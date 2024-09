Apple veröffentlicht watchOS 11 für die Apple Watch: Das sind die neuen Funktionen

Apple hat watchOS 11 für die Apple Watch zum Download bereitgestellt und bringt zahlreiche neue Funktionen für die Smartwatch. Um das Update zu installieren, muss vorher iOS 18 auf dem iPhone installiert sein.

„watchOS ist das weltweit fortschrittlichste Betriebssystem für Wearables. Es unterstützt Apple Watch Nutzerinnen und Nutzer dabei, im Laufe des Tages gesund, aktiv und verbunden zu bleiben“, sagt David Clark, Senior Director of watchOS Engineering bei Apple. „watchOS 11 macht die Apple Watch zu einem noch wichtigeren Begleiter, mit praktisch umsetzbaren Einblicken in Gesundheit und Fitness, mehr Personalisierung für die individuellen Bedürfnisse und neuen Möglichkeiten, unterwegs verbunden zu bleiben.“

Vitalzeichen-App für die Apple Watch

Mit der neuen Vitalzeichen-App könnt ihr euren täglichen Gesundheitszustand besser verstehen. Sie zeigt die wichtigsten Daten auf einen Blick und warnt, wenn Messwerte außerhalb des normalen Bereichs liegen. Befinden sich zwei oder mehr Werte außerhalb des Normalbereichs, erhaltet ihr eine Mitteilung zusammen mit einer Nachricht, die erklärt, wie diese Veränderungen mit anderen Faktoren wie Höhenunterschieden, Alkoholkonsum oder Krankheit zusammenhängen könnten.

Trainingsbelastung hilft Ziele zu erreichen

Die neue Funktion Trainingsbelastung zeigt an, wie sich die Intensität der Workouts im Laufe der Zeit auf den Körper auswirkt. Diese Daten helfen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, wann und wie das Training angepasst werden sollte – besonders hilfreich, wenn man auf ein großes Ziel hinarbeitet.

Mehr Anpassungsmöglichkeiten bei den Aktivitätsringen und der Fitness-App

Erstmals können die Aktivitätsringe „Bewegen“, „Trainieren“ und „Stehen“ für einen Tag, eine Woche, einen Monat oder länger pausiert werden – praktisch beispielsweise im Urlaub. Zudem lassen sich die Ziele der Aktivitätsringe für jeden Wochentag individuell anpassen. Auch die Fitness-App kann jetzt personalisiert werden, indem die Kacheln neu angeordnet werden, um die wichtigsten Daten oben anzuzeigen.

Neues Fotos-Zifferblatt für die Apple Watch

Das neue Fotos-Zifferblatt nutzt maschinelles Lernen, um Tausende von Fotos in der Mediathek zu analysieren und die besten Kompositionen, Rahmen und Bildqualitäten für die Apple Watch auszuwählen. So könnt ihr die Menschen, Orte oder Dinge, die euch wichtig sind, perfekt in Szene setzen.

Zyklusprotokoll-App für die Schwangerschaft

Wenn Nutzerinnen eine Schwangerschaft in der Health-App auf ihrem iPhone oder iPad erfassen, können sie in der Zyklusprotokoll-App auf der Apple Watch das Schwangerschaftsalter einsehen und typische Schwangerschaftssymptome dokumentieren. Außerdem werden sie daran erinnert, den Schwellenwert für Benachrichtigungen bei hoher Herzfrequenz zu überprüfen, da diese während der Schwangerschaft normalerweise ansteigt.

Weitere Neuerungen in watchOS 11

Die Training-App bietet zusätzliche Sportarten, die durch verbesserte GPS-Positionierung die zurückgelegte Strecke tracken können, darunter Fußball, American Football, Australian Football, Outdoor-Hockey, Lacrosse, Ski Alpin, Skilanglauf, Snowboarden, Golf, Outdoor-Rudern und mehr.

Eigene Trainings können jetzt für das Beckenschwimmen angepasst werden, mit Unterstützung für intervalbasierte Workouts und Haptiksignalen für den Übergang zum nächsten Intervall. In jedem Workout zeigt die neue „Als Nächstes"-Ansicht, was im aktuellen Intervall noch zu tun ist, und bietet eine Vorschau auf das nächste Intervall.

Apple Karten bietet Wanderungen für alle Nationalparks der USA, die auf der Apple Watch gespeichert und offline verwendet werden können, inklusive Turn-by-Turn-Wegbeschreibungen, auch ohne ein iPhone in der Nähe.

Zusammengefasste Mitteilungen, ermöglicht durch Apple Intelligence, werden vom iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max an die Apple Watch weitergeleitet.

Enhanced Ticketing optimiert die Informationen zu Tickets in Apple Wallet, z. B. wann ein Veranstaltungsort öffnet oder eine Show beginnt. Eine Live-Aktivität wird beim Event gestartet, sodass Sitzplätze und andere wichtige Informationen oben im Smart Stack angezeigt werden.

