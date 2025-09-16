Die besten Cases und Hüllen für das iPhone 17 (Pro) und iPhone Air

Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links.

Beats-Cases für die iPhone 17-Generation in drei Farben

Am 19. September kommt das iPone 17, das iPhone Air, das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max offiziell in den Handel. Damit du bestens vorbereitet bist, empfehle ich dir, schon vorab ein passendes Case zu kaufen, denn alte Cases werden aufgrund der baulichen Änderungen nicht mehr passen. Schütze dein iPhone von Tag 1, damit du dich nicht über Kratzer oder Dellen ärgern musst. Folgend findest du eine Übersicht an Hüllen, die ich empfehlen kann. Einige habe ich sogar schon selbst getestet.

Torras: Hat den Test bestanden

Torras Ostand Q3 Air in der Hand.
Optisch gefällt mir das Torras Ostand Q3 Air sehr gut.

Für das Torras Ostand Q3 Air Case (bezahlte Kooperation), habe ich schon einen ausführlichen Testbericht mit eigenen Eindrücken veröffentlicht. Ich habe zwar das Case für das iPhone 16 Pro Max getestet, allerdings gibt es die Hülle auch für die neuen iPhone 17-Modelle. Mir gefällt das Design, jedoch gibt es zwei persönliche Highlights: Die Luftpolster an den Kanten fungieren als eine Art Airbag, der Stürze abfedert. Zudem finde ich den Ostand-Ring auf der Rückseite genial, da ich das iPhone aufstellen und besser festhalten kann. 


TORRAS Ostand Q3 Air für iPhone 17 Pro Hülle mit echtem Airbags Doppelter Schutz...
TORRAS Ostand Q3 Air für iPhone 17 Pro Hülle mit echtem Airbags Doppelter Schutz...
  • [Innovative Dual-Layer Airbag-Struktur] Mit der patentierten Airbag-Technologie von TORRAS – inspiriert von der Dämpfung moderner Laufschuhe. Die...
  • [360-Grad-Standring: Stabilisiert für jeden gewünschten Winkel]Spin bietet 360°-Drehung und Vier-Punkt-Positionierung für den stabilsten Winkel....
59,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen



Spigen Cases sind gewohnt günstig

iPHone 17 Case von Spigen.
Auch Spigen bietet ein Clear Case an.

Wenn du für ein Case nicht ganz so viel Geld ausgeben möchtest, gibt es bei Spigen eine gute und günstige Auswahl. Das Clear Case ist komplett transparent und hat Support für MagSafe an Bord. Aktuell kostet es sogar nur 16,99 Euro (mit Coupon) statt 19,99 Euro. Darüber hinaus ist die Nano Pop MagFit Hülle ein optischer Hingucker, da man hier auf ein Zwei-Farben-Design setzt und das neue Kameramodul nicht nur bestens schützt, sondern auch farblich hervorhebt. Auch hier gibt es passende Magnete für MagSafe.

Spigen iPhone 17 Pro Hülle [Spigen Signature] Ultra Hybrid MagFit Case Handyhülle...
Spigen iPhone 17 Pro Hülle [Spigen Signature] Ultra Hybrid MagFit Case Handyhülle...
  • [MILITÄR-GRADE SCHUTZ] Mit 26x Falltests aus 1,2m Höhe bestanden. Die patentierte Air Cushion Technologie schützt jede Ecke zuverlässig.
  • [AIR CUSHION] PATENTIERTE Eckenschutz Air Cushion Technologie schützt die vier Ecken noch einmal. Das unteren Lightning-Anschluss-Teil geschützte...
19,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen


Spigen iPhone 17 Pro Hülle Nano Pop MagFit [Zweifarbiges Design] Stylisch Dünn...
Spigen iPhone 17 Pro Hülle Nano Pop MagFit [Zweifarbiges Design] Stylisch Dünn...
  • [ZWEIFARBIGES Design] Frische, kontrastreiche Farbkombination für einen modernen Look – perfekt für alle, die ihr Smartphone stylish präsentieren...
  • [Nano Pop-ZUBEHÖR KOMPATIBEL]Vollständig kompatibel mit dem Spigen Nano Pop Line-up wie Nano Pop MagSafe Ring und Nano Pop Wallet – für maximale...
25,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen



Bandwerk Leder Hülle ist ziemlich hochwertig

Leder-Cases von Bandwerk für das iPhone 17.
Bandwerk setzt auf Leder und viele Farben.

