genau, was der Apple Account ist: “Der Apple Account ist der Schlüssel zu allem, was man mit Apple-Produkten und -Diensten tun kann, vom App Store über iCloud bis zu Apple Music und mehr.”

Falls ihr neu in der Apple-Welt seid, müsst ihr euch zur Nutzung einen neuen Apple Account anlegen. Auch hierzu hat Apple ein passendes Video veröffentlicht, das die entsprechenden Schritte erklärt.