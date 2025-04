Arlo bringt Apple-Home-Unterstützung für Kameras der Essential-Reihe

Arlo hat damit begonnen, die Unterstützung für Apple Home bei seiner Essential-Kamera-Serie der zweiten Generation einzuführen. Das berichtet das Technikportal The Ambient.

Dank der Integration lassen sich Geräte wie die Arlo Essential 2K Video Türklingel, die 2K Indoor Camera und die 2K Outdoor XL Camera (jeweils zweite Generation) direkt in die Apple Home App einbinden – vorausgesetzt, sie sind mit einer kompatiblen Arlo-Basisstation oder einem SmartHub verbunden.

Sobald die Kameras korrekt eingebunden sind, können Nutzer und Nutzerinnen über die Apple Home App Livebilder und Screenshots anzeigen, Bewegungs- und Audio-Benachrichtigungen empfangen sowie Zwei-Wege-Audio nutzen. Auch Siri-Sprachbefehle werden unterstützt. Außerdem ist es möglich, die Kameraübertragung bequem über Apple TV anzusehen – ideal, um zu sehen, wer gerade vor der Tür steht, ohne das Smartphone zur Hand nehmen zu müssen.

Leider kein HomeKit Secure Video

Wie The Ambient anmerkt, stellt dieses Update eine deutliche Verbesserung für Apple-Home-User dar. Bislang war die Unterstützung von Kameras durch Drittanbieter oft lückenhaft oder unzuverlässig. Zwar bietet Arlo weiterhin keine Unterstützung für HomeKit Secure Video, was sich viele wünschen würden, doch die Standardintegration in HomeKit ist ein großer Schritt in Richtung nahtloses Smart Home-Erlebnis.

Der Rollout betrifft ausschließlich Geräte der zweiten Generation der Essential-Reihe. Wer eine Arlo-Kamera der ersten Generation oder ein anderes Modell besitzt, muss sich vermutlich noch etwas gedulden – oder auf eine neuere Hardware umsteigen, um von der neuen Integration zu profitieren.