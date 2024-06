Mindr: Widget-Erinnerungen passend zur EM mit kleinem Easter Egg

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir eine App vom Indie-Entwickler Florian Vates vorgestellt haben: Die iPad-Anwendung Re-Frame, die das Apple-Tablet in einen digitalen Bilderrahmen verwandelt. Vates ist allerdings auch mit anderen Apps im deutschen App Store vertreten. Eine davon, Mindr, hat nun ein interessantes kleines Easter Egg passend zum Start der EURO 2024 am Freitag spendiert bekommen.

Mindr (App Store-Link) kann man kostenlos im deutschen App Store auf iPhone, iPad und Apple Vision Pro laden. Für die Installation wird neben 39 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS 16.0 oder visionOS 1.0 oder neuer benötigt. Alle Inhalte stehen wahlweise in deutscher oder englischer Sprache bereit. Die Nutzung einer Erinnerung ist gratis, wer darüber hinaus mehr einrichten möchte, kann das optionale Abo für 2,99 Euro/Monat oder 14,99 Euro/Jahr abschließen. Auch ein Einmalkauf in Höhe von 34,99 Euro ist vorhanden.

„Mindr [ist eine] innovative Erinnerungs-App, die einen neuen Ansatz verfolgt, um dich auf dem Laufenden zu halten, ohne dich mit ständigen Benachrichtigungen zu belästigen. Mindr nutzt ein subtiles Widget auf deinem Startbildschirm, um diskret die verbleibende Zeit bis zur Fälligkeit deiner Aufgaben anzuzeigen, und wie lange sie schon überfällig sind. Verabschiede dich von aufdringlichen Erinnerungen und bleibe mühelos organisiert, insbesondere bei Hausarbeiten und anderen sich wiederholenden Aufgaben. Die Benutzeroberfläche von Mindr ist an das bekannte Apple-Batterie-Widget angelehnt und sorgt für ein nahtloses und intuitives Erlebnis.“

So berichtet Entwickler Florian Vates über Mindr im deutschen App Store. Mindr ermöglicht es, in der App selbst verschiedene Aufgaben und Erinnerungen zu erstellen. In einem eigenen Tab werden den Nutzern und Nutzerinnen auch Inspirationen geliefert, um Ereignisse wie Geburtstage, Termine und Haushaltsaufgaben einzubinden. Besonders praktisch: Es lassen sich nicht nur Ereignisse mit einem festen Enddatum, beispielsweise Heiligabend am 24. Dezember 2024, sondern auch wiederkehrende Termine einbinden, wie etwa das Blumen gießen alle vier Tage.

Interaktive Homescreen-Widgets in drei Größen

Durch die interaktiven Widgets, die mit iOS 17 eingeführt worden sind, lassen sich wiederkehrende Ereignisse in Mindr auch bequem vom Homescreen erneuern, sobald man die Aufgabe oder den Termin erledigt hat. Dazu hat man einfach nur ein Mindr-Widget, das in Größen von 2×2-, 4×2- und 4×4-Kacheln zur Verfügung steht, auf dem Homescreen einzubinden. Im kleinsten Widget werden insgesamt vier Erinnerungen angezeigt, die beiden größeren Widgets zeigen jeweils acht Ereignisse an.

Passend zur EURO 2024 hat Florian Vates nun auch ein kleines Easter Egg in Mindr eingebaut. Wenn mann einen neuen Reminder mit dem Titel „EM“ und dem Deutschlandflaggen-Emoji als Symbol erstellt, generiert die App automatisch eine dynamische Erinnerung, die einem immer das nächste Deutschland-Spiel anzeigt – in diesem Fall die morgige Partie gegen Schottland. Weitere Einstellungen hinsichtlich Intervall, Enddatum und mehr müssen nicht gemacht werden.

In einem kleinen Video bei Twitter/X zeigt der Entwickler das Easter Egg im Detail. Abschließend wichtig zu wissen: Um vom Easter Egg Gebrauch machen zu können, muss die aktuellste Version 1.5.12 von Mindr installiert sein.