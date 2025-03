iCloud-Speicher voll? Lebenslangen Cloud-Speicher, VPN und Antivirus mit dieser Alternative

Anzeige. Euer iCloud-Speicher ist voll? Viele Personen befinden sich in der gleichen Situation, da die Beliebtheit von Cloud-Speicher immer weiter zunimmt. Das kann dazu führen, dass ständig der Speicherplatz ausgeht und man Benachrichtigungen erhält, in denen man aufgefordert wird, einen teureren Tarif zu wählen.

Anstatt monatlich für zusätzlichen Speicherplatz zu bezahlen, kann man lieber zu einer privaten und kostengünstigen Alternative wechseln, bei der man für Cloud-Speicherplatz nutzen einmal bezahlen muss.

Internxt bietet eine sichere, datenschutzfreundliche Cloud-Speicherlösung, die eure Dateien vor neugierigen Blicken schützt und gleichzeitig eine fortschrittliche Post-Quantum-Verschlüsselung, Ransomware-Schutz, VPN und Antivirus beinhaltet.

Wenn man auf der Suche nach einer Alternative ist, bei der Sicherheit, Erschwinglichkeit und Benutzerkontrolle im Vordergrund steht, ist Internxt die Wahl.

Warum ist der iCloud-Speicher so schnell voll?

Apple bietet 5 GB kostenlosen Speicherplatz an, der sich schnell füllen kann. Wenn man Fotos, Videos, Nachrichten und App-Daten sichern, ist dieser Speicherplatz rasant voll.

Viele Benutzer und Benutzerinnen wissen auch nicht, dass das Löschen von Fotos oder Dateien von ihrem Gerät nicht immer Speicherplatz in iCloud freigibt. Das Apple-Ökosystem synchronisiert alles, was bedeutet, dass man weiterhin Speicherplatz beansprucht, was unweigerlich zu der Meldung „iCloud-Speicher voll“ führt.

Um dies zu vermeiden, muss man entweder Dateien direkt aus iCloud löschen, ein teureres Abonnement abschließen oder, wie in diesem Fall, zu einem Internxt-Tarif auf Lebenszeit wechseln, der privaten Cloud-Speicher, Antivirus und einen VPN bietet.

Bei Internxt bezahlt ihr nur einmal, um für immer Zugang zu diesen Funktionen zu erhalten, es sei denn, ihr wollt im Abo bezahlen, was eine weitere Option ist, die Internxt anbietet.

iCloud-Speicher voll? Das bietet Internxt

Leider wissen nicht viele Menschen, dass Unternehmen wie Google und Apple die Verschlüsselung auf ihren eigenen Servern speichern und kontrollieren. Das bedeutet, dass die Unternehmen in bestimmten Situationen, zum Beispiel bei Anfragen von Behörden, gezwungen sein können, Zugang zu Kundendaten zu gewähren.

So wie bei der jüngsten Kontroverse im Vereinigten Königreich, wo die Regierung von Apple eine Hintertür zu ihrer Verschlüsselung verlangte, damit sie den Inhalt der Dateien einsehen können.

Internxt arbeitet anders, indem es eine Zero-Knowledge-Verschlüsselung implementiert, deren Quellcode auf der GitHub-Seite des Unternehmens veröffentlicht wird. Im Gegensatz zu Apple und anderen Big-Tech-Unternehmen, stellt Internxt sicher, dass nur der User die Kontrolle über die Daten hat. Die Dateien werden auf dem Gerät verschlüsselt, bevor sie in die Cloud hochgeladen werden, so dass es für jeden anderen, auch für Internxt, unmöglich ist, sie einzusehen.

Dieser Zero-Knowledge-Ansatz garantiert vollständige Vertraulichkeit und verhindert unbefugten Zugriff. Er stellt sicher, dass es keine Hintertür für den Zugriff auf die Dateien gibt und garantiert, dass es keine Möglichkeit gibt, die Dateien zu entschlüsseln oder abzurufen.

Wenn ihr die Meldung „iCloud-Speicher voll“ vermeiden möchtet und nicht ständig Speicherplatz freigeben wollt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu einem Anbieter zu wechseln, der ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Der erste Cloud-Speicher mit Post-Quantum-Verschlüsselung

Die Bedrohungen für die Cybersicherheit werden immer fortschrittlicher, und viele bestehende Verschlüsselungsmethoden sind möglicherweise nicht stark genug, um künftigen Angriffen standzuhalten. Mit den Fortschritten des Quantencomputings könnte die herkömmliche Verschlüsselung angreifbar werden.

Internxt ist der erste Cloud-Speicheranbieter, der Post-Quantum-Verschlüsselung integriert, eine Technologie, die Daten vor den potenziellen Risiken von Quantencomputern schützen soll. Während viele Unternehmen immer noch auf Verschlüsselungsmethoden setzen, die irgendwann geknackt werden könnten, macht Internxt Cloud-Speicher zukunftssicher, indem es eine Verschlüsselung implementiert, die diesen sich entwickelnden Bedrohungen standhält.

