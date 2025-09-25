YouTube: Abspann und Endcard jetzt einfach ausblenden

Gute Nachrichten, wenn du YouTube aktiv nutzt: Die Plattform erlaubt es jetzt, die Video-Empfehlungen (Abspann/Endcard) am Ende eines Clips auszublenden. YouTube hat die neue Funktion offiziell angekündigt, die in Kürze für alle bereitstehen sollte.

Abspann bei YouTube ausblenden

Ab sofort kannst du am Ende eines Videos die eingeblendeten Vorschläge per Knopfdruck ausblenden. Dafür gibt es eine neue Schaltfläche „Ausblenden“ oben rechts im Videoplayer. Ein Tipp darauf genügt und die eingeblendeten Endbildschirme verschwinden für das gerade laufende Video.

Wichtig: Die Einstellung gilt nur für das aktuelle Video und nicht pauschal für alle Videos auf der Plattform. Willst du die Vorschläge später wieder sehen, genügt ein Klick auf „Anzeigen“.

Weniger Ablenkung in Videos

YouTube kommt mit dieser Funktion dem Wunsch vieler Nutzer und Nutzerinnen nach, die sich schon länger weniger visuelle Ablenkung gewünscht haben. Besonders ärgerlich: Die eingeblendeten Vorschläge verdecken nicht selten den eigentlichen Videoinhalt am Ende.

Neben dem neuen Pop-up-Button hat YouTube noch eine weitere Änderung angekündigt: Die „Abonnieren“-Schaltfläche, die erscheint, wenn man mit der Maus über das Wasserzeichen im Video fährt, wird entfernt. Die Begründung: Es gibt ohnehin schon einen gut sichtbaren Abo-Button unter jedem Video.

Kaum Nachteile für Creator

YouTube betont, dass diese Änderungen kaum Einfluss auf die Reichweite oder Performance von Creatorn haben dürften. In Tests zeigte sich, dass das Ausblenden der Endbildschirme die Klickrate um weniger als 1,5 Prozent verringerte. Auch die Hover-Abo-Funktion über das Wasserzeichen war kaum relevant: Nur rund 0,05 Prozent aller Abos kamen über diesen Weg zustande.

Mit den neuen Funktionen sorgt YouTube für ein saubereres und fokussierteres Nutzererlebnis ohne dabei Creatorn spürbar zu schaden. Wer sich am Ende eines Videos ganz auf den Inhalt konzentrieren will, kann das jetzt ganz einfach tun.