O2 mit erweitertem Roaming: Praktischer Reisetarif für mehr als 100 Länder

Ob mit Musik am Strand chillen, mit dem Smartphone durch pulsierende Metropolen in Asien navigieren oder von Australien aus Videotelefonate mit Familie und dem Freundeskreis führen – für die Kundschaft vom Mobilfunkprovider O2 soll das in Zukunft kein Problem mehr darstellen. Das Unternehmen hat nun das eigene „O2 Roaming Plus World“-Pack erweitert.

Das Roaming-Pack von O2 enthält mit 2 GB jede Menge Datenvolumen für alle digitalen Urlaubsaktivitäten: Smartphone-User können damit rund zehn Stunden am Stück bei Google Maps navigieren, durch Instagram oder TikTok surfen und über 24 Stunden Musik streamen.

O2 trifft mit dem Roaming Pack einen Nerv der Zeit: Die Reiselust der Menschen in Deutschland ist ungebrochen. Mehr als 60 Prozent planen in diesem Jahr zu verreisen. 17 Prozent zieht es in die Ferne nach Asien, Afrika, Australien oder Südamerika – das entspricht umgerechnet 14 Millionen Reisenden. Dabei geben sie für eine Fernreise im Schnitt 2.672 Euro pro Person aus, so die Ergebnisse der Deutschen Tourismusanalyse 2025 der Stiftung für Zukunftsfragen.

Das nun aktualisierte „O2 Roaming Plus World“-Pack deckt mit der Erweiterung auf 105 Länder – vorher waren es 33 – die relevantesten Reiseregionen jenseits der Europäischen Union ab. In rund der Hälfte dieser Länder können O2-Kunden und -Kundinnen sogar im 5G-Netz surfen. Das Angebot startet am 29. April 2025 und damit noch rechtzeitig zur Buchungssaison für die Sommer- und Winterreisen.

Zwei GB Datenvolumen für 14,99 Euro/Monat

Mit dem Roaming Plus World Pack erhält man 2 GB Datenvolumen für 14,99 Euro für einen Monat in 105 Ländern weltweit. Das Datenpack lässt sich für alle O2 Mobile-, Free- oder Grow-Tarife buchen und wird am Folgetag nach Aktivierung aktiv. Gebucht werden kann das Pack ganz einfach im „Mein O2“-Bereich oder in der „Mein O2“-App. Das Roaming Plus World Pack endet automatisch nach einem Monat und muss nicht separat gekündigt werden. Sollte das Datenvolumen innerhalb der Zeit aufgebraucht sein, können einfach für 14,99 Euro weitere 2 GB für die restliche Laufzeit nachgebucht werden. Das geht auch per SMS mit dem Wort WELT an 80112.

Innerhalb der EU gilt zwar das Prinzip „Roam like at home“: Man telefoniert und surft hier ohne zusätzliche Gebühren wie im heimischen Mobilfunknetz. Außerhalb der EU gilt diese Regelung jedoch nicht – das Smartphone verbindet sich mit einem Mobilfunknetz des jeweiligen Landes. Für die Nutzung dieses Netzes muss auch der Anbieter teils hohe Verbindungs- und Roaming-Gebühren zahlen. Mit dem neuen „O2 Roaming Plus World“-Pack kann man daher bei Fernreisen in die Weltzonen 3 und 4 außerhalb der EU vergleichsweise entspannt das Mobilfunknetz nutzen. Alle Roaming- und Auslandsoptionen finden sich auch auf der O2-Website.