Die Funktionen von Internxt Drive

Das Beste an den Internxt-Tarifen ist nicht nur, dass man nur einmal für einen lebenslangen Zugang zahlen muss, sondern auch, dass sie Funktionen enthalten, die die Dateien und die persönlichen Daten vor Datenschutzverletzungen, Identitätsdiebstahl oder Betrug schützen.

Backups : Ransomware-Angriffe sind auf dem Vormarsch und einer der besten Schutzmaßnahmen ist ein Cloud-Speicheranbieter, der automatische oder geplante Dateisicherungen anbietet. Internxt schützt eure Dateien, indem es ermöglicht, frühere Versionen wiederherzustellen, damit man nicht Hunderte oder gar Tausende von Euro zahlen muss, um die Daten zurückzubekommen.

: Ransomware-Angriffe sind auf dem Vormarsch und einer der besten Schutzmaßnahmen ist ein Cloud-Speicheranbieter, der automatische oder geplante Dateisicherungen anbietet. Internxt schützt eure Dateien, indem es ermöglicht, frühere Versionen wiederherzustellen, damit man nicht Hunderte oder gar Tausende von Euro zahlen muss, um die Daten zurückzubekommen. Dateisynchronisierung über mehrere Geräte hinweg : Internxt sorgt dafür, dass die Dateien über mehrere Geräte hinweg auf dem neuesten Stand bleiben. Ihr könnt eure Dateien über die Internxt-App auf Windows, Mac oder Linux synchronisieren. Sobald die Dateien synchronisiert sind, werden alle Änderungen auf allen Geräten übernommen, was eine effiziente Dateiverwaltung und Produktivität ermöglicht.

: Internxt sorgt dafür, dass die Dateien über mehrere Geräte hinweg auf dem neuesten Stand bleiben. Ihr könnt eure Dateien über die Internxt-App auf Windows, Mac oder Linux synchronisieren. Sobald die Dateien synchronisiert sind, werden alle Änderungen auf allen Geräten übernommen, was eine effiziente Dateiverwaltung und Produktivität ermöglicht. Sichere Dateifreigabe mit Passwortschutz : Der Online-Austausch von Dateien birgt oft Sicherheitsrisiken, es sei denn, man kennt und befolgt die notwendigen Grundlagen der Cybersicherheit, um Dateien, die man über das Internet versendet, zu schützen. Mit Internxt kann man Dateien sicher weitergeben, indem man passwortgeschützte Links oder E-Mails erstellt und so sicherstellt, dass nur der vorgesehene Empfänger auf die Daten zugreifen kann. Für eine bessere Kontrolle der Zugriffsverwaltung könnt ihr den Zugriff jederzeit über das Internxt-Konto widerrufen.

: Der Online-Austausch von Dateien birgt oft Sicherheitsrisiken, es sei denn, man kennt und befolgt die notwendigen Grundlagen der Cybersicherheit, um Dateien, die man über das Internet versendet, zu schützen. Mit Internxt kann man Dateien sicher weitergeben, indem man passwortgeschützte Links oder E-Mails erstellt und so sicherstellt, dass nur der vorgesehene Empfänger auf die Daten zugreifen kann. Für eine bessere Kontrolle der Zugriffsverwaltung könnt ihr den Zugriff jederzeit über das Internxt-Konto widerrufen. Unterstützung von WebDAV und rClone: Für User, die mehr Kontrolle über ihren Cloud-Speicher wünschen, unterstützt Internxt WebDAV und Rclone über die Internxt CLI. Diese Funktionen ermöglichen es fortgeschrittenen Nutzern, Dateien effizienter zu verwalten, Backups zu automatisieren und Internxt mit anderer Software zu integrieren.

iCloud-Speicher voll: Jetzt den eigenen Speicher erweitern

Internxt ist nicht nur ein Anbieter von Cloud-Speicher, sondern bietet acuh ein komplettes Datenschutzpaket mit Antivirus, VPN und einer Reihe anderer kostenloser Tools, wie zum Beispiel einer temporären E-Mail, einem Passwortgenerator und einem Dark-Web-Monitor.

Internxt-Virenschutz

Internxt verfügt über eine integrierte Antivirenfunktion, die Dateien auf Malware überprüft. Dadurch wird verhindert, dass sich infizierte Dateien auf Geräten verbreiten und es wird eine zusätzliche Sicherheitsebene geschaffen, die iCloud nicht bietet.

