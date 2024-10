Patentstreit mit Nokia verhindert Sale des Fire TV Stick 4K

Solltet ihr an den Prime Deal Day Ausschau nach einem Fire TV Stick 4K gehalten haben, dann dürfte eure Suche bei Amazon ins Leere gelaufen sein. Der Online-Händler und auch Hersteller der Geräte darf diese aktuell in Deutschland nämlich nicht verkaufen. Grund dafür ist ein Patentstreit mit Nokia und ein darauf folgendes Verkaufsverbot, das just in dieser Woche in Kraft getreten ist.

Richtig gelesen, es geht um Nokia. Der einstige finnische Mobilfunkriese stellt mittlerweile keine eigenen Smartphones mehr her, besitzt aber wohl noch einige Patente, die man nun „verteidigt“.

Worum es genau geht, das hat die Wirtschaftswoche schon kurz nach dem Urteil vom Landgericht München zusammengefasst. Hier eine kurze technische Erklärung:

Die betroffenen Geräte verletzen ein Video-Codierungs-Patent, dass die Decodierung von komprimierten Inhalten möglich macht, die HEVC-Technologie. Sie benötigt zwar eine höhere Rechenleistung als der Vorgängerstandard H.264, ist aber bedeutend effizienter und bietet eine höhere Videoqualität bei niedrigeren Bit-Raten.

Bei Amazon selbst sind zum jetzigen Zeitpunkt nur noch der Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick und Fire TV Cube erhältlich. Hier kommt anscheinend eine andere Codierung zum Einsatz, die vom Patentstreit nicht betroffen ist. Amazon sieht die Sache natürlich anders, hier das offizielle Statement des Unternehmens:

Wir halten die Entscheidung des Landgerichts München für falsch und sind zuversichtlich, dass die Situation bald gelöst sein wird. Das Urteil hat keine Auswirkungen auf bestehende Kundinnen und Kunden (…). Wir sind stets bereit, einen fairen Preis für Patentlizenzen zu zahlen, und haben mit einer Reihe von Unternehmen zusammengearbeitet, um Videopatente dieser Art zu lizenzieren. Nokia verlangt mehr als all diese Unternehmen zusammen und hat unser faires und branchenübliches Angebot abgelehnt. Wir bedauern, dass Nokia diese Maßnahmen ergreift, um die Auswahl für Kundinnen und Kunden einzuschränken.

MediaMarkt und Saturn haben „verbotenes“ Modell noch im Verkauf

Falls ihr tatsächlich einen Fire TV Stick 4K oder Fire TV Stick 4K Max kaufen wollt, dann führt euer Weg aktuell zu MediaMarkt. Dort sind beide Modelle noch ganz regulär im Verkauf. Wie lange sie dort allerdings erhältlich sein werden und wie lange es dauert, bis Amazon und Nokia sich einigen, das steht in den Sternen.

Den Fire TV Stick 4K bekommt ihr für 49,99 Euro, entweder bei MediaMarkt oder Saturn. Der Fire TV Stick 4K Max kostet derzeit 79,99 Euro, auch hier könnt ihr bei MediaMarkt oder Saturn bestellen.

Sobald sich am aktuellen Status etwas ändert und Amazon die Geräte wieder selbst verkauft, werden wir auf jeden Fall einen kurzen Hinweis an euch senden. Als interessante Alternative kann ich euch den Roku Express 4K ans Herz legen. Das kleine HDMI-Gerät punktet mit einer sehr aufgeräumten und schlanken Oberfläche, AirPlay-Unterstützung und neben einer klassischen Fernbedienung könnt ihr das Teilchen auch per App steuern.

