Nach dem Start von verlustfreiem Audio für zahlende Abonnenten bessert Spotify nun auch für seine kostenlosen Nutzerinnen und Nutzer nach: Ab sofort kannst du Songs direkt auswählen und abspielen, selbst wenn du keinen Cent bezahlst – zumindest teilweise.

Mit Spotify Free jeden Song gezielt abspielen

Am Montag hat Spotify offiziell angekündigt, dass man mit Spotify Free weltweit jetzt jeden beliebigen Song suchen und abspielen kann.

Die neuen Funktionen heißen:

Pick & Play : Wähle einen beliebigen Song aus und spiele ihn direkt ab

: Wähle einen beliebigen Song aus und spiele ihn direkt ab Search & Play : Suche nach einem Song und höre ihn sofort

: Suche nach einem Song und höre ihn sofort Share & Play: Klicke auf Songs, die dir in sozialen Netzwerken wie Instagram geteilt wurden

Ganz ohne Einschränkungen geht es nicht

Früher war Spotify Free auf dem Handy sehr limitiert: Du konntest Songs nur im Shuffle-Modus hören und nur ein paar Mal pro Stunde skippen. Jetzt gibt es mehr Freiheit, aber kein komplett freies Hören.

Spotify verriet gegenüber TechCrunch, dass es für Gratis-Nutzer nun eine Art „On-Demand-Zeitfenster“ gibt: Also eine bestimmte Zeit pro Tag, in der man sich Songs frei aussuchen kann. Ist dieses Limit erreicht, gelten wieder die alten Einschränkungen wie eine begrenzte Zahl an Überspringvorgängen. Wie groß dieses Zeitfenster ist? Das sagt Spotify nicht.

Warum macht Spotify das?

Spotify möchte mehr Menschen auf die Plattform bringen, vor allem, um das Werbegeschäft anzukurbeln. Denn während die Werbeeinnahmen eigentlich 20 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen sollen, lag der Anteil zuletzt nur bei 11 Prozent.

In der Theorie heißt es: Mehr Gratis-Funktionen gleich mehr Nutzerinteraktion gleich mehr Werbezeit.

Was bleibt exklusiv für Spotify Premium?

Ein paar Dinge bleiben aber Spotify Premium vorbehalten:

Verlustfreies Streaming (HiFi)

KI-gestützte Playlists und Mixe

Unbegrenzte Songauswahl ohne Zeitlimit oder Werbeunterbrechungen

Spotify in Zahlen

Spotify zählt aktuell:

696 Millionen monatlich aktive Nutzer

Davon sind 433 Millionen werbefinanzierte, kostenlose Nutzer

Und 276 Millionen Premium-Abonnenten

Damit ist klar: Die meisten Menschen nutzen Spotify kostenlos, was für Spotify auch wirtschaftlich immer wichtiger wird.

Spotify Free wird interessanter

Mit „Pick & Play“ und Co. wird Spotify Free flexibler und kommt dem Premium-Angebot ein Stück näher. Zwar gibt es weiterhin Einschränkungen, aber die neuen Funktionen machen das Gratis-Modell deutlich attraktiver.

Ob das reicht, um mehr Werbung zu verkaufen oder sogar mehr Leute zu einem Abo zu bewegen, bleibt abzuwarten.