Für das iPhone 16 habe ich letztes Jahr die Leder-Cases von Bandwerk getestet und habe eine Empfehlung ausgesprochen. Bandwerk hat auch dieses Jahr angepasste Cases aus Leder für das iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max im Sortiment. Die Hülle ist ziemlich leicht, bietet auf der Rückseite einen Lederüberzug und ist mit MagSafe kompatibel. Insgesamt stehen sieben stylische Farben zur Auswahl bereit. Kostenpunkt: 69 Euro. Mit unserem Gutschein appgefahren15 spart ihr aber 15 Prozent! 

  • Leder-Cases von Bandwerk entdecken (zum Shop)

ESR Hüllen für das iPhone 17 Pro

iPhone 17 Zubehör von ESR.

Der mir gut bekannte Hersteller ESR hat zahlreiche Cases für das iPhone 17 im Sortiment, von denen ich schon einige selbst in der Hand hatte. Das Clear Case bietet zum Beispiel einen versteckten Ständer, der nicht nur das Kameramodul schützt, sondern auch das iPhone aufstellen kann. Die Hülle liegt dabei gut in der Hand und MagSafe wird natürlich unterstützt. Für das iPhone Air gibt es eine angepasste Variante ohne Ständer. Insgesamt bietet ESR gute Cases zum kleinen Preis an.

Angebot
ESR für iPhone 17 Pro Max Hülle, Kamerasteuerung, kompatibel mit MagSafe,...
ESR für iPhone 17 Pro Max Hülle, Kamerasteuerung, kompatibel mit MagSafe,...
  • [Kompatibilität] Nur für iPhone 17 Pro Max; Enthält weder Kamera Linsen Schutzfolie noch integrierten Kamera Linsenschutz
  • [Innovatives Kamerasteuer-Design] Die für ​​iPhone 17 Pro Max Hülle​​ schützt mit ihrem flächenbündigen Bedienknopf die Originaltaste...
19,99 EUR 16,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen


Angebot
ESR für iPhone Air Hülle mit Kamerasteuerung Capture Button, Kompatibel mit...
ESR für iPhone Air Hülle mit Kamerasteuerung Capture Button, Kompatibel mit...
  • [Exklusiv für iPhone 17 Air 6,5 Zoll] Präzisionsgefertigte Öffnungen für Kamera, Lautsprecher und Lightning-Anschluss – entwickelt...
  • [Innovatives Kamerasteuer-Design] Anders als herkömmliche iPhone 17 Air Hülle mit ungeschützten Ausschnitten (die Staub ansammeln und die...
14,99 EUR 12,74 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen



Das sind die Cases von Beats

Beats-Cases für die iPhone 17-Generation in drei Farben
So sehen die Cases von Beats aus.

Apples Audio-Marke Beats bietet seit letztem Jahr auch Cases für das iPhone an. Für das iPhone 17 gibt es neue Modelle und Farben, unter anderem ein Case aus Poly­carbonat für 55 Euro. Für 69 Euro bekommst du das Case auch mit einer Trageschlaufe, die zudem das iPhone im Querformat aufstellen kann. Das Rugged Case wurde noch einmal zusätzlich durch stoßdämpfende Seitenwände und eine integrierte Taste ergänzt, zudem ist die Außenseite mit texturiertem matten Finish besonders griffig. Hier musst du direkt 89 Euro bezahlen.

Aramid-Cases von Pitaka

Pitaka Cases für das iPhone 17.
Pitaka setzt weiterhin auf Aramid.

Pitaka ist etwas in Vergessenheit geraten, doch das ändere ich jetzt. Denn die Aramid-Cases, die auch in vielen Farben verfügbar sind, sind besonders robust und bieten einen einzigartigen Look. Zudem sind die extra dünn, wodurch das Case kaum aufträgt. Mit 60 Euro sind die Cases aber nicht günstig.

pitaka Hülle für iPhone 17 Pro Max Magnetische Handyhülle aus Aramidfaser mit...
pitaka Hülle für iPhone 17 Pro Max Magnetische Handyhülle aus Aramidfaser mit...
  • Innovative PitaTap Technologie: Aramid Panzerung für die Kamerasteuerung! Unser PitaTap-System bietet kapazitive Tastensensibilität für mühelose...
  • Aramidfaser in Luftfahrtqualität: Die iPhone 17 Pro Max Schutzhülle besteht aus Aramidfasern in Luftfahrtqualität, die fünfmal stärker als Stahl,...
59,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen


pitaka Ultradünne Hülle für iPhone 17 Pro Max Magnetische Handyhülle aus...
pitaka Ultradünne Hülle für iPhone 17 Pro Max Magnetische Handyhülle aus...
  • Innovative PitaTap Technologie: Aramid Panzerung für die Kamerasteuerung! Unser PitaTap-System bietet kapazitive Tastensensibilität für mühelose...
  • Aramidfaser in Luftfahrtqualität: Die Schutzhülle besteht aus Aramidfasern in Luftfahrtqualität, die fünfmal stärker als Stahl, aber fünfmal...
59,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen



Nomad setzt auf Leder

Nomad Case für das iPhone 17.
Nomad setzt weiterhin auf hochwertiges Horween-Leder.

Während Apple Leder komplett verbannt hat, kannst du bei Nomad weiterhin Leder-Hüllen kaufen. Auch hier gibt es gewohnt gute Qualität sowie eine große Auswahl an Cases und Farben. Das „Modern Leather Case“ gibt es in Schwarz und Braun, das „Modern Case“, gefertigt aus TPU, in Gelb, Silber und Schwarz. Für besonders viel Schutz kannst du dir das Rugged Case ansehen, das einen besonders robusten Rahmen bietet.

Auch Mujjo bietet hochwertige Leder-Hüllen für das iPhone 17

iPhone 17 Case von Mujjo.
Die Cases von Mujjo setzen auf hochwertiges Leder.

Neue Leder-Cases für das iPhone 17 gibt es auch bei Mujjo. Unter anderem gibt es Farben wie Blau oder Bronze-Rot. Neben klassischen Hüllen gibt es auch Leder-Cases mit Kartenfach auf der Rückseite. Mujjo setzt auf Velore-Leder, das aus Dänemark stammt. Natürlich entwickelt sich mit der Zeit eine Patina, die das Case einzigartig macht. Die Preise starten ab 59 Euro.

Das sind die Hüllen von Otterbox

Otterbox Case für das iPhone 17.
Otterbox bietet ein sehr schlichtes Case an.

Das Symmetry iPhone 17 Case von Otterbox ist unauffällig, aber nach Militärstandard gebaut. Magnete sorgen für MagSafe-Support und die erhöhten Kanten schützen Kamera und Display. Die schwarze Hülle fällt kaum auf, schützt aber das iPhone rundherum. Etwas günstiger sind die React-Cases, die eine transparente Rückseite bieten. Auch hier kann MagSafe-Zubehör verwendet werden.

OtterBox Symmetry Series MagSafe Hülle für iPhone 17, stoßfest, sturzsicher,...
OtterBox Symmetry Series MagSafe Hülle für iPhone 17, stoßfest, sturzsicher,...
  • Die Hülle des iPhone 17 der Symmetry Series wird Tausenden von Stunden an Sturztests unterzogen, um den größtmöglichen Schutz Ihres Smartphones...
  • Die erhöhten Kanten der Symmetry Series MagSafe Hülle von OtterBox schützt die Kamera und das Display Ihres Smartphones vor schweren Stürzen und...
44,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen


OtterBox React Series MagSafe Hülle für iPhone 17, stoßfest, sturzsicher,...
OtterBox React Series MagSafe Hülle für iPhone 17, stoßfest, sturzsicher,...
  • Die React Series MagSage Hülle des iPhone 17 wird Tausenden von Stunden an Sturztests unterzogen, um den größtmöglichen Schutz Ihres Smartphones...
  • Schützen Sie Ihr Smartphone mit der iPhone 17-Hülle der ultraschlanken React Series MagSafe, die sich leicht installieren lässt und so viele...
29,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen



Günstige Silikonhüllen gibt es bei Elago

Case von Elago.
Elago bietet sehr viele Farben zur Auswahl an.

Du setzt lieber auf Silikon, auch wenn das Materiel gerne Flusen anzieht? Dann bist du bei Elago an der richtigen Adresse, die einfache Silikon-Hüllen schon ab 13,49 Euro anbieten. Je nach Farben und Modell kann der Preis etwas steigen. Es gibt eine richtig große Farbauswahl, sodass du auf jeden Fall das richtige Case findest.

elago Magnetische Silikon hülle für iPhone 17 Pro – MagSafe-kompatibel,...
elago Magnetische Silikon hülle für iPhone 17 Pro – MagSafe-kompatibel,...
  • IN-HOUSE DESIGN FÜR iPHONE 17 Pro – Keine Standardhülle. elagos Designteam entwirft, testet und optimiert jede Kurve für eine maßgeschneiderte...
  • MAGSAFE-KOMPATIBEL MIT STARKEM HALT – Integrierte N55-Magnete halten dein iPhone sicher an MagSafe-Ladegeräten, Kartenhaltern und Autohalterungen...
14,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen


elago Magnetische Silikon hülle für iPhone 17 Pro – MagSafe-kompatibel,...
elago Magnetische Silikon hülle für iPhone 17 Pro – MagSafe-kompatibel,...
  • IN-HOUSE DESIGN FÜR iPHONE 17 Pro – Keine Standardhülle. elagos Designteam entwirft, testet und optimiert jede Kurve für eine maßgeschneiderte...
  • MAGSAFE-KOMPATIBEL MIT STARKEM HALT – Integrierte N55-Magnete halten dein iPhone sicher an MagSafe-Ladegeräten, Kartenhaltern und Autohalterungen...
18,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen



Oder doch ein Case von Apple?

