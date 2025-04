Mova V50 Ultra Complete im Test: Neuer Flaggschiff-Saugroboter ist verdammt gut

Mova greift jetzt richtig an, denn der neue Mova V50 Ultra Complete vereint alle Premium-Funktionen im neusten Flaggschiff-Modell, das bei mir schon seit ein paar Wochen im Einsatz ist. In meinem Testbericht könnt ihr alle Details erfahren, damit ihr eine Kaufentscheidung treffen könnt.

Der Lieferumfang ist enorm

Der Mova V50 Ultra Complete wird seinem Namen gerecht, denn der Lieferumfang ist wirklich enorm. Neben Roboter und Station gibt es zwei Ersatzbürsten, drei HEPA-Filter, drei Staubbeutel, eine zusätzliche Hauptbürste, 12 Wischpads sowie eine klassische als auch eine Reinigungslösung für Tierhaushalte.

Da der Lieferumfang extrem üppig ist, kann so die Lebensdauer des Roboters enorm erweitert werden, ohne, dass man zusätzliches Zubehör später nachkaufen muss. Hier spreche ich gerne ein sehr großes Lob aus.

Aufbau und erste Kartierung

Die einfache Handhabung sorgt dafür, dass der Mova V50 Ultra Complete in nur wenigen Minuten einsatzbereit ist. Lediglich die Rampe an der Station sowie die Wischpads am Roboter müssen manuell befestigt werden. Darüber hinaus steht auf der Rückseite der Station ein Kabelmanagement bereit, auf das viele andere Hersteller bereits wieder verzichten. Ist die Steckdose direkt dahinter, kann man das restliche Kabel einfach aufwickeln und „verstecken“.

Ich habe die weiße Variante mit Akzenten in Champagner im Einsatz und empfehle ohnehin immer die hellen Versionen, denn auf schwarzen Geräte sieht man den abgelagerten Staub deutlich mehr.

Die erste Testfahrt, die man in der App anstoßen kann, erfolgt schnell und präzise. Obwohl ich immer noch keine Türen eingebaut habe, erkennt der Roboter die Räume und kartiert sie perfekt in der App. Nachbessern musste ich hier nicht.

Extrem hohe Saugleistung

Mit 24.000 Pascal bietet der Mova V50 Ultra Complete eine extrem hohe Saugleistung, die sich im Saugtest positiv bemerkbar macht. Ich habe 50 Gramm Flocken, Reis und Kaffee verteilt, wovon der Roboter auf Hartboden 49,7 Gramm aufgesaugt hat – hervorragend.

Durch die hohe Saugleistung ist das Ergebnis auf Teppichen ebenfalls sehr gut. Ich habe einen kurzflorigen Teppich, auf dem der V50 von den 50 Gramm wieder sehr gute 48,8 Gramm aufgesaugt hat.

Da der Roboter seine Seitenbürste bis in die Ecke ausfahren kann, sind auch alle Ecken sauber.

Wischen mit heißem Wasser

Während viele Anbieter zwar die Station mit heißem Wasser betreiben, wischt der Roboter selbst oftmals nur mit Wasser in Raumtemperatur. Das ist für Staub, Krümel und leichte Verschmutzungen auch völlig ausreichend, jedoch kann sich der Mova V50 Ultra Complete 50 Grad heißes Wasser aus der Station ziehen und so unterwegs mit warmen Wasser wischen. Zusammen mit einer Reinigungslösung sind die Testergebnisse wirklich hervorragend.

Das Wischergebnis bei normalen und herkömmlichen Verunreinigungen ist ohnehin schon Spitzenklasse. Aber auch eingetrocknete Flecken, zum Beispiel Kaffee oder Ketchup, löst der Roboter mit Bravur. Natürlich benötigt er dafür etwas länger und muss auch öfters über die Stellen wischen, aber danach ist der Boden wieder sauber.

Gut: Der V50 erkennt mit seinen KI-Funktionen den Grad der Verschmutzung und passt das eigene Reinigungsmuster an. So werden hartnäckige Flecken häufiger angefahren und auch das Reinigungsintervall der Wischpads in der Station handhabt der Roboter über die KI intelligent. Sind diese plötzlich extrem stark verdreckt, fährt der V50 früher als geplant zurück zur Station und reinigt die Pads mit heißem Wasser, damit der Dreck nicht weiter verteilt wird. Das ist wirklich beeindruckend, verlängert die Reinigung aber um ein paar Minuten. Der allerschnellste ist der Mova V50 Ultra Complete nämlich nicht.

Während die Seitenbürste die Ecken kehrt, kann das ausfahrbare Wischpad entlang der Kante reinigen. Das funktioniert ohne Probleme und sorgt dafür, dass man später nicht selbst per Hand reinigen muss. Erkennet der Roboter übrigens Flüssigkeiten auf dem Boden, wird der ganze Saugschacht als auch die Seitenbürste angehoben, um diese nicht durch die Flüssigkeit zu ziehen. Umgekehrt kann der V50 seine Wischpads in der Station liegen lassen, wenn sowieso nur gesaugt wird.

Mova Home App ist sehr umfangreich

Die zugehörige Mova Home App (iOS/Android) ist ziemlich umfangreich und ihr könnt diverse Feinabstimmungen vornehmen. Grundsätzliche Änderungen an der Karte sind selbstverständlich möglich, in dem ihr Räume benennt, zusammenführt, Schwellen einzeichnet, NoGo-Zonen festlegt und mehr.

Doch darüber hinaus habe ich zum Beispiel einen individuellen Reinigungsablauf festgelegt, um auf Fliesen intensiv zu wischen und auf meinem Parkett nur zu saugen. Die Intensität lässt sich für jeden Raum festlegen, ebenso den genauen Ablauf, welcher Raum zuerst angefahren wird. Natürlich müsst ihr jeden Vorgang nicht manuell starten, sondern könnt auch eine geplante Reinigung anlegen.

