Apple hat heute eine neue Firmware für die AirPods Pro 2 und die AirPods 4 veröffentlicht, die jede Menge smarte Funktionen mitbringt, die in iOS 26 stecken.

Neue Firmware-Version 8A356

Die neue Software trägt die Build-Nummer 8A356 und ersetzt die bisherige 7E93. Wer eines der unterstützten Modelle nutzt, sollte in den nächsten Tagen automatisch das Update erhalten. Wie immer wird die Firmware im Hintergrund installiert, sobald die AirPods geladen und mit einem Apple-Gerät verbunden sind.

Verbesserte Audioqualität bei Anrufen und Aufnahmen

Sowohl AirPods Pro 2 als auch AirPods 4 profitieren mit dem Update von:

besserer Sprachqualität bei Telefon- und Videoanrufen

Audioaufnahmen in Studioqualität. Perfekt für Podcasts, Interviews oder Videos

AirPods als Kamera-Fernauslöser

Eine besonders praktische Neuerung: AirPods lassen sich jetzt als Fernauslöser für die Kamera-App verwenden. Mit einem Doppeltipp kannst du Fotos schießen oder eine Videoaufnahme starten – perfekt für Gruppenfotos oder kreative Aufnahmen mit dem iPhone auf dem Stativ.

Musik automatisch pausieren beim Einschlafen

Wenn du beim Musikhören einschläfst, erkennen die AirPods das künftig automatisch und unterbrechen die Wiedergabe, sobald du eindöst. Das spart Akku und sorgt für mehr Ruhe im Schlaf.

Kein Auto-Switch mehr beim Einsteigen

Die Funktion „Audio in Kopfhörern behalten“ verhindert, dass Musik oder Podcasts automatisch auf das Audio-System im Auto übertragen werden, wenn du einsteigst. Praktisch für alle, die lieber mit den AirPods weitermachen möchten.

Akkuwarnung & Erinnerung zum Aufladen

Du wirst jetzt rechtzeitig daran erinnert, deine AirPods aufzuladen, wenn der Akkustand niedrig ist.

Live-Übersetzungen direkt in den AirPods

Ein echtes Highlight für Reisende und internationale Gespräche: Mit iOS 26 unterstützen die AirPods 4 (mit ANC) und die AirPods Pro 2 Live-Übersetzungen. Gesprochene Sprache wird in Echtzeit übersetzt. Unterstützt wird das Ganze durch das neue Sprachmodell auf dem iPhone. Aber: Live-Übersetzungen sind in der EU vorerst nicht verfügbar!

AirPods bekommen per Update neue Funktionen

Mit dem Update auf Firmware 8A356 werden die AirPods Pro 2 und AirPods 4 deutlich smarter. Ob bessere Sprachqualität, neue Steuerungsmöglichkeiten oder clevere Komfort-Funktionen: iOS 26 macht deine AirPods noch besser – ganz ohne Neukauf.

Alle genannten Neuerungen sind am dem 19. September auch mit den neuen AirPods Pro 3 verfügbar.