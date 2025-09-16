Am 19. September kommt das iPone 17, das iPhone Air, das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max offiziell in den Handel. Damit du bestens vorbereitet bist, empfehle ich dir, schon vorab ein passendes Case zu kaufen, denn alte Cases werden aufgrund der baulichen Änderungen nicht mehr passen. Schütze dein iPhone von Tag 1, damit du dich nicht über Kratzer oder Dellen ärgern musst. Folgend findest du eine Übersicht an Hüllen, die ich empfehlen kann. Einige habe ich sogar schon selbst getestet.

Torras: Hat den Test bestanden

Für das Torras Ostand Q3 Air Case (bezahlte Kooperation), habe ich schon einen ausführlichen Testbericht mit eigenen Eindrücken veröffentlicht. Ich habe zwar das Case für das iPhone 16 Pro Max getestet, allerdings gibt es die Hülle auch für die neuen iPhone 17-Modelle. Mir gefällt das Design, jedoch gibt es zwei persönliche Highlights: Die Luftpolster an den Kanten fungieren als eine Art Airbag, der Stürze abfedert. Zudem finde ich den Ostand-Ring auf der Rückseite genial, da ich das iPhone aufstellen und besser festhalten kann.

Spigen Cases sind gewohnt günstig

Wenn du für ein Case nicht ganz so viel Geld ausgeben möchtest, gibt es bei Spigen eine gute und günstige Auswahl. Das Clear Case ist komplett transparent und hat Support für MagSafe an Bord. Aktuell kostet es sogar nur 16,99 Euro (mit Coupon) statt 19,99 Euro. Darüber hinaus ist die Nano Pop MagFit Hülle ein optischer Hingucker, da man hier auf ein Zwei-Farben-Design setzt und das neue Kameramodul nicht nur bestens schützt, sondern auch farblich hervorhebt. Auch hier gibt es passende Magnete für MagSafe.

Bandwerk Leder Hülle ist ziemlich hochwertig

Für das iPhone 16 habe ich letztes Jahr die Leder-Cases von Bandwerk getestet und habe eine Empfehlung ausgesprochen. Bandwerk hat auch dieses Jahr angepasste Cases aus Leder für das iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max im Sortiment. Die Hülle ist ziemlich leicht, bietet auf der Rückseite einen Lederüberzug und ist mit MagSafe kompatibel. Insgesamt stehen sieben stylische Farben zur Auswahl bereit. Kostenpunkt: 69 Euro. Mit unserem Gutschein appgefahren15 spart ihr aber 15 Prozent!

ESR Hüllen für das iPhone 17 Pro

Der mir gut bekannte Hersteller ESR hat zahlreiche Cases für das iPhone 17 im Sortiment, von denen ich schon einige selbst in der Hand hatte. Das Clear Case bietet zum Beispiel einen versteckten Ständer, der nicht nur das Kameramodul schützt, sondern auch das iPhone aufstellen kann. Die Hülle liegt dabei gut in der Hand und MagSafe wird natürlich unterstützt. Für das iPhone Air gibt es eine angepasste Variante ohne Ständer. Insgesamt bietet ESR gute Cases zum kleinen Preis an.

Das sind die Cases von Beats

Apples Audio-Marke Beats bietet seit letztem Jahr auch Cases für das iPhone an. Für das iPhone 17 gibt es neue Modelle und Farben, unter anderem ein Case aus Poly­carbonat für 55 Euro. Für 69 Euro bekommst du das Case auch mit einer Trageschlaufe, die zudem das iPhone im Querformat aufstellen kann. Das Rugged Case wurde noch einmal zusätzlich durch stoßdämpfende Seitenwände und eine integrierte Taste ergänzt, zudem ist die Außenseite mit texturiertem matten Finish besonders griffig. Hier musst du direkt 89 Euro bezahlen.

Aramid-Cases von Pitaka

Pitaka ist etwas in Vergessenheit geraten, doch das ändere ich jetzt. Denn die Aramid-Cases, die auch in vielen Farben verfügbar sind, sind besonders robust und bieten einen einzigartigen Look. Zudem sind die extra dünn, wodurch das Case kaum aufträgt. Mit 60 Euro sind die Cases aber nicht günstig.