Mit Tap to Cash könnt ihr Apple Cash senden und empfangen, indem ihr einfach die Apple Watch an eine andere Apple Watch oder ein iPhone haltet.

Mit diesen Apple Watch-Modellen ist watchOS 11 kompatibel

Apple Watch SE (2. Generation)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

watchOS 11: Die neuen Funktionen im Wortlaut

watchOS 11 bietet auf der weltweit beliebtesten Uhr wertvolle neue Einblicke in Gesundheit und Fitness, zusammen mit mehr Personalisierung, Intelligenz und Arten, wie man verbunden bleiben kann. Es bietet neue Einblicke, mit denen du ein tieferes Verständnis für deinen täglichen Gesundheitsstatus erlangst und die dir helfen zu verstehen, welchen Einfluss deine Trainings mit der Zeit haben. watchOS 11 nutzt maschinelles Lernen, um dir dabei zu helfen, das perfekte Foto-Zifferblatt zu erstellen und der Smart-Stapel wird mit empfohlenen Widgets, interaktiven Widgets und Live-Aktivitäten noch intelligenter und besser. Um deine Fitness-Reise weiter zu unterstützen, kannst du deine Ziele für Aktivitätsringe pro Wochentag anpassen oder diese sogar für einen Ruhetag pausieren. watchOS 11 verfügt zudem über die Funktion „Wegbegleitung“, die App „Übersetzen“, neue Möglichkeiten zur Unterstützung bei Schwangerschaft, Mitteilungen über Schlafapnoe und mehr.

Vitalzeichen

Sieh dir deine nächtlichen Gesundheitsmesswerte wie Herzfrequenz, Atemfrequenz, Temperatur am Handgelenk, Blutsauerstoffgehalt und Schlafdauer, ganz bequem an einem Ort an.

Für Einblicke in deinen täglichen Gesundheitsstatus werden alle Messwerte als normal oder als außerhalb des gewöhnlichen Bereichs klassifiziert angezeigt, wobei Abweichungen in kräftigem Rosa hervorgehoben werden.

Erhalte Mitteilungen, wenn zwei oder mehr Messwerte außerhalb deines gewöhnlichen Bereichs liegen und sieh dazu relevante Informationen, die dir helfen, den Zusammenhang mit anderen Faktoren der Lebensführung besser zu verstehen.

Fitness

Erfasse mit „Trainingsbelastung“ den Einfluss, basierend auf Anstrengungsbewertungen, den Intensität und Dauer deiner Trainings im Laufe der Zeit auf deinen Körper haben.

Überprüfe das automatisch geschätzte Anstrengungsempfinden nach dem Abschluss beliebter Ausdauertrainings einschließlich Laufen, Radfahren, Schwimmen, Wandern und weiteren.

Sieh dir an, wie deine Anstrengung einer von vier Anstrengungskategorien zugeordnet wird: „Leicht“, „Mäßig“, „Schwer“ und „Extrem“ können so angepasst werden, dass sie deiner Wahrnehmung der Anstrengung entsprechen, die zum Abschließen des Trainings erforderlich war.

Strecke als Messwert steht nun auch während einer Aktivität für mehr Sportarten einschließlich Fußball und American Football in der App „Training“ zur Verfügung. Karten für Routen wurden zu weiteren Outdoor-Trainings wie Outdoor Rudern oder Skilanglauf hinzugefügt.

Erstelle eigene Trainings für Beckenschwimmen mit Einheiten für Trainieren und Ausruhen.

Verfolge, wie viel Zeit in deinem aktuellen Intervall übrig ist und bereite dich auf das nächste Intervall mit der Ansicht „Als Nächstes“ im Bereich „Eigene Trainings“ vor.

Passe die Ziele deiner Aktivitätsringe anhand des Wochentags in der App „Aktivität“ an.

Halte deine Aktivitätsringe für eine Erholungspause von einem Tag, einer Woche, einem Monat oder länger an, ohne dass deine Auszeichnungsserie beeinträchtigt wird.

Personalisiere die Ansicht „Übersicht“ in der Fitness-App auf dem iPhone mit den für dich wichtigsten Messwerten wie die mit Schritten zurückgelegte Strecke, Schrittanzahl, Laufleistung und mehr.

Übersetzen

Diktiere Sätze, lasse sie automatisch übersetzen und laut vorlesen – unterstützt 20 Sprachen.

Greife bequem über das Widget im Smart-Stapel auf die Übersetzungs-App zu. Das Widget wird intelligent hinzugefügt, sobald du an einen Ort reist, an dem die Sprache nicht der Sprache deiner Apple Watch entspricht.

Die Aussprache von Sprachen kann mit dem lateinischen Alphabet angezeigt werden, damit deine Interaktionen in Mandarin (vereinfachtes Chinesisch), Japanisch und Koreanisch leichter umsetzbar werden.

Lade Sprachen, um offline auf Übersetzungen zugreifen zu können, falls keine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung besteht (verfügbar auf der Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2).