Apples TechWoven Case
Das neue Material soll deutlich langlebiger sein.

Natürlich bietet auch Apple selbst Hüllen und Cases an, um das neue iPhone zu schützen. Leder-Produkte gibt es in Apples Regalen nicht mehr. Als Ersatz für das letztjährige FineWoven, gibt es jetzt die TechWoven-Hüllen. Klassische Silikonhüllen sind auch im Sortiment. Kaufe die Apple-Cases direkt bei Amazon, denn hier gibt es schon jetzt 10 Euro Rabatt.

Angebot
Apple iPhone 17 Clear Case mit MagSafe ​​​​​​​
Apple iPhone 17 Clear Case mit MagSafe ​​​​​​​
  • Es ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand – dieses von Apple entwickelte Case zeigt die Farbe deines iPhone 17 und bietet zusätzlichen Schutz.
  • Es wird aus transparentem Polycarbonat und flexiblen Materialien gefertigt, damit das Case perfekt über die Tasten passt und du es optimal nutzen...
59,00 EUR 49,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen


Angebot
Apple iPhone 17 Pro Funktionsgewebe Case mit MagSafe - Grün ​​​​​​​
Apple iPhone 17 Pro Funktionsgewebe Case mit MagSafe - Grün ​​​​​​​
  • Dieses von Apple entwickelte Funktionsgewebe Case mit MagSafe bietet eindrucksvollen Schutz und Individualisierung für dein iPhone 17 Pro. Es wird...
  • Auf einem Jacquardwebstuhl werden mehrfarbige Garne verwoben, wobei eine fühlbare Textur mit großer Farbtiefe entsteht. Für mehr Griffigkeit sind...
69,00 EUR 59,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen


Angebot
Apple iPhone Air Case mit MagSafe - Schatten ​​​​​​​
Apple iPhone Air Case mit MagSafe - Schatten ​​​​​​​
  • Dieses ultradünne, halbtransparente Case wurde speziell für das unglaublich dünne iPhone Air entwickelt. Die Rückseite ist nur 0,9 mm dünn und...
  • Ein neues Tastendesign sorgt für ein präzises, klares Klickgefühl und schnelles Feedback. Das dünne und leichte iPhone Air Case mit MagSafe wurde...
59,00 EUR 49,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen



Warum ist eine Schutzhülle sinnvoll?

Eine iPhone-Schutzhülle ist eine sinnvolle Investition, um das Gerät im Alltag vor Kratzern, Stößen und teuren Reparaturen zu schützen. Eine gute Hülle bietet nicht nur Schutz, sondern verbessert auch den Grip, sodass das iPhone seltener aus der Hand rutscht. Zusätzlich ermöglichen viele Modelle praktische Extras wie MagSafe-Unterstützung oder integrierte Ständer. Auch optisch lässt sich das iPhone mit einer Hülle individualisieren. So bleibt das Gerät länger in einem Top-Zustand – ideal, wenn du es später weiterverkaufen möchtest.

Wie teuer ist eine Reparatur bei Apple?

Wenn du dein iPhone bei Apple zur Reparatur abgibst, wird es ziemlich teuer, wenn du kein AppleCare+ hast. Ein Displayschaden kostet dich bis zu 489 Euro, ein Akku-Tausch schlägt mit bis zu 135 Euro zu Buche. Besonders teuer sind „Sonstige Schäden“, die beim iPhone 17 Pro Max mit bis zu 955 Euro berechnet werden.

Lohnt sich AppleCare+ für das iPhone 17?

Ob sich AppleCare+ fürs iPhone 17 lohnt, hängt davon ab, wie du dein iPhone nutzt, wie risikoarm du bist und wie dir mögliche Schäden oder Reparaturen am Herzen liegen. Die Versicherung deckt nicht nur unbeabsichtigte Schäden wie Displaybrüche oder Rückseitenrisse ab, sondern auch Akkuprobleme und, optional, sogar Diebstahl oder Verlust. Reparaturen kosten mit AppleCare+ deutlich weniger, etwa 29 Euro für ein defektes Display. Gerade bei hochpreisigen Geräten wie dem iPhone 17 kann sich der Schutz langfristig bezahlt machen. Wer sein iPhone häufig nutzt, viel unterwegs ist oder auf Nummer sicher gehen möchte, profitiert besonders. Für sehr vorsichtige Nutzer lohnt sich AppleCare+ hingegen oft nur bedingt – je nach persönlichem Risikoempfinden.




Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

