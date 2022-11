Fußball-Apps mit Live Activities in iOS 16.1

Zu den beliebtesten Fußball-Apps im deutschsprachigen Raum dürften wohl OneFootball und TorAlarm zählen. Die beiden großen Anbieter haben es bisher aber nicht geschafft, eine äußerst nützliche Funktion in ihre Apps zu integrieren: Live Activities. Damit lassen sich Spielstände auf dem Sperrbildschirm und auf dem iPhone 14 Pro und Pro Max sogar auf der Dynamic Island anzeigen.

Besonders toll sieht das meiner Meinung nach auf dem Always-On-Display der neuen Pro-Modelle aus, denn hier hat man den aktuellen Spielstand dann immer live im Blick. Freigeschaltet wurde das Feature von Apple mit iOS 16.1 – bisher machen aber nur wenige Fußball-Apps davon Gebrauch. Und das, obwohl aktuell ja dieses seltsame Turnier angefangen hat.

Scorespot und FotMob beherrschen Live Activities bereits

Ich habe mich einfach mal im App Store auf die Suche begeben und zwei Apps herausgesucht, die das neue Feature schon unterstützen: Scorespot (App Store-Link) und FotMob (App Store-Link) sind zwei kostenlos verfügbare Apps, die sich über Werbung und eine zeitweise Entfernung eben dieser finanzieren.

Optisch und funktional gefällt mir FotMob richtig gut, die App bietet neben den Spielergebnissen sogar einen kleinen News-Bereich. Ebenso sind deutschsprachige Live-Ticker mit dabei und sogar Audio-Live-Streams lassen sich direkt in der App aktivieren.

Um ein Spiel in Live Activities anzuzeigen, tippt man in der Spiel-Ansicht einfach oben rechts auf den kleinen Stern. Danach sind Spielstand und Spielzeit auf dem Sperrbildschirm und ggf. auch in der Dynamic Island zu finden. Mit dem Start von iOS 16.2 wird Apple sogar die Option anbieten, Spielereignisse in den Live Activities anzuzeigen – hier hoffe ich natürlich, dass FotMob zeitnah ein entsprechendes Update anbietet.

Falls ihr die Werbung in FotMob deaktivieren möchtet, könnt ihr das mit einem Abonnement tun. Das kostet entweder 2,99 Euro für drei Monate oder 8,49 Euro für ein ganzes Jahr. Das sind nur rund 70 Cent pro Monat und aus meiner Sicht ein fairer Deal, wenn man die App werbefrei erleben möchte.