Gezeiten

Überprüfe Gezeitendaten für mehr als 115.000 Strände und 5.000 Surf-Spots weltweit einschließlich Ebbe und Flut, steigende und sinkende Gezeiten, Gezeitenhöhe und -richtung in der neuen Gezeiten-App.

Entdecke Strände in deiner Umgebung mit detaillierter Kartenansicht oder Suche nach dem Namen eines Strandes.

Personalisiere dein Zifferblatt mit Gezeitenkomplikationen, damit aktuelle Gezeiteninformationen für deinen Lieblingssurfort oder den nächstgelegenen Strand angezeigt werden.

Smart-Stapel

Zeige zeitgerechte Information im Smart-Stapeln mit empfohlenen Widgets an, die automatisch intelligent eingeblendet werden, indem sie Signale wie Zeit und Datum, Standort, Aufwecken- oder Schlafenszeit und mehr verwenden, um Prioritäten festzulegen.

Sieh mit Live-Aktivitäten aktuelle Informationen von Apps wie den Fortschritt von Aktivitäten, Ereignissen oder einer Aufgabe auf einen Blick.

Interagiere mit einer App direkt von einem Widget im Smart-Stapel aus.

Zifferblätter

Erstelle ein dynamisches Foto-Zifferblatt, indem du Bildkategorien wie z. B. Personen, Haustieren, Städte oder die Natur verwendest, um smart die besten Fotos deines iPhone zu kuratieren, basierend auf Ästhetik, Komposition und Gesichtsausdrücken.

Visualisiere das Vergehen von Zeit mit dem Zifferblatt „Wandel“, das dynamische Typographie und Farbe verwendet, um das Zifferblatt von unten nach oben zu füllen, während die Sekunden vergehen.

Sieh, wie das Zifferblatt „Reflexionen“ Licht mit metallischen Sonnenstrahlen reflektiert und sich entsprechend der Bewegungen deines Handgelenks verändert.

Personalisiere, wie die Uhrzeit auf der Apple Watch angezeigt wird, mit einer von neun wichtigen indischen Schriften (Bengalisch, Gujarati, Gurmukhi, Kannada, Malayalam, Meitei, Odia, Ol Chiki und Telugu) sowie drei neuen Sprachen (Burmesisch, Khmer und Urdu), die jetzt für ausgewählte Zifferblättern verfügbar sind (Astronomie, California, Memoji, Modular, Modular Duo, Modular Kompakt, Utility, Weltuhr und X‑Large).

Mitteilungen über Schlafapnoe

Erhalte eine Mitteilung über eine mögliche Schlafapnoe, wenn Daten zu Atmungsstörungen beständige Anzeichen für moderate bis schwere Schlafapnoe über einen Zeitraum von 30 Tagen aufzeichnet (Verfügbar auf der Apple Watch Series 9 und neuer sowie der Apple Watch Ultra 2).

Sage mithilfe von Messwerten für Atmungsstörungen, die als „erhöht“ oder „nicht erhöht“ klassifiziert werden, Unterbrechungen in Atemmustern während des Schlafens vorher.

Überprüfe, nachdem du eine Mitteilung über Schlafapnoe erhalten hast, den Bericht. Diesen kannst du für ausführlichere Gespräche mit Gesundheitsdienstleistern teilen.

Vorgesehen für Personen ab 18 Jahren ohne vorherige Schlafapnoe-Diagnose.

Andere Funktionen

Starte Wegbegleitungen in „Nachrichten“, Trainingssteuerungen oder dem Smart-Stapel, um vertrauten Personen einen Hinweis zu geben, wenn du dein Ziel erreicht hast, nach einer vorab festgelegten Zeit oder wenn dein Training endet.

Verwende die App „Karten“ auf der Apple Watch, um eigene Geh- und Wanderrouten zu sehen, die du auf dein iPhone geladen hast. Greife selbst offline auf detaillierte Wegbeschreibungen deiner Routen zu.

Sieh relevante Informationen zu deinen Tickets, z. B. Routen zu Parkmöglichkeiten, Startzeiten der Veranstaltungen, einschließlich Änderungen, in Wallet.

Scrolle mit der Doppeltipp-Geste in allen Apps, z. B. „Nachrichten“, „Mail“ oder „Wetter“ (Verfügbar auf der Apple Watch Series 9 und neuer und der Apple Watch Ultra 2).

Sende anderen Personen mit der Funktion „Tap to Cash“ Geld, indem du einfach deine Apple Watch nahe an deren iPhone oder Apple Watch hältst (nur USA), verfügbar auf der Apple Watch Series 7 und neuer, Apple Watch SE (2. Generation) und allen Apple Watch Ultra-Modellen.

Sieh dir das aktuelle Schwangerschaftsalter an und protokolliere Symptome, die während der Schwangerschaft auftreten, im Zyklusprotokoll, wenn du eine Schwangerschaft in der Health-App auf dem iPhone protokolliert hast.

Greife mit der Remote-App auf weitere Steuerungen zu wie Lautstärke, Ein-/Ausschalter, Gedrückthalten für Siri und mehr.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.