Mit Internxt Antivirus kann man einen vollständigen System-Scan durchführen, um die Gerätr auf Malware zu überprüfen. Wenn man vermutet, dass Malware in eine bestimmte Datei oder einen bestimmten Ordner geladen wurde, kann man auch einen benutzerdefinierten Scan für diese Dateien durchführen.

Wenn Malware gefunden wird, löscht Internxt die infizierten Dateien, um Bedrohungen zu verhindern.

Internxt VPN

Internxt bietet ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), das die Internetverbindung verschlüsselt und so verhindert, dass Dritte die Online-Aktivitäten verfolgen können.

Mit dem VPN von Internxt könnt ihr privat im Internet surfen, eure Daten vor Hackern schützen und auf eingeschränkte Inhalte in verschiedenen Regionen zugreifen. Im Gegensatz zu anderen VPNs, die Geschwindigkeit und Bandbreite begrenzen, bietet Internxt ultraschnelles, unbegrenztes Surfen für seine bezahlten Konten für bis zu 5 Standorte.

Zukünftige Internxt-Produkte

Internxt erweitert kontinuierlich sein Angebot an Produkten, die sich auf den Datenschutz konzentrieren. Zu den kommenden Releases gehören Internxt Meet und Internxt Mail, die beide sichere Alternativen zu den Big-Tech-Unternehmen bieten sollen.

Internxt Meet : Eine vollständig verschlüsselte Videokonferenzplattform, die eine private Alternative zu Diensten wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams darstellt.

: Eine vollständig verschlüsselte Videokonferenzplattform, die eine private Alternative zu Diensten wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams darstellt. Internxt Mail: Die Pläne beinhalten auch einen verschlüsselten E-Mail-Dienst, der Tracker eliminiert und Nachrichten mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt. Im Gegensatz zu Gmail oder Outlook steht bei Internxt Mail der Datenschutz im Vordergrund, damit E-Mails vertraulich bleiben.

Wenn ihr jetzt zu Internxt wechselt, erhaltet ihr Zugang zu diesen zukünftigen Diensten.

Tarife bei Internx: einmal zahlen, für immer nutzen

Der iCloud-Speicher ist voll und die Benachrichtigungen nerven? Internxt bietet mit seinen großzügigen und erschwinglichen Lifetime-Plänen eine Alternative, die es ermöglicht, einmal zu bezahlen und Cloud-Speicher, VPN und Antivirus für immer zu erhalten.

Internxt Lifetime-Tarife können auch kombiniert werden, sodass man nicht auf die unten angegebenen Speichermengen beschränkt ist. Selbst wenn man den iCloud-Speicher mit Apple-Speicher aufrüstet, besteht also immer noch die Gefahr, dass Sie die Meldung „iCloud-Speicher voll“ bekommt. Bei Internxt hingegen könnt ihr im Rahmen von Lifetime-Tarifen so viel Speicherplatz hinzufügen, wie ihr benötigt.

Lebenslange Tarife bei Internxt

Internxt bietet drei Tarife auf Lebenszeit mit einem Rabatt von 80 Prozent an, die wie folgt aussehen:

Essential: Nur 180 Euro statt 900 Euro

1 TB verschlüsselter Cloud-Speicher

Zero-Knowledge-Verschlüsselung

Eingebautes Virenschutzprogramm

Ransomware-Schutz

Unterstützung von WebDAV und rClone

Unbegrenzter VPN-Zugang an einem Standort

Premium: 380 Euro statt 1.900 Euro

3 TB verschlüsselter Cloud-Speicher

Alle Funktionen des Essential-Tarifs

Ultimate: 580 Euro statt 2.900 Euro

5T B verschlüsselter Cloud-Speicher

Alle Funktionen des Premium-Tarifs

Sagt Abo-Plänen auf wiedersehen, die sich ändern und teurer werden können, und vermeidet die Nachricht, dass der iCloud-Speicher voll ist, indem ihr in lebenslangen Cloud-Speicher mit Internxt investiert.

Warum der Wechsel von iCloud zu Internxt sinnvoll ist

Internxt bietet eine bessere Alternative, indem es datenschutzorientierten Cloud-Speicher, Post-Quantum-Verschlüsselung, Antivirus und VPN anbietet – und das alles ohne monatliche Gebühren. Die Vorteile liegen auf der Hand:

Schützt eure Daten mit Zero-Knowledge-Verschlüsselung

Teure wiederkehrende Zahlungen vermeiden

Zugang zu zusätzlichen Datenschutz-Tools wie VPN und Antivirus erhalten

Speicher mit Post-Quantum-Verschlüsselung zukunftssicher machen

Kombinierbare Tarife

Open Source

Anstatt ständig für mehr iCloud-Speicher zu bezahlen, übernehmt die Kontrolle über eure Daten und wechselt noch heute zu Internxt. Euch bleiben die lästigen „iCloud-Speicher voll“-Nachrichten damit erspart.

