Re-Frame: Alte iPads als digitalen Bilderrahmen nutzen

Einige von euch werden sich vielleicht noch an die ersten iPad-Modelle erinnern, die von Apple bereits ab Werk mit einem Betriebsmodus ausgestattet wurden, der das Tablet in einen digitalen Bilderrahmen verwandelte. Von Apple als „iPad Picture Frame“ bezeichnet, ist diese Funktion mittlerweile leider nicht mehr Bestandteil der neueren Tablet-Generationen.

Die aktuelle Situation bietet dafür aber auch Möglichkeiten für Drittanbieter-Apps wie das neue Re-Frame (App Store-Link) vom deutschen Entwickler Florian Vates. Die iPad-App Re-Frame kann man kostenlos aus dem deutschen App Store laden und benötigt auf dem Tablet etwa 39 MB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte stehen in deutscher und englischer Sprache bereit, zudem ist die App bereits ab iPadOS 9.0 kompatibel, so dass sie auch ältere iPads unterstützt, die damit ein neues Leben als digitalen Bilderrahmen beginnen können.

iPad als Bilderrahmen mit Re-Frame nutzen

„Re-Frame bietet endlich eine neue Verwendungsmöglichkeit für dein altes iPad, das in deiner Schublade verstaubt“, berichtet dazu auch Entwickler Florian Vates in der App Store-Beschreibung. Damit wird ein älteres, nicht mehr verwendetes iPad problemlos zu einer günstigen Alternative zu Anbietern wie Aura Frames und Co. Laut Vates entstand die Idee zu Re-Frame aus Datenschutzbedenken und hohen Preisen bei regulären digitalen Bilderrahmen. Mit einem ausrangierten iPad könne man einen Bilderrahmen schaffen, ohne Fotos in die Clouds von externen Anbietern laden zu müssen.

In Re-Frame lassen sich Inhalte eines geteilten iCloud-Albums anzeigen. Fügt ihr neue Fotos hinzu, erfolgt die Anzeige auch auf dem iPad. In den Einstellungen der App kann zudem das Zeitintervall, in dem das dargestellte Bild wechseln soll, festgelegt werden, und auch automatische Helligkeits- und Auto-Lock-Optionen stehen bereit. Darüber hinaus erkennt Re-Frame automatisch die gewählte Orientierung des iPads.

Der Download von Re-Frame im deutschen App Store ist kostenlos und kann über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 9,99 Euro in die Vollversion umgewandelt werden. In der Basisversion zeigt Re-Frame auf jedem Bild ein Banner an.