OneFootball: Live Aktivitäten sind endlich da

Vor fast zwei Jahren hat Apple „Live Aktivitäten“ als Teil von iOS 16 eingeführt. Als eine der ersten Fußball-Apps hat FotMob das Feature schon im Jahr 2022 eingeführt. Für mich war das damals einer der Gründe, die App zu wechseln. Bis dato hatte ich OneFootball (App Store-Link) im Einsatz.

Und es geschehen doch noch Wunder. Pünktlich zum Ende der Saison (und natürlich vor der Europameisterschaft) hat OneFootball endlich das lang ersehnte Update geliefert. Mit Version 16.75 der Fußball-App sind Live Aktivitäten nach langer Zeit enthalten.

Um Live-Ergebnisse auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen, müsst ihr zunächst das gewünschte Spiel aussuchen und dann oben rechts neben dem Alarm-Icon für Push-Mitteilungen auf die Stecknadel tippen. Auf iPhones mit einer Dynamic Island wird die Live Aktivität auch dort angezeigt.

OneFootball zeigt Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm an

Was mich immer noch ein wenig wundert: Bisher hat es noch kein Anbieter einer Sport-App hinbekommen, neben dem aktuellen Ergebnis auch Textinhalte aus einem Live-Ticket anzuzeigen. Jedenfalls ist mir im deutschsprachigen Raum noch keine entsprechende App über den Weg gelaufen. Solltet ihr bereits etwas in dieser Art entdeckt haben, freue ich mich auf einen Hinweis in den Kommentaren.

OneFootball lässt sich kostenlos aus dem App Store laden und ist für iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV optimiert. Die angezeigten Werbebanner könnt ihr für 99 Cent pro Monat deaktivieren. Wenn man die App regelmäßig nutzt, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung.