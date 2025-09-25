Ich habe ja schon einen Artikel veröffentlicht, in denen ich die besten Cases und Hüllen für die neuen iPhone 17-Modelle präsentiert habe. Natürlich hat auch Nomad eine Erwähnung bekommen, da der Anbieter sehr hochwertige Leder-Cases für das iPhone produziert. Nachdem die Hüllen bislang nur über den Hersteller-Shop verfügbar waren, kannst du dir ein Nomad-Case jetzt bequem über Amazon bestellen.

Während Apple alle Leder-Produkte gestrichen hat, setzt Nomad weiterhin auf sogenanntes Horween-Leder aus den USA. Viele Kunden und Kundinnen schätzen das Material sehr, da es sich nicht nur gut anfühlt, sondern auch robust ist und mit der Zeit eine Patina bildet. Folgende Hüllen sind ab sofort auch über Amazon zu bekommen.

Nomad Leather Case: Der Klassiker

Das klassische Leather Case (siehe Bild oben) ist der Bestseller bei Nomad und bietet neben einer Lederrückseite auch Support für MagSafe und die Kamerasteuerung. Der Rahmen ist besonders schlank gestaltet, sodass das Case angenehm in der Hand liegt. Die Innenseite ist mit weichem Mikrofaser ausgekleidet, außerdem gibt es hochwertige Aluminium-Tasten. Das Nomad Leather Case kostet laut Hersteller 69 Euro, allerdings bietet Amazon einige Modelle und Farbvarianten schon für 59 Euro an.

Nomad Rugged Leather Case: Verstärkter Rahmen

Das Rugged Case aus Leder ist für anspruchsvolle Unternehmungen gedacht, da hier eine Kombination aus Polycarbonat-Rahmen, TPU-Bumpern und Horween-Echtleder aus den USA zum Einsatz kommt. Die gleichen Vorteile des klassischen Cases kommen auch hier zum Tragen. Für den besseren Schutz musst du 69,95 Euro bezahlen und kannst dich zwischen Braun und Schwarz entscheiden.

NOMAD Rugged Leather Case | für iPhone 17 Pro |Schutzhülle aus Polycarbonat mit... HOCHWERTIG: Schlanke und elegante MagSafe-Schutzhülle aus hochwertigem Echtleder rund um das iPhone. Das nachhaltig erzeugte Vollnarbenechtleder...

DESIGN: Das zeiglose Design bietet Komfort und Eleganz im Alltag. Ein erhöhter Rand und ein Kameraring verhindern Kratzer auf dem Display und der...

Nomad Rugged Case: Es geht auch ohne Leder

Wenn du auf Leder verzichten kannst, bekommst du das Rugged Case auch ohne entsprechende Leder-Rückseite. Hier kommt dann lediglich eine matte PET-Rückseite ins Spiel, die auch in der knalligen Farbe Orange verfügbar ist. Das Nomad Rugged Case kostet 49,95 Euro.

Nomad ProShield Glass: Aus Corning Aluminosilikatglas

Das Panzerglas von Nomad ist nur 0,33 Millimeter dünn, aber dennoch gegen Kratzer und täglichem Gebrauch gewappnet. Natürlich ist das Glas mit allen Cases von Nomad kompatibel. Die Variante für das iPhone 17 und iPhone 17 Pro ist für 35,95 Euro erhältlich, das Glas für das Pro Max ist hingegen noch nicht zu bekommen.