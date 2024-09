Ohne Streak-Verlust: Aktivitätsringe auf Apple Watch und iPhone pausieren

Auf dem iPhone und der Apple Watch haben Nutzer und Nutzerinnen die Möglichkeit, ihre täglichen Bewegungs- und Trainingsziele über die Fitness-App zu verfolgen. Apple bietet hier seit einigen Jahren die sogenannten Aktivitätsringe an, die man nach festgelegten Zielen jeden Tag zu schließen hat. Die drei Ringe konzentrieren sich auf die Schrittzahl, die Trainingsminuten und das stündliche Aufstehen nach sitzender oder liegender Tätigkeit.

Werden alle drei Ziele am Tag erreicht, sind die Ringe geschlossen und können zu einem Streak beitragen, der wöchentliche, monatliche und weitere Langzeit-Auszeichnungen in Form von Badges ermöglicht. Vor watchOS 11 war es allerdings nicht möglich, die täglichen Aktivitätsringe zu unterbrechen. Das ist besonders dann ärgerlich, wenn man aufgrund eines Krankenhausaufenthalts, eines langen Fluges, der Geburt eines Kindes oder anderen Ereignissen nicht in der Lage ist, den Streak aufrecht zu erhalten.

Mit watchOS 11 und iOS 18 ist es nun allerdings möglich, die Aktivitätsringe für einen Tag, eine Woche, einen Monat oder eine benutzerdefinierte Dauer von bis zu 90 Tagen zu deaktivieren. Auf diese Weise lässt sich die Verfolgung der Ziele quasi stummschalten, aber gleichzeitig der Streak weiter aufrecht erhalten. Bestehen bleibt weiterhin die Option, Daten manuell hinzufügen zu können, um die Ringe zu schließen und damit den Streak am Laufen zu halten – dies war schon mit älteren Versionen von iOS und watchOS möglich. Wir zeigen, wie ihr die Aktivitätsringe auf der Apple Watch und dem iPhone zeitweise deaktiviert.

Apple Watch

Öffne die Aktivitäten-App auf deiner Apple Watch mit watchOS 11 Tipp auf das Balkendiagramm-Symbol in der oberen linken Ecke Wische ganz nach unten und tippe auf „Ringe anhalten“ Wähle aus, ob du die Ringe für diesen Tag, diese Woche oder diesen Monat pausieren möchtest, oder tippe auf „Eigene“ und wähle eine Dauer von 1 bis 90 Tagen

iPhone

Öffne die Fitness-App auf deinem iPhone mit iOS 18 Tippe in der Übersicht auf die Registerkarte „Aktivitätsringe“ Scrolle nach unten und tippe auf „Ringe anhalten“ Schalte die Aktivitätsringe für einen Tag, eine Woche, einen Monat oder eine benutzerdefinierte Dauer von 1 bis 90 Tagen stumm

Hat man auf einem der Geräte diese Schritte unternommen, werden die Aktivitätsringe für den entsprechenden Zeitraum ausgegraut, zudem sieht man das Datum, an dem die Ringe wieder aktiviert werden. Möchte man die Aktivierung vorzeitig durchführen, tippt man auf der Apple Watch einfach auf die grauen Ringe und bestätigt dies mit „Ringe fortsetzen“. Auf dem iPhone wählt man unterhalb der grau dargestellten Ringe in der Fitness-App die ebenfalls vorhandene Schaltfläche „Ringe fortsetzen“.