MonAI: Budgetplaner-App integriert neues Feature für den Urlaub

Sommerzeit ist bekanntlich auch Ferien- und Urlaubszeit. Wer dann mit mehreren Personen gemeinsam eine Reise unternimmt, hat oft mit verschiedenen Ausgaben zu kämpfen, die von unterschiedlichen Teilnehmenden beglichen worden sind. Lisa bezahlte die Zugfahrkarten, Tim die Ferienwohnung für alle, Anna den großen Einkauf am Urlaubsort, und Michael den Mietwagen. Wer bekommt am Ende des Urlaubs wie viel Geld von wem zurück, und wer schuldet wem noch einen Geldbetrag?

Wer sich diese Fragen auch schon einmal gestellt hat, kann neben vielen Kostenteilungs-Apps für diese Zwecke jetzt auch einen Blick auf den Budgetplaner MonAI (App Store-Link) werfen. Entwickelt von Florian Vates, der bei uns im Blog schon einmal mit seinen Apps Re-Frame und Mindr in Erscheinung getreten ist, ist MonAI als kostenlose iOS-App im App Store verfügbar. Die Anwendung erfordert mindestens iOS 15.0 oder neuer sowie etwa 20 MB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Wer erweiterte Funktionen nutzen möchte, kann ein Abo für 1,99 Euro/Monat oder 17,99 Euro/Jahr abschließen.

„Wir stellen dir MonAI vor, die App, die die Erfassung deiner täglichen Ausgaben revolutioniert. Mit einer unterhaltsamen, einfachen und schönen Oberfläche vereinfacht MonAI die Erfassung von Ausgaben wie nie zuvor. Keine zeitraubende Dateneingabe mehr. Gebe deine Ausgaben einfach wie eine Sprachnachricht ein und MonAI teilt und kategorisiert sie automatisch für dich. Keine Anmeldung erforderlich, alles wird sicher in deiner persönlichen iCloud gespeichert.“

So berichtet Entwickler Florian Vates über seinen eigenen Budgetplaner. Mit der nun veröffentlichten Version 1.5.0 und der nachgeschobenen Version 1.5.1 hat Vates MonAI nun eine neue Funktion verpasst, die vor allem in der aktuellen Urlaubs- und Ferienzeit nützlich sein dürfte: Geteilte Listen.

In den neuen geteilten Listen kann man jetzt die Aufteilung der Ausgaben pro beteiligter Person sehen und dann ganz einfach berechnen, wer wem wie viel schuldet. Ist man also mit einer Freundesgruppe im Urlaub, kann man die eigenen Ausgaben dank der schnelle Eingabe von MonAI sehr bequem festhalten und dann schnell den Betrag unter den Beteiligten aufteilen.

Dabei ist wichtig zu wissen, dass nur eine Person die App kaufen muss, um die geteilten Listen verwenden zu können. Alle anderen können eine geteilte Liste kostenlos mit bis zu 20 Transaktionen nutzen, was für einen Urlaub mehr als ausreichend sein sollte. Das Update auf Version 1.5.x von MonAI steht ab sofort als kostenloser Download im deutschen App Store zur Verfügung. Die Anwendung bekommt dort im Durchschnitt sehr gute 4,9 Sterne verpasst. Weitere Infos zu MonAI gibt es auch auf der App-Website des Entwicklers.