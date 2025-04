Apple: Keine offizielle Aufforderung an Nutzer Chrome zu löschen

Am Wochenende sorgte ein Artikel der New York Post für Aufsehen, in dem es heißt, Apple warne seine Nutzer davor, Googles Webbrowser Chrome zu verwenden und rate zur Löschung der App auf Apple-Geräten. Zwar hat Apple in der Vergangenheit Datenschutz-Probleme bei Chrome adressiert, aber eine solche offizielle Warnung hat das Unternehmen nie ausgesprochen.

Im letzten Sommer veröffentlichte Apple einen Werbespot, der die Datenschutz-Leistungen von Safari in den Vordergrund stellen sollte. In dem Clip werden andere Browser als „Überwachsungskameras“ dargestellt, die ihre Nutzer konstant verfolgen. Nur die Nutzung von Safari, so legt es der Spot nahe, ermöglicht ein echtes privates Surfen.

„Flock“ heißt der Clip, den ihr euch hier ansehen könnt:

Der Spot war damals tatsächlich hauptsächlich gegen Marktführer Chrome gerichtet. In Unterlagen, die Apple an Medienvertreter gegeben hat, werden Safari und Chrome darüber hinaus so verglichen:

Nach der Veröffentlichung von „Flock“ hatte Google einige Veränderungen in Sachen Datenschutz bei Chrome in Aussicht gestellt, diese aber bislang nicht umgesetzt. Dass der Clip und das Thema nun noch einmal auftauchen, liegt an der Ankündigung von Google, die versprochenen Veränderungen nun doch nicht in die Tat umzusetzen.

Google sagt:

„Wir haben uns entschieden, unseren derzeitigen Ansatz beizubehalten, um den Nutzern die Wahl zwischen Cookies von Drittanbietern in Chrome zu ermöglichen, und werden keine neue, eigenständige Aufforderung für Cookies von Drittanbietern einführen.“

Das Unternehmen hält Änderungen nicht mehr für nötig, da neue Technologien die Verbesserung des Datenschutzes beschleunigen würden und auch KI eine Rolle beim Schutz der Privatsphäre spielen könne.

Apple warnte Nutzer nicht offiziell vor Chrome

Dass Apple seinen Nutzern aber von der Verwendung von Chrome offiziell abgeraten hätte, stimmt so nicht. Immerhin arbeiten Google und Apple weiterhin eng zusammen und Google bleibt weiterhin die Standard-Suchmaschine in Safari.

Vielleicht erwartet uns aber ja in nächster Zeit ein neues Flock-ähnliches Video als Reaktion auf Googles neueste Datenschutz-Politik.