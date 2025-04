Einigung mit Nokia: Amazon bietet den Fire TV Stick 4K und 4K Max wieder zum Kauf an

Im Oktober 2024 wurde bekannt, dass der Fire TV Stick 4K und der Fire TV Stick 4K Max Video-Codierungs-Patent von Nokia verletzt. Daraus resultierte ein Verkaufsverbot und Amazon und Nokia zogen vor Gericht. Letztendlich haben sich beide Parteien geeignet und Amazon entrichtet fortan Lizenzgebühren an Nokia, um den Verkauf wieder aufnehmen zu können.

Ab sofort sind der Fire TV Stick 4K als auch der Fire TV Stick 4K Max wieder in den digitalen Regalen des Amazon-Stores zu finden. Der Fire TV Stick 4K kostet 69,99 Euro, während der Fire TV Stick 4K Max mit 79,99 Euro bepreist ist. Wenn die nächste große Sale-Aktion ansteht, werden sicherlich auch die Premium-Modelle wieder reduziert erhältlich sein.

Das kann der Fire TV Stick 4K

Wenn euer Fernseher 4K unterstützt, könnt ihr mit dem Streaming-Stick ebenfalls Inhalte in 4K-Qualität wiedergeben – sofern diese verfügbar sind. Der Stick bietet Support für Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos und unterstützt zudem Wi-Fi 6 für eine stabile Verbindung. Mit der Alexa-Fernbedienung lassen sich Inhalte schnell finden, Sprachbefehle nutzen und eine Vielzahl an Apps und Mediatheken installieren.

Das kann der Fire TV Stick 4K Max

Der Fire TV Stick 4K Max überzeugt mit dem leistungsstärksten Prozessor der Serie, wodurch Apps blitzschnell starten und die Navigation besonders flüssig läuft. Natürlich unterstützt der Stick 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+ sowie immersives Dolby Atmos-Audio für ein beeindruckendes Seherlebnis.

Dank Wi-Fi 6E bietet die Max-Version eine noch schnellere und stabilere Verbindung. Ein besonderes Extra ist der Kunstmodus, mit dem sich der Fernseher im Standby-Betrieb in eine digitale Galerie verwandelt – mit über 2.000 Kunstwerken und Fotos in Museumsqualität. Zudem verfügt der Stick über 16 GB Speicher, also doppelt so viel wie das Standardmodell. Die mitgelieferte Alexa-Sprachfernbedienung Enhanced Edition bietet zusätzliche Tasten für eine noch komfortablere Bedienung.

