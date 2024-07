watchOS 11: Darum liefert die Apple Watch im Schlaf die besten Vitalwerte

Wenn in diesem Herbst das neue watchOS 11 für die Apple Watch erscheint, wird es für Apples Smartwatch auch eine komplett neue App geben, die unter dem Namen „Vitals“ ihren Weg auf die smarte Uhr finden wird. In einem neuen Interview mit dem Magazin CNET hat Apples Health VP, Dr. Sumbul Desai, erklärt, warum es notwendig ist, die Apple Watch beim Schlafen zu tragen, um die bestmöglichen Werte für die Vitals-App zu erhalten.

Schon jetzt können Nutzer und Nutzerinnen mit der Apple Watch im Schlaf wichtige Gesundheitsdaten wie die Herz- und Atemfrequenz, die Temperatur am Handgelenk, die Schlafdauer und den Blutsauerstoff messen. Apple erklärt die Verbesserungen mit Hilfe der Vitals-App unter watchOS 11 auf der eigenen Website wie folgt:

„Mit watchOS 11 können Nutzer:innen mit der neuen Vitals App schnell diese wichtigen Gesundheitsdaten anzeigen lassen und bessere Hintergrundinformationen bezüglich ihrer Gesundheit erhalten. Die Apple Watch analysiert diese Daten, damit Nutzer:innen ihren täglichen Gesundheitszustand überprüfen und auf einen Blick beachtenswerte Messwerte sehen können. Sie können einfach erkennen, wenn sie nicht im Normalbereich liegen. Wenn sich zwei oder mehr Messwerte außerhalb des normalen Bereichs befinden, können Nutzer:innen eine Mitteilung […] erhalten […]. Die Gesundheitsfunktionen von Apple basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind mit dem Input von klinischen Expert:innen entwickelt worden. Für Klassifizierungen von Werten außerhalb des Normalbereichs und für Mitteilungen nutzt Vitals einen Algorithmus, der mithilfe realer Daten aus der Apple Heart and Movement Study entwickelt worden ist. Diese Forschung hat zum Ziel, das Verständnis der Herzgesundheit und der körperlichen Aktivität voranzubringen.“

Warum aber ist es unbedingt notwendig, für möglichst aussagekräftige Gesundheitswerte für die Vitals-App die Apple Watch durchgängig im Schlaf zu tragen? Diese Frage beantwortet Apples Health VP, Dr. Sumbul Desai, im Interview mit CNET. Denn viele Aspekte der Gesundheit seien unsichtbar, so Desai. Der tägliche Gesundheitsstatus sei fast so etwas wie eine Momentaufnahme der eigenen Gesundheit über Nacht. Weiter heißt es zu diesem Thema:

„Die ‚größte Verhaltensänderung‘, die die meisten Watch-User vornehmen müssen, um Vitals optimal nutzen zu können, besteht laut Desai darin, mit der Uhr ins Bett zu gehen. So sind sie sicher vor Stress, Aktivität und Bewegung am Tag geschützt, die Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz oder Temperatur beeinflussen können. Die über Nacht gesammelten Gesundheitsdaten können laut Desai ein vollständigeres Bild des Grundzustands vermitteln.“

Bessere Einsichten in Ruhe- und Erholungszeiten

Die Vitals-App soll daher einen ganzheitlicheren Ansatz in Bezug auf die eigenen Gesundheitswerte liefern und durch die integrierten Algorithmen auch bessere Einsichten in Ruhe- und Erholungszeiten bieten. Andere Anwendungen und Dienste auf dem Markt verfolgen schon seit längerem einen solchen Ansatz, beispielsweise Gentler Streak, die Wearables von Fitbit oder der Oura Ring. Nichtsdestotrotz seien Gesundheitswerte laut Desai höchst individuell, so dass die Vitals-App kein Feature darstelle, dass Nutzer und Nutzerinnen bei jeder kleinsten Abweichung gleich zum Arzt schicken wolle.

„Bevölkerungsdaten von Apple-Usern halfen Vitals, zusammen mit einer Schicht klinischer Expertise, zu erkennen, ‚wann diese Metriken nicht stimmen und wie oft sie nicht stimmen‘, so Desai. Wir sagen nicht: ‚Sie müssen mit einem Arzt sprechen‘, fügte sie hinzu und bezog sich dabei auf die Sprache, die bei Vitals verwendet wird. ‚Wir sind wirklich darauf bedacht, Sie nicht unnötig in die Warteschlange beim Arzt zu stellen. […] Wir wollen sicherstellen, dass wir Sie aus einem sinnvollen Grund benachrichtigen und dass die Benachrichtigung auch umsetzbar ist.’“

Neben der neuen Vitals-App wird es in watchOS 11 auch weitere Funktionen zur Auswertung der eigenen Trainingsbelastung, neue Möglichkeiten, die Aktivitätsringe anzupassen, eine intelligente Personalisierung von Smart Stapeln und die Übersetzen-App auf der Apple Watch geben. Das Release der neuen watchOS 11-Software ist für diesen Herbst geplant, zusammen mit der Veröffentlichung von iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 und mehr.