Ein Jahr Waipu.tv Perfect Plus mit Streaming-Stick für 59,99 Euro

Ganz so gut wie beim Frühjahr, als es zusätzlich noch ein Jahr Paramount+ obendrauf gab, ist das aktuelle Angebot noch nicht. Falls ihr aber ohnehin ein neues oder erstes TV-Streaming-Paket benötigt, dann kommt das Angebot von Waipu.tv gerade recht.

Für 59,99 Euro (plus 4,99 Euro Versandkosten) bekommt ihr den Waipu.tv 4K Stick und ein Jahr lang TV-Streaming mit dem Perfect Plus Paket. Letzteres würde regulär 12,99 Euro pro Monat kosten, das sind 155,88 Euro pro Jahr. Ihr spart bei diesem Angebot also mehr als 90 Euro und bekommt dazu noch den TV-Stick.

Den Waipu.tv 4K Stick haben wir schon für euch ausprobiert und waren durchaus überrascht. Vielleicht hat er nicht die beste Performance, es lassen sich aber sämtliche Android TV Apps installieren und die Oberfläche ist auch recht gut gemacht. Für den Zweit-TV im Schlafzimmer oder Jugendzimmer, der noch nicht mit einem Apple TV ausgestattet ist, definitiv eine brauchbare Sache. Den Stick dürft ihr nach Ablauf des Jahres behalten.

Mit dem Perfect Plus Paket von Waipu.tv bekommt ihr Zugriff auf 272 Sender, 257 davon in HD – natürlich auch die privaten Kanäle von RTL und ProSieben. Zudem könnt ihr 100 Stunden Aufnahmen speichern und vier Streams gleichzeitig nutzen. Nur eine Sache geht mit den kostenpflichtigen Sendern nicht: Streaming außerhalb des Heimnetzwerks. Solltet ihr Waipu.tv aber vorrangig Zuhause nutzen, beispielsweise als Ersatz für das Kabelfernsehen, macht ihr mit diesem Deal nichts verkehrt.