Nomad setzt auf Leder

Während Apple Leder komplett verbannt hat, kannst du bei Nomad weiterhin Leder-Hüllen kaufen. Auch hier gibt es gewohnt gute Qualität sowie eine große Auswahl an Cases und Farben. Das „Modern Leather Case“ gibt es in Schwarz und Braun, das „Modern Case“, gefertigt aus TPU, in Gelb, Silber und Schwarz. Für besonders viel Schutz kannst du dir das Rugged Case ansehen, das einen besonders robusten Rahmen bietet.

Auch Mujjo bietet hochwertige Leder-Hüllen für das iPhone 17

Neue Leder-Cases für das iPhone 17 gibt es auch bei Mujjo. Unter anderem gibt es Farben wie Blau oder Bronze-Rot. Neben klassischen Hüllen gibt es auch Leder-Cases mit Kartenfach auf der Rückseite. Mujjo setzt auf Velore-Leder, das aus Dänemark stammt. Natürlich entwickelt sich mit der Zeit eine Patina, die das Case einzigartig macht. Die Preise starten ab 59 Euro.

Das sind die Hüllen von Otterbox

Das Symmetry iPhone 17 Case von Otterbox ist unauffällig, aber nach Militärstandard gebaut. Magnete sorgen für MagSafe-Support und die erhöhten Kanten schützen Kamera und Display. Die schwarze Hülle fällt kaum auf, schützt aber das iPhone rundherum. Etwas günstiger sind die React-Cases, die eine transparente Rückseite bieten. Auch hier kann MagSafe-Zubehör verwendet werden.

Günstige Silikonhüllen gibt es bei Elago

Du setzt lieber auf Silikon, auch wenn das Materiel gerne Flusen anzieht? Dann bist du bei Elago an der richtigen Adresse, die einfache Silikon-Hüllen schon ab 13,49 Euro anbieten. Je nach Farben und Modell kann der Preis etwas steigen. Es gibt eine richtig große Farbauswahl, sodass du auf jeden Fall das richtige Case findest.

Oder doch ein Case von Apple?

Natürlich bietet auch Apple selbst Hüllen und Cases an, um das neue iPhone zu schützen. Leder-Produkte gibt es in Apples Regalen nicht mehr. Als Ersatz für das letztjährige FineWoven, gibt es jetzt die TechWoven-Hüllen. Klassische Silikonhüllen sind auch im Sortiment. Kaufe die Apple-Cases direkt bei Amazon, denn hier gibt es schon jetzt 10 Euro Rabatt.

Warum ist eine Schutzhülle sinnvoll?

Eine iPhone-Schutzhülle ist eine sinnvolle Investition, um das Gerät im Alltag vor Kratzern, Stößen und teuren Reparaturen zu schützen. Eine gute Hülle bietet nicht nur Schutz, sondern verbessert auch den Grip, sodass das iPhone seltener aus der Hand rutscht. Zusätzlich ermöglichen viele Modelle praktische Extras wie MagSafe-Unterstützung oder integrierte Ständer. Auch optisch lässt sich das iPhone mit einer Hülle individualisieren. So bleibt das Gerät länger in einem Top-Zustand – ideal, wenn du es später weiterverkaufen möchtest.

Wie teuer ist eine Reparatur bei Apple?

Wenn du dein iPhone bei Apple zur Reparatur abgibst, wird es ziemlich teuer, wenn du kein AppleCare+ hast. Ein Displayschaden kostet dich bis zu 489 Euro, ein Akku-Tausch schlägt mit bis zu 135 Euro zu Buche. Besonders teuer sind „Sonstige Schäden“, die beim iPhone 17 Pro Max mit bis zu 955 Euro berechnet werden.

Lohnt sich AppleCare+ für das iPhone 17?

Ob sich AppleCare+ fürs iPhone 17 lohnt, hängt davon ab, wie du dein iPhone nutzt, wie risikoarm du bist und wie dir mögliche Schäden oder Reparaturen am Herzen liegen. Die Versicherung deckt nicht nur unbeabsichtigte Schäden wie Displaybrüche oder Rückseitenrisse ab, sondern auch Akkuprobleme und, optional, sogar Diebstahl oder Verlust. Reparaturen kosten mit AppleCare+ deutlich weniger, etwa 29 Euro für ein defektes Display. Gerade bei hochpreisigen Geräten wie dem iPhone 17 kann sich der Schutz langfristig bezahlt machen. Wer sein iPhone häufig nutzt, viel unterwegs ist oder auf Nummer sicher gehen möchte, profitiert besonders. Für sehr vorsichtige Nutzer lohnt sich AppleCare+ hingegen oft nur bedingt – je nach persönlichem Risikoempfinden.