Des Weiteren findet ihr zahlreiche Einstellungen für die Teppichreinigung, unter anderem lässt sich die Saugkraft definieren und festlegen, dass die Seitenbürste mit rotiert. Zudem kann das Wischpad um Möbelfüße besonders intensiv wischen. Eine Kamera in Echtzeit steht auch zur Verfügung, ebenso ist der Roboter für Haustierbesitzer geeignet, da nicht nur Haare zuverlässig aufgesaugt werden, sondern auch spezielle Einstellungen vorhanden sind. Unter anderem können Aufenthaltszonen von Haustieren noch einmal gesondert gereinigt werden.

Schwellen mit bis zu 6 Zentimeter überwinden

Der Mova V50 Ultra Complete kann klettern, denn er verfügt über seitliche Beine, die es ermöglichen, bis zu 6 Zentimeter hohe Schwellen zu überwinden. Allerdings setzen sich die 6 Zentimeter aus 4 und 2 Zentimeter zusammen, die er nacheinander klettern kann. Und das funktioniert wirklich sehr gut, wobei ihr per App festlegen könnt, ob der Roboter direkt beide Beine zum klettern nutzt und sich so über die Schwelle schiebt oder erst rechts und dann links klettert. Letztere Variante sieht etwas eleganter aus.

Durch die Kletterfunktion kann der Roboter stellen erreichen, die er vorher nicht reinigen konnte. Und das ist ein gutes Stichwort, denn der Mova V50 Ultra Complete verfügt über einen Laserturm, der sich einfahren lässt. Ist der Laserturm versenkt, ist der Roboter nur noch 89,5 Millimeter hoch und kann so auch besonders flache Möbel, Sofas und mehr anfahren. Das ist sehr erfreulich, allerdings habe ich eine Vitrine, die leider nur 80 Millimeter Platz bietet – in ein paar Jahren wird sicher auch dieser Wert erreicht.

Navigation und Hinderniserkennung

Die Navigation erfolgt per Laser und Kamera und ist als sehr zuverlässig einzustufen. Ich habe dem Roboter diverse Gegenstände in den Weg gelegt, unter anderem Buntstifte, Kabel, Socken, Schuhe und mehr. Die Gegenstände diverser Größen wurden durchweg gut erkannt, allerdings hat er einen einzelnen Buntstift einfach überfahren. Das liegt daran, dass dieser besonders flach ist. Aufgewickelte Kabel, Socken, Lego-Figuren und mehr hat der V50 aber erkannt und umfahren.

Mein Tipp: Räumt vorher etwas auf, damit der Roboter schneller fertig ist.

Heiße Reinigung in der Basisstation

Sowohl bei der Zwischen- als auch Endreinigung erfolgt eine Wäsche in der Station – und zwar mit 80 Grad heißem Wasser. Das sorgt dafür, dass die Wischpads danach „wie neu“ aussehen, außerdem gibt es keine Chance für Gerüche oder Schimmel. Die Selbstreinigung funktioniert gut und verlängert zudem die Lebensdauer der Wischpads. Anschließend wird 60 Grad heiße Luft durchgeblasen, um die Pads zu trocknen. Ebenso „trocknet“ die Station den Staubbeutel, um auch hier Gerüche und Schimmelbildung zu verhindern, in dem eine UV-Sterilisation zum Einsatz kommt.

Die Station an sich bietet einen 4 Liter großen Firschwasser- sowie einen 3,2 Liter großen Abwasserbehälter. Neben dem 3,2 Liter großen Staubbeutel befindet sich ein zusätzlicher Tank für die Reinigungslösung, wobei es hier zwei Kammern gibt, um zwei Reinigungsmittel gleichzeitig nutzen zu können. Per App könnt ihr festlegen, wo und wann die entsprechende Lösung zum Einsatz kommen soll.

Einen Festwasseranschluss gibt es beim Mova V50 Ultra Complete jedoch nicht.

Mein Fazit zum Mova V50 Ultra Complete

Der Mova V50 Ultra Complete kann mit den ganz großen nicht nur mithalten, in einigen Belangen übertrifft er sogar die Top-Modelle von Roborock oder Dreame. Im V50 ist modernste Technik verbaut, zudem haben die Macher weiter gedacht und einige Extras eingebaut, zum Beispiel das heiße Wischen und die Doppel-Kammer für Reinigungsmittel. Die Navigation ist hervorragend, die Bauhöhe sehr niedrig und die Reinigung richtig ordentlich. Matter-Support hat Mova bisher nur angekündigt.

Mir bleibt nur eines zu sagen: Der Mova V50 Ultra Complete ist eine absolute Empfehlung, wenn man einen potenten und qualitativ sehr guten Saug- und Wischroboter sucht.

Eigentlich kostet der Mova V50 Ultra Complete 1.399 Euro, allerdings könnt ihr bis zum 7. Mai für nur 1.199 Euro zugreifen – für ein High-End Top-Modell ein durchaus attraktiver Preis.

Beeindruckend gut: Mova V50 Ultra Complete Mein Fazit Besser gehts kaum: Der Mova V50 Ultra Complete ist ein Alleskönner und bietet zudem praktische Extras, die es bei anderen Anbietern nicht gibt. Handhabung 93 Design 88 Reinigung 94 Features 95 Preis-Leistung 90 Pro sehr hohe Saugleistung gute Reinigung auf Hartböden und Teppichen starke Wischleistung Intelligente KI-Funktionen üppiger Lieferumfang navigiert zuverlässig Kontra noch kein Matter kein Festwasseranschluss 92 Testergebnis Mova V50 Ultra Complete kaufen amazon.de