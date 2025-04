Baseus Bowie MF1: Neue Open-Ear-Kopfhörer starten für nur 49,99 Euro

Die nächsten Open-Ear-Kopfhörer sind da: Der Baseus Bowie MF1 wird in Weiß und Schwarz zum Start für nur 49,99 Euro statt 69,99 Euro angeboten und bietet dabei die folgenden Funktionen.

Kristallklarer Sound mit kraftvollen Bässen

Die Baseus Bowie MF1 bieten eine außergewöhnliche Klangqualität dank LDAC-Technologie, die dreimal so viele Audiodetails überträgt wie herkömmliches Bluetooth-Audio. Der 16-mm-Dynamiktreiber und der Bassverstärkungsalgorithmus von Baseus sorgen für satte Bässe und eine klare Klangwiedergabe.

Offenes Design für mehr Sicherheit und Umweltbewusstsein

Im Gegensatz zu herkömmlichen In-Ear-Kopfhörern lassen die offenen Bowie MF1 Umgebungsgeräusche durch, sodass man stets die Umgebung wahrnehmen kann – ob beim Sport, im Straßenverkehr oder im Büro.

Die weichen, elastischen Silikon-Ohrbügel der Baseus Bowie MF1 bieten einen sicheren Sitz, ohne Druck oder Reizungen zu verursachen. Der Memory-Stahldraht passt sich flexibel an jede Ohrform an und hat erfolgreich über 5.000 Biegetests bestanden. So bleiben die Kopfhörer auch bei intensiven Bewegungen stets stabil und komfortabel.

Gute Akkulaufzeit für langen Hörgenuss

Mit einer einzigen Ladung bieten die Baseus Bowie MF1 bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit. In Kombination mit der Ladebox steigt die Gesamtspielzeit auf stolze 60 Stunden. Falls der Akku einmal leer ist, reicht eine 10-minütige Schnellladung für weitere 2,5 Stunden Musikwiedergabe. Egal ob beim Joggen, Radfahren oder im Fitnessstudio, die IPX4-Zertifizierung schützt die Kopfhörer vor Schweiß und leichtem Regen.

Dank Bluetooth 5.4 und der Dual-Channel Low Latency (DCLL)-Technologie bieten die Bowie MF1 eine stabile, verzögerungsfreie Verbindung. Ob für den Alltag, den Sport oder die Arbeit – diese offenen Ohrhörer bieten eine innovative Alternative zu klassischen In-Ears.

