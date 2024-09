Apple TV und Apple Vision Pro: tvOS 18 und visionOS 2 bringen neue Funktionen

Apple hat gestern Abend nicht nur für iPhone, iPad, Apple Watch und den Mac neue Betriebssysteme zum Download bereitgestellt, sondern auch für Apple TV und Apple Vision Pro. tvOS 18 und auch visionOS 2 stehen zum Download bereit und haben neue Funktionen im Gepäck.

tvOS 18 mit intelligenten Funktionen

Mit der Funktion InSight führt tvOS 18 ein Feature ein, das in Echtzeit Informationen zu Schauspieler und Schauspielerinnen, Charakteren und Musik aus allen Live-Action Apple TV+ Filmen und Serien auf dem Bildschirm anzeigt. Auch „Dialoge verbessern“ wird mit tvOS 18 intelligenter und nutzt maschinelles Lernen und computergestütztes Audio für eine bessere Stimmklarheit. Untertitel werden ab sofort automatisch genau in den richtigen Momenten eingeblendet, wenn man zum Beispiel den Ton stummschaltet. tvOS 18 bringt außerdem beeindruckende neue Bildschirmschoner wie Porträts auf das Apple TV 4K.

Mehr Neuheiten in tvOS 18

Man kann beliebig die Kontrolle über die Musikwiedergabe auf dem HomePod und HomePod mini mit SharePlay und Apple Music teilen.

AirPlay kommt mit 3D Audio für ein immersives Audioerlebnis, wenn Audio vom iPhone und iPad auf den HomePod oder auf kompatibles Audiozubehör von anderen Anbietern gestreamt wird.

Für FaceTime mit Kamera-Übergabe kommen mit tvOS 18 Live Untertitel für Englisch in den USA und Kanada, sodass man auf dem größten Bildschirm zu Hause lesen kann, was andere bei einem FaceTime Anruf sagen.

Apple Fitness+ hat ein ganz neues Design in tvOS 18 mit intelligenten Empfehlungen für Trainings und Meditationen, einer leistungsstarken Suche und verbesserten Auszeichnungen, damit man motiviert bleibt.

Später in diesem Jahr bringt tvOS 18 Unterstützung für 21:9, um Filme und Serien auf Projektoren abzuspielen, und führt neue Bildschirmschoner wie Snoopy ein. Außerdem sind Staubsaugerroboter mit der Home App kompatibel und können zu Automationen und Szenen hinzugefügt werden.

Angebot 3.308 Bewertungen Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi mit 64 GB Speicher (3. Generation) Mit der mitgelieferten Siri Remote (3. Generation) mit USB-C kannst du dein Apple TV 4K ganz einfach mit dem Touch-basierten Clickpad oder nur deiner...

Das Apple TV 4K (WLAN) kommt mit 64 GB Speicher und das Apple TV 4K (WLAN + Ethernet) kommt mit 128 GB Speicher und Thread Netzwerkunterstützung.

Das ist neu in visionOS 2

Die Apple Vision Pro bekommt mit visionOS 2 ebenfalls ein großes Update spendiert. Vorhandene Fotos können jetzt in räumliche Fotos mit bemerkenswerter Tiefe und Dimension umgewandelt werden, intuitive neue Handgesten machen die Navigation in der Vision Pro noch schneller und einfacher und leistungsstarke Verbesserungen an wichtigen visionOS Apps und Erlebnissen bringen räumliches Computing auf das nächste Level.

Der erweiterte Reisemodus unterstützt jetzt auch Züge. So kann man in eine wunderschöne Umgebung eintauchen und gesichert in mehreren Apps arbeiten oder sich die neuesten Filme und Serien auf einem riesigen Bildschirm ansehen, egal ob auf einer Flugreise oder beim Pendeln.

Wenn Familienmitglieder oder Freunde den Gästemodus häufig verwenden, kann visionOS jetzt die Augen- und Handdaten des letzten Gastes 30 Tage lang sichern. So kann man die Vision Pro schneller und einfacher wieder nutzen.

In Safari kann man Lieblingsvideos von beliebten Websites wie Netflix und YouTube auf einem riesigen Bildschirm in jeder Umgebung ansehen – für ein beeindruckendes Kinoerlebnis mit stimmungsvoller Beleuchtung und Reflexionen vom Bildschirm. Das fantastische Panorama-Fotoerlebnis der Vision Pro gibt es jetzt auch in Safari. Man kann auf die Panoramen eines Ortes tippen und in das Bild eintauchen, das sich um sie herum erstreckt.

Bora Bora reiht sich in die Liste der beeindruckenden Umgebungen ein und ermöglicht es, in ein tropisches Paradies zu entfliehen.

Die Persona bietet noch natürlichere Hauttöne, lebendige Kleidungsfarben und flüssigere und natürlichere Handbewegungen. Man hat haben außerdem die Möglichkeit, während FaceTime oder Videoanrufe anderer Anbieter eine Vielzahl von Hintergründen hinzuzufügen.

Später in diesem Jahr wird die Apple TV App Multiview unterstützen, mit dem Sportfans bis zu fünf Spiele gleichzeitig sehen können, um bei allen ihren Lieblingssportarten und -teams auf dem Laufenden zu sein.

Die Achtsamkeit App ermöglicht es mit dem neuen Feature „Deiner Atmung folgen“, zur Ruhe zu kommen und sich zu konzentrieren. Dieses Feature präsentiert dynamische visuelle Animationen und Klänge.

Zusammen mit anderen leistungsstarken neuen Bedienungshilfen Features bieten Live Untertitel den Nutzer:innen Echtzeit-Transkriptionen von Sprach-, Audio- und Videoinhalten.

„Zum Diktieren ansehen“ funktioniert jetzt in Nachrichten, sodass die man schneller und einfacher denn je antworten kann.

Die Vision Pro lässt sich jetzt als AirPlay Empfänger aktivieren, damit man Inhalte von einem iPhone, iPad oder Mac auf der Vision Pro ansehen kann.