Hast du dich schon an das neue Design in iOS 26 gewöhnt? Wenn du schon die Beta genutzt hast, ist dir die Umstellung sicher leichtgefallen. Der Großteil wird aber erst seit gestern das neue Design kennenlernen – und wer sich mit den transparenten Elementen nicht anfreunden kann: Ich habe zumindest teilweise eine gute Nachricht. Denn: Die Transparenz lässt sich reduzieren. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, zum alten iOS-18-Design zurückzukehren.

iOS 26: So kannst du die Transparenz reduzieren

Es gibt keinen prominent platzierten Schalter, mit dem du die Transparenz einfach ausschalten kannst. Tief in den Einstellungen hat Apple aber eine Bedienungshilfe integriert, um die Glas-Effekte zu reduzieren.

Apple schreibt zur Funktion „Transparenz reduzieren“: „Erhöhe den Kontrast durch Reduzieren von Transparenz und Weichzeichnungen bei manchen Hintergründen, um die Lesbarkeit zu verbessern.“

Du findest die entsprechende Option hier: „Einstellungen“ → „Anzeige & Textgröße“ → „Transparenz reduzieren“.

Unter anderem erscheint das Kontrollzentrum auf einem monochromen Hintergrund, wodurch die einzelnen Elemente deutlich sichtbarer sind. Die Weichzeichnungen sind geringer, sodass mehr Kontraste die Lesbarkeit erhöhen. Menüs, Tasten und durchscheinende Elemente bekommen dunklere, gleichmäßigere Hintergründe.

Liquid Glass Design lässt sich nicht rückgängig machen

Trotz der Reduzierung der Transparenz bleibt der frische Look von Liquid Glass erhalten. Eine Möglichkeit, das neue Design zu deaktivieren, gibt es nicht – du brauchst nicht danach zu suchen.

Ich bin mir sicher, dass du ein paar Tage benötigst, um dich mit dem neuen Design vertraut zu machen. Nutze dein iPhone wie gewohnt. Allerdings gibt es ein paar neue Handgriffe zu merken, da einige Elemente und Menüs nun anders platziert sind.