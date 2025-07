Belkin BoostCharge 3-in-1 Ladegerät mit Qi2 ist weiterhin zum Prime Day-Preis erhältlich

Ladelösungen von Belkin sind bekannt für ihre hohe Qualität, aber eben auch für ihren stattlichen Preis. Das 3-in-1 Ladegerät für iPhone, Apple Watch und AirPods kostet normalerweise rund 130 Euro. Aktuell ist es jedoch noch zum Prime-Day-Preis von 85,49 Euro erhältlich – sowohl in Schwarz als auch in Weiß. Immer noch kein Schnäppchen, aber ein deutlich attraktiverer Preis. Ob sich der Kauf lohnt, verraten wir euch in unserer Einschätzung.

Ich selbst habe den Vorgänger getestet, allerdings noch ohne die neue Qi2-Technologie. Diese bringt spürbare Vorteile: Das iPhone wird mit bis zu 15 Watt kabellos geladen und hält magnetisch an der Ladefläche. Es scheint zu „schweben“ und lässt sich sogar im Querformat nutzen. Auf der anderen Seite befindet sich ein Ladepunkt für die Apple Watch, die ab der Series 7 ebenfalls schnell geladen wird.

Im Standfuß des Geräts befindet sich zusätzlich eine Ladefläche mit 5 Watt Ausgangsleistung, ideal für AirPods oder andere kabellose Kopfhörer. Praktisch: Ein starkes Netzteil mit integriertem Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Allerdings wäre ein herkömmliches USB-C-Kabel aus meiner Sicht die bessere Wahl gewesen. Das ließe sich im Fall eines Defekts einfacher austauschen.

Meine Frau nutzt das Ladegerät auf dem Nachttisch und ist absolut zufrieden. Auch auf dem Schreibtisch oder Sideboard macht das Modell eine gute Figur. Der aktuelle Angebotspreis gilt exklusiv für Prime-Mitglieder – rund 86 Euro für ein solides, hochwertiges 3-in-1-Ladegerät mit aktueller Technik.