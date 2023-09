iOS 16.6.1 veröffentlicht: Das letzte Update?

Weniger als zwei Wochen vor dem erwarteten Start von iOS 17 liefert Apple noch einmal ein Update für das „alte“ Betriebssystem. Ab sofort stehen iOS 16.6.1 und iPadOS 16.6.1 zum Download bereit. Ihr könnt das Update wie immer über die Software-Aktualisierung in den Einstellungen laden.

Was genau hat sich getan? Das will Apple nicht direkt verraten. In der Update-Beschreibung heißt es lediglich: „Dieses Update enthält wichtige Sicherheitskorrekturen und wird allen Benutzerinnen und Benutzern empfohlen.“

Weitere Details wird Apple uns hoffentlich in den kommenden Stunden oder Tagen auf der Webseite „Apple-Sicherheitsupdates und -maßnahmen“